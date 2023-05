Rusų manija neslopsta: pavydi dar nuo Stalino laikų

Maskvos „specialiajai karinei operacijai“ Ukrainoje virstant ilgu ir sunkiu karu, senoji Rusijos mesianizmo ideologija, jau tapusi Kremliaus mėgiama manipuliavimo viešąja nuomone įrankiu, nebeduoda savo vaisių.

Rusija jau nebėra silpnos Ukrainos ir jos bejėgių gyventojų, kurie pateko į „neonacių“ nagus, gelbėtoja. Pagal naująjį Kremliaus pasakojimą, tikroji Rusijos kova dabar vyksta su JAV, kuri nori sunaikinti Rusiją, o Ukraina, kaip ir Europos Sąjunga ir NATO, tėra paklusnūs JAV palydovai.

Naujas Kremliaus sąmokslas siūlo patogų paaiškinimą, kodėl karas taip ilgai užsitęsė ir kodėl Putinas vis dėlto pasirodė ne toks puikus karinis strategas. Tai taip pat tai padeda rusams paaiškinti, kodėl apskritai buvo pradėtas karas.

Šiame kontekste „specialioji operacija“ peraugo iš pastangų susigrąžinti prarastas imperines žemes į civilizacinę kovą tarp gėrio ir blogio jėgų, kai gėrį įkūnija Rusija, o blogį kartais vadinamą „šėtonu“, įkūnija JAV ir sąjungininkai.

Jau dabar ši paprasta idėja įgavo ekstravagantiškų mastų. Gegužę Rusijos Saugumo Tarybos vadovas Nikolajus Patruševas prognozavo, kad amerikiečiai netrukus sieks išnaudoti didžiulius Rusijos plotus mat norės persikelti gyventi į Rusiją. Nes po Jeloustouno nacionaliniu parku esančio superugnikalnio išsiveržimo jiems nebeliks kur gyventi.

(Kad aukšto rango Rusijos pareigūnas pritarė tokiai absurdiškai sąmokslo teorijai nėra keista, ji sklando jau senokai. Šis posakis pasiskolintas dar iš Aleksandro III, kuris yra sakęs: „Rusija turi tik tris sąjungininkus: armiją, laivyną ir Jeloustouno ugnikalnį.“)

Tačiau Kremlius nejuokauja. Prikibdamas prie JAV, Putinas naudojasi vėlyvojo stalinizmo doktrinomis, kurios sukūrė Šaltojo karo ideologinius pagrindus: JAV valdo pasaulį ir visada norėjo mus susilpninti, o vėliau sunaikinti.

Žinoma, daugelis paprastų rusų – bent jau tada, kai Rusijos valstybė jiems nesako kitaip – ​​buvo linkę būti abejingi ar net palankiai žiūrėti į JAV. Tačiau, kaip žinojo Stalinas ir atrado Putinas, visas nuostatas gali pakeisti veiksminga propaganda.

Sukurdamas niekšišką, visagalį priešininką, Putino režimas gali lengvai rasti pateisinimą labai brangiam karui, kuris trunka daugiau nei metus ir, regis, greitai nesibaigs. Tokio stipraus išorės priešo buvimas, be abejo, pateisina ir intensyvesnes represijas prieš vidinius priešus – disidentus, pilietinių teisių aktyvistus, teisininkus, žurnalistus, profesorius ir įvairius „užsienio agentus“.

Vėlyvasis stalinistinis režimas veikė pagal tą pačią logiką. 1951 m. balandį George'as Kennanas rašė: „Nė viena valdančioji grupė nemėgsta pripažinti, kad gali valdyti savo žmones tik laikydamas juos nusikaltėliais. Dėl šios priežasties visada yra tendencija pateisinti vidinę priespaudą, nurodant grėsmingą išorinio pasaulio pavojų“.

Prakeikti jankiai

JAV ne visada buvo pradinis Rusijos neapykantos taškas. Pirmojo pasaulinio karo metais Vokietija buvo laikoma pagrindiniu priešu, o patriotinę isteriją kurstė antivokiškos nuotaikos. Ankstyvaisiais sovietiniais metais, Prancūzija ir Jungtinė Karalystė buvo laikomos pagrindinėmis priešėmis, o JAV buvo tolima, gerai išsivysčiusi, bet bedvasė kapitalistinė visuomenė, iš kurios buvo galima skolintis technologijų ir pramonės specialistų.

Jungtinių Valstijų pavertimas pagrindiniu priešu buvo labiau pokario reiškinys: net ir tada Stalinas iš pradžių buvo labiau susirūpinęs, kaip jis pasakė 1946 m., „Hitlerio dominavimo pakeitimu Churchillio dominavimu“, o augant anglofobijai nepastebėjo Amerikos virsmo pirmaujančia galia.

Tačiau, kai jau pastebėjo, greitai tai atsipirko propagandoje, būtent tada į sceną žengė „anglo-amerikiečių šnipai“.

Tačiau per Antrąjį pasaulinį karą viskas buvo visiškai kitaip: sovietų kariai ir sovietų gyventojai buvo labai artimi savo angloamerikiečių sąjungininkams. 1945 m. liepos mėn. Potsdamo konferencijoje Raudonosios armijos dainų ir šokių ansamblis atliko dvi populiariausias sąjungininkų melodijas: britų maršą „It's a Long Way to Tipperary“ ir anglo-amerikiečių liaudies melodiją „There's a Tavern in the smuk“.

Vėliau įrašytos gramofonui šios rusiškos versijos buvo nepaprastai populiarios Sovietų Sąjungoje kartu su kitais amerikiečių hitais, tokiais kaip „Coming In on a Wing and a Prayer“, Antrojo pasaulinio karo daina apie sąjungininkų bombardavimą, kuri buvo dainuojama rusiškai kaip „Bombonešių daina“. Kita populiari daina, rusiškai žinoma kaip „And in Trouble and in Battle“, kurią dar prieš karą atliko Aleksandro Varlamovo džiazo orkestras, pasirodė esanti rusiška 1934 metų amerikiečių hito „Roll Along, Covered Wagon, Roll“ versija.

Pasibaigus karui išpopuliarėjo ne tik Jungtinės Karalystės ir JAV muzika. Populiarūs buvo ir patys sąjungininkai. Gegužės 9 d. rytą, po 3 val. ryto radijo pranešimo apie Vokietijos pasidavimą, didžiulės džiūgaujančios minios išplūdo į Maskvos gatves. Visą dieną žmonės taip pat plūdo į netoliese esančią aikštę, kurioje buvo įsikūrusi JAV ambasada, kaip užfiksuota Jakovo Chalipo ir Anatolijaus Garanino nuotraukose.

„Mes natūraliai buvome sujaudinti ir patenkinti tokiu viešųjų jausmų pasireiškimu, bet nežinojome, kaip į tai reaguoti“, – prisiminė Kennanas, tuometinis laikinasis reikalų patikėtinis ambasadoje.

Sužavėti maskviečiai kėlė į viršų visus, vilkinčius karinę uniformą, ir buvo pasirengę tą patį padaryti su užsienio ambasados ​​darbuotojais. Kennanas, kalbėjęs rusiškai, rizikavo ir užlipo parapeto virš įėjimo į ambasadą ir sušuko: „Sveikiname su pergalės diena! Garbė sovietų sąjungininkams!“

Nors tuo metu sovietų žmonės to nepastebėjo, Kennanas jau jautė kylančią Šaltojo karo įtampą. Pasak istoriko Johno Gaddiso, net ir triumfuodami prieš Hitlerį, Didžiojo trejeto aljanso nariai jau kariavo tarpusavyje, bent jau ideologiškai ir geopolitiškai.

Vėlesniais Stalino režimo metais antiamerikietiškumas buvo svarbus strateginis tikslas. Antiamerikietiškumas tapo kertiniu viso Šaltojo karo užsienio politikos, propagandos ir kontrpropagandos akmeniu. Nenuostabu, kad panaši konfrontacija su Vakarais šiandien ištraukė senąjį džiną iš butelio, nes veiksmingesnių priemonių nėra.

„Bus bombų“

2022 m. žeminantis terminas „anglosaksy“ – „anglosaksai“ – staiga buvo dažnai vartojamu Kremliaus diskusijose ir net pateko į paprastų rusų žodyną. Tačiau šis terminas, reiškiantis gudriuosius amerikiečius, vadovaujančius paklusniems Europos palydovams, jokiu būdu nėra Putino režimo išradimas.

Jis tiesiogiai kilęs iš sovietinės galios leksikos XX a. ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje ir šeštojo dešimtmečio pradžioje, kai jis buvo naudojamas svarbiausiems Sovietų Sąjungos priešams paminėti. Savo dabartinėje ideologijoje ir propagandoje Maskva intuityviai arba sąmoningai atgaivino klasikines Rusijos sąmokslo teorijas, kurios visada – tiek sovietinėje, tiek posovietinėje istorijoje – buvo paprastas, universalus būdas paaiškinti Rusijos problemas ar jos valdovų ekspansinius veiksmus.

Pavyzdžiui, Šaltojo karo metu KGB aktyviai propagavo slapto JAV sąmokslo prieš Sovietų Sąjungą idėją. 1979 m. buvo išleista KGB užverbuoto rusų istoriko Nikolajaus Jakovlevo knygą CŽV tikslas: SSRS. Be kita ko, Jakovlevas išdėstė tuomet Rusijos saugumo agentūrose ir Rusijos nacionalistų sluoksniuose populiarią teoriją, esą egzistavo amerikiečių „Dulles planas“ – CŽA vadovo Alleno Dulles vardu pavadintas planas, siekiantis sugriauti Sovietų Sąjungą.

Kaip parodė rusų istorikas Viktoras Šnirelmanas, šią idėją greičiausiai įkvėpė klaidingas 1948 m. JAV Nacionalinio saugumo tarybos direktyvos, apie kurią galėjo sužinoti sovietų žvalgyba, interpretavimas. Mitas apie „plano“ egzistavimą atsidūrė net kai kuriose Rusijos istorijos knygose.

Nors Michailo Gorbačiovo laikais sovietų valdžia daug labiau priartėjo prie JAV, kai kuriuose sovietinės ir posovietinės valstybės kampeliuose ir toliau klestėjo kraštutinis antiamerikietiškumas.

Pavyzdžiui, 1990-aisiais Filipas Bobkovas, buvęs vyresnysis KGB karininkas, tvirtino, kad Sovietų Sąjungos žlugimą sugalvojo JAV padedama „Jakovlevo grupuotės“ – šį kartą Jakovlevas buvo Aleksandras. Jis buvo perestroikos architektas ir Gorbačiovo dešinioji ranka.

Šios sąmokslo teorijos nepakitusios gyvavo Rusijos nacionalistų grupelėse, įskaitant rusų emigranto filosofo Ivano Iljino (1883–1954), kurio samprata apie globalų „pasaulį užkulisiuose“ arba iliuminatus tapo madinga Kremliuje.

(Tačiau tokių filosofų įtakos Putinui nereikėtų perdėti: jis galbūt du kartus citavo Iljiną; vieną kartą jis paminėjo klasikinį rusų filosofą Nikolajų Berdiajevą, nors apie jį tikriausiai nežino daugiau nei Brežnevas apie Marksą. Iš esmės jis tiesiog parodė, kad istorinė rusiškumo idėja, suformuota prieštaraujant Vakarams, išliko).

Visos Kremliaus tezės apie pavojingus Vakarus ir Rusijos opoziciją jiems, kurias Putinas be perstojo kartoja, buvo suformuluotos vėlyvaisiais Stalino laikais.

1951 m. „Pravda“ išleido vaikų poeto Sergejaus Michahalkovo eilėraštį „Apie sovietų atomą“, kuris taip pat parašė žodžius sovietų, o vėliau ir Rusijos himnams. Apytiksliai išvertus skambėjo maždaug taip: „Bus bombos! / Yra bombų! / Turėtumėte į tai atsižvelgti! / Bet tai ne mūsų planuose / Užkariauti kitas šalis“. Šias eilutes būtų galima pakelti tiesiai iš vienos Putino kalbos.

Dar yra praktika vaizduoti Rusijos priešus, kaip kvailus. Tiesą sakant, žinia yra tokia: „Mūsų priešininkai gali būti gudrūs, bet mes matome juos kiaurai“.

Vėlyvaisiais Stalino metais komunistų vadovybė propagavo klišes apie tai, kaip amerikiečiai klajoja Maskvoje su kameromis ir papirkinėja vaikus saldainiais, kad šie atrodytų liūdni. Esą taip norima parodyti gyvenimo Sovietų Sąjungoje sunkumus.

Panašiai Putinas ir Dmitrijus Medvedevas, buvęs Rusijos prezidentas ir Saugumo Tarybos pirmininko pavaduotojas, savo kalbose įprato Vakarų priešus įvardyti „debilais“ ir „puspročiais“. Tai lydi vis stiprėjanti Putino manija LGBTQ temoms ir nepadorūs juokeliai apie vakariečius.

Amerika prieš Rusiją

Nors oficialioji Rusija dažnai buvo antiamerikietiška, ji taip pat ilgą laiką buvo apsėsta JAV ekonominės galios ir net JAV prekių bei maisto. Vienas iš pagrindinių septintojo dešimtmečio Chruščiovo eros šūkių buvo pavyti ir aplenkti Jungtines Valstijas pagal vienam gyventojui tenkančią mėsos, pieno ir sviesto gamybą.

Kai Putinas atėjo į valdžią, pasivijimo plėtros idėja buvo tokia pat gaji. Tam tikra prasme „Amerika pirmiausia“ yra vienas iš Putino šūkių: į viską žiūrima per JAV ir Vakarų prizmę.

Būti kitokiam reiškia neatrodyti kaip Vakarų žmonės ir negyventi kaip jie. Tiksliau, tai reiškia pasiekti panašių sėkmių pasikliaujant savo jėgomis, išlaikant suverenitetą ir „originalumą“ bei praktikuojant importo pakeitimą.

Kitaip tariant, tiek Rusijos valstybė, tiek visuomenė ir toliau gyvenimus matuojasi pagal JAV ir jų Europos sąjungininkų kriterijų. Modelis siekia seniausius sovietinius metus.

Amerikiečių „buržuaziniai specialistai“ pasirodė Sovietų Sąjungoje per Stalino industrializaciją XX amžiaus trečiajame ir trečiajame dešimtmetyje. Sovietų rašytojas Valentinas Katajevas juos pavaizdavo kiek ironiškai, tačiau tiesa ta, kad be JAV technologijų vargu ar būtų buvęs įmanomas sovietinės pramonės proveržis.

Kai JAV 1959 m. Maskvoje pristatė Amerikos nacionalinę parodą – renginį, pritraukusį daugiau nei du milijonus sovietų visuomenės narių, kurie paragavo „Pepsi“ ir pirmą kartą pažvelgė į amerikietiškas skalbimo mašinas – Nikita Chruščiovas ir Richardas Niksonas turėjo savo garsiuosius „virtuvės debatus“ mugės vietoje, kurioje jie aptarė kapitalizmo ir socializmo pranašumus.

Tuo metu sovietų vadovybė aiškiai jautė savo atsilikimą vartojimo sferoje. Dėl šios priežasties Sovietų Sąjunga norėjo pirmauti kosminėse lenktynėse: išsivaduoti iš pasivijimo matricos.

JAV valstybės departamento leidžiamas žurnalas apie Amerikos gyvenimą rusų kalba „Amerika“ buvo geidžiamas dalykas, nors ir mažiau nei džinsai, kramtomoji guma ar gaivieji gėrimai.

Žurnalas buvo uždraustas 1948 m., kai pradėjo veikti stalinistinis antiamerikietiškumas, ir vėl buvo išleistas per Chruščiovo antistalininį atšilimą šeštajame dešimtmetyje. Aštuntojo dešimtmečio pradžioje Leonidas Brežnevas su malonumu priėmė JAV automobilių pramonės prototipus kaip amerikiečių dovaną. O kai 1975 m. liepos mėn. „Sojuz“ ir „Apollo“ misijos kartu prisišvartavo kosmose, tai buvo paminėta Maskvoje, mat cigaretėse pasirodė „tikras Virdžinijos tabakas“.

Sovietų Sąjungos gyvavimo metu sovietų pramonė buvo taip priklausoma nuo Vakarų tiekimo ir technologijų, kad Maskvai už invaziją į Afganistaną įvestos sankcijos kėlė pavojų ištisoms pramonės šakoms, pavyzdžiui, chemijos inžinerijai.

Net ir posovietiniu laiku Rusijos prisirišimas prie JAV modelių ir Putino kalbos apie JAV primestą vienpolį pasaulį, kūrė neišvengiamos priklausomybės nuo „jų“ jausmą.

Respondentai Rusijos tikslinėse grupėse kartais sakydavo, kad 1993 m. Rusijos konstitucija buvo parašyta Vašingtone ir kad Putino pataisos joje reikalingos, jog šalis taptų tikrai suvereni. Tačiau tuo pat metu žmonės supranta, kad JAV buvo ir yra ekonominė jėga, iš kurios Rusija galėjo daug ko pasimokyti, kad pasiektų tokį patį gyvenimo lygį.

Vėlgi, Rusijos pranašumo ir Rusijos nepilnavertiškumo derinys vienu metu buvo išreikštas prieštaringu Maskvos požiūriu į savo varžovą amerikietį. Kol Putinas 2012 metais negrįžo į prezidento postą, o Rusija aneksavo Krymą 2014 metais, rusų kompleksai dėl JAV nebuvo tokie pastebimi.

Pirmaisiais savo valdymo metais, pradedant 2000 m., Putinas pratinosi prie Vakarų ir bijojo iššvaistyti savo pirmtako Boriso Jelcino palikimą.

Tačiau atviras priešiškumas Vakarams, išreikštas Putino kalboje 2007 m. Miuncheno saugumo konferencijoje, pradėjo bloginti santykius su Jungtinėmis Valstijomis. Buvo bandymų „perkrauti“ santykius, bet jie nuvylė.

Iki 2014 m. Maskvos siekis sugrąžinti galią sukėlė beveik patriotinę isteriją ir neapykantos JAV bangą. Tiesa, tai nebuvo pirma ar paskutinė neapykantos banga. Stipriausia ji pasireiškė po „specialios operacijos“ pradžios praėjusiais metais.

Nuo to laiko Rusijos požiūris į JAV smarkiai pablogėjo. 2022 metų vasarį 31 proc. rusų buvo teigiamai nusiteikę JAV atžvilgiu. Po metų, nepriklausomos Rusijos nuomonės tyrimų organizacijos „Levada Center“ duomenimis, tik 14 proc. respondentų teigiamai vertina JAV, o 73 procentai – neigiamai.

Teigiamo požiūrio į Europą nuosmukis nemažėja: 2023 metų vasarį tik 18 procentų apklaustųjų rusų buvo teigiamos nuomonės apie ES šalis. Kartu su sąmokslo teorijomis ir didėjančia paties Putino izoliacija Rusijos ryšiai su Amerika tapo stipriu militarizmo receptu.