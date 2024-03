Rusijos prezidento „rinkimai“: vieni rusai Vilniuje gadino balsalapius, kiti teigė, kad „karo metu prezidentų nekeičia“

Tiek rusų Vilniuje balsuoti susirinko visai ne iš didelės meilės Putinui ar jo spektakliui. Nuo vidurdienio eilės prie ambasados pradėjo didėti, mat esą nemažai čia esančių rusų žada balsuoti už bet ką, bet ne Putiną, arba sugadinti balsalapį.

„Protestas skirtas tam, kad jis atėmė iš rusų teisę rinktis. Nors jis atėmė iš mūsų galimybę rinktis į mitingus, mes turime galimybę parodyti savo poziciją. Todėl, jeigu esate prieš Putiną, ateikite į rinkimines apylinkes 12 valandą savo miestuose“, – teigė Aleksejaus Navalno komandos aktyvistas Dmitrijus Nizovcevas.

„Iš tiesų, visi labai mandagūs. Viskas neatrodo kaip fikcija. Nors aišku, kad viskas jau nuspręsta. Man net labai gaila, buvo labai gražus blankas, balsavau už visus kandidatus, išskyrus Putiną“, – kalbėjo

Kai kurie Rusijos ambasadoje pasijuto tarsi kalėjime.

„Man ten nepatiko, nes jaučiau kažkokį spaudimą. Norėjau į apylinkę patekti su telefonu ir nufotografuoti savo biuletenį, bet man uždraudė ir nepaaiškino kodėl. Net neįėjus į ambasados teritoriją jau jaučiausi, kaip Rusijos teritorijoje. Žmogus, uždraudęs man tai daryti, lydėjo mane iki pat urnos. Stovėjo su manimi eilėje, laukė kada pabalsuosiu ir su manimi iš ten išėjo“, – sakė Lietuvoje gyvenanti rusė Darija.

„Iš šalies išvažiuoja protingi žmonės, Rusija palaipsniui virsta gulagu, kur negalima kalbėti, žmonės, kurie lieka, bijo apie kažką galvoti, bendrauti su savo draugais. Tokia aplinka nenormali“, – tvirtino Lietuvoje gyvenanti rusė Olga.

Nors viena moteris, kaip pati sako, turi aršią nuomonę apie Putiną, štai apie Ukrainą kalbėti ji viešai nenori.

„Jūs čia kažkur rodysite? – Kolega filmuoja. –Tada aš nenoriu atsakinėti į šį klausimą“, – atsakė ji.

Kiti su žurnalistais arba nenori, arba viešai pasakyti, kad balsavo už žiaurų diktatorių, nedrįsta:

„Jūs pasitikite rinkimais Rusijoje? – Taip. – Ačiū.“

„Už ką balsavote? – Karo metu prezidentų nekeičiame. – Ar galima aiškiau? – Kaip dar galima aiškiau? Karo metu prezidentų nekeičiame.“

Tarp vyresnio amžiaus žmonių pasitaiko ir tų, kurie sako nieko gyvu nebalsavo ir niekada nebalsuos už Putiną.

„Mums, lietuviams, tai sunku suprasti. Žmonės turi vienintelę galimybę parodyti savo pilietinę poziciją – nueiti ir sugadinti biuletenį. Aš sutinku, kad čia beprasmiška, čia beprasmiška“, – sakė vilnietis Viktoras Voroncovas.

Prie režimą protestuoja ne tik šie eilėje stovintys žmonės su plakatais „Putinas – žudikas“ ar Navalno portretais rankose, kiti rusai balsuoti apskritai atsisako arba negali.

„Net jei ir turi pasą tie, kurie yra pabėgėliai, jie užėję į ambasadą netenka to statuso. Be to, juos gali suimti ir bet kokiuose lagaminuose nuvežti arba laikyti ambasadoje kaip įkaitus“, – kalbėjo visuomenininkas Valdas Bartkevičius.

Kai kurie visuomenininkai turi kritišką nuomonę apie protestą

Vis dėlto kai kurie visuomenininkai turi griežtą nuomonę dėl šių eilėje stovinčių žmonių, kurie greičiausiai balsavimą rinkimuose pasirinko kaip protesto formą.

„Aš skirstau taip – yra tų gerųjų rusų, bet tie gerieji rusai šiandien Kursko ir Belgorodo srityje kovoja ginklu rankoje prieš Putino režimą užėję į savo tėvynės teritoriją“, – sakė V. Bartkevičius.

Protestuoti prie ambasados susirinko ir dalis LGBTQ+ bendruomenė – prieš asmens teisių pažeidimus Rusijoje.

Šiuo metu ji Rusijoje yra paskelbta teroristine organizacija. Ir prieš juos pradėtas ypač stiprus persekiojimas.

Keletas susirinkusiųjų pasakoja, kad būti homoseksualiu ar translyčiu Rusijoje šiuo metu yra ypač pavojinga. Esą net užtenka atrodyti kaip homoseksualu, už tai jau gali sulaukti rimtų pasekmių. Kad ir už tokį gestą.

Lietuvoje gyvena virš 15 tūkstančių Rusijos piliečių, tačiau į šį skaičių įtraukti ir nepilnamečiai, kurie balsuoti negali.

