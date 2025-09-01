Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Rugsėjo 1-osios naktį nepilnamečiai Klaipėdoje, įtariama, įvykdė keturias žaibiškas vagystes

2025-09-01 15:07 / šaltinis: BNS
2025-09-01 15:07

 Uostamiesčio pareigūnai nustatė asmenis, kurie įtariami žaibiškomis vagystėmis iš vaistinių, pirmadienio popietę pranešė Klaipėdos apskrities policija.

Policija. BNS Foto

 Keturi įsilaužimai į vaistines Klaipėdoje buvo įvykdyti pirmadienio naktį per pustrečios valandos.

0

Keturi įsilaužimai į vaistines Klaipėdoje buvo įvykdyti pirmadienio naktį per pustrečios valandos.

Policijos duomenimis, nuo 2.30 val. iki 5 val. buvo gauti pranešimai dėl įsibrovimų į dvi Taikos prospekte ir dvi Vingio gatvėje esančias vaistines. Į jas patekta išdaužus vitrinas ar stiklines duris.

Žala ir kas pavogta – tikslinama. Pradėti trys ikiteisminiai tyrimai dėl vagysčių. Dėl vieno įsilaužimo Vingio gatvėje ikiteisminis tyrimas pirmadienio popietę dar nebuvo pradėtas, nes pareigūnai tikslino įvykio aplinkybes.

Nustatyti trys įtariamieji, visi jie yra nepilnamečiai.

