Rugsėjo 1-osios naktį nepilnamečiai Klaipėdoje, įtariama, įvykdė keturias žaibiškas vagystes

Keturi įsilaužimai į vaistines Klaipėdoje buvo įvykdyti pirmadienio naktį per pustrečios valandos.
Policijos duomenimis, nuo 2.30 val. iki 5 val. buvo gauti pranešimai dėl įsibrovimų į dvi Taikos prospekte ir dvi Vingio gatvėje esančias vaistines. Į jas patekta išdaužus vitrinas ar stiklines duris.
Žala ir kas pavogta – tikslinama. Pradėti trys ikiteisminiai tyrimai dėl vagysčių. Dėl vieno įsilaužimo Vingio gatvėje ikiteisminis tyrimas pirmadienio popietę dar nebuvo pradėtas, nes pareigūnai tikslino įvykio aplinkybes.
Nustatyti trys įtariamieji, visi jie yra nepilnamečiai.
