„Prieš ketverius metus pažadėjome dirbti daugiau ir geriau. Šiandien mūsų pažadai virto konkrečiais darbais. Tačiau pradėtus pokyčius turime tęsti, todėl į naujus rinkimus einame su aiškiu įsipareigojimu – padaryti dar daugiau ir geriau. Vilniaus rajone gyventi bus dar geriau, nes jį kursime visi kartu“, – partijos pranešime cituojamas R. Duchnevičius.
Lietuvos socialdemokratų partijos Vilniaus rajono skyriaus visuotiniame susirinkime taip pat patvirtintas 62 kandidatų į savivaldybės tarybą sąrašas, taip pat 2027–2031 metų rinkimų programa „Dar daugiau ir geriau“.
Joje socialdemokratai žada sukurti 1 tūkst. naujų vietų darželiuose ir 1,5 tūkst. vietų mokyklose, išasfaltuoti ne mažiau kaip 120 kilometrų žvyrkelių bei kasmet įrengti bent 100 LED šviestuvų.
Taip pat numatoma patvirtinti daugiabučių kiemų tvarkymo programą, pagal kurią būtų atnaujinama danga, automobilių stovėjimo aikštelės, takai, apšvietimas ir žaliosios erdvės.
Viešojo transporto tinklą žadama papildyti penkiais žiediniais autobusų maršrutais, įrengti bent tris persėdimo mazgus bei tęsti autobusų parko atnaujinimą.
Tarp programos prioritetų įvardijama ir atvira savivalda bei dėmesys bendruomenėms. Joje taip pat numatyti įsipareigojimai sveikatos priežiūros, sporto, socialinės politikos, ekonomikos, jaunimo politikos, saugumo ir aplinkosaugos srityse.
Vilniaus rajono mero pareigas R. Duchnevičius eina nuo 2023 metų. Tuomet rinkimų antrajame ture jis įveikė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos–Krikščioniškų šeimų sąjungos kandidatą Waldemarą Urbaną.
Tarybos narių rinkimuose socdemai liko antri, šios partijos frakciją sudaro septyni nariai.
Iš viso Vilniaus rajono taryboje dirba 31 politikas.
Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną.
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