Ragina nedelsti: 50–55 metų gyventojams priklauso nemokama sveikatos paslauga

„Per pirmuosius 5 mėnesius nemokama vakcina pasiskiepijo daugiau nei 28 tūkst. gyventojų“, – šią savaitę paskelbta SAM feisbuko paskyroje.

Nuo praėjusių metų rugsėjo įsigaliojo nauja skiepijimo nuo erkinio encefalito tvarka – vakcinas nuo šios ligos 50–55 metų amžiaus gyventojai gali gauti nemokamai. Be to, pagal naują tvarką, šie asmenys taip pat gali nemokamai pasiskiepyti ir pastiprinančiomis vakcinos dozėmis.

Kaip tuomet aiškino Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), tokio amžiaus asmenų grupė nemokamam skiepijimui buvo pasirinkta neatsitiktinai – jiems kyla didžiausia rizika susirgti sunkia ligos forma bei patirti ilgalaikius liekamuosius reiškinius.

„Trečdaliui susirgusiųjų išlieka liekamieji reiškiniai: pusiausvyros sutrikimai, pečių juostos raumenų pakenkimai, galvos skausmai, klausos, dėmesio sutrikimai ar psichologinės problemos“, – teigė NVSC vyriausioji specialistė Milda Žygutienė.

Be to, anot jos, kai kuriais atvejais erkinis encefalitas sukelia tokius stiprius liekamuosius reiškinius, kurie lemia neįgalumą – apie 9 proc. susirgusiųjų nebegali gyventi be pagalbos, o apie penktadaliui asmenų sutrinka atmintis, dėmesys, miegas.