Laidoje apie vyro vaidmenį diskutavo psichiatras Linas Slušnys, verslininkas, knygų autorius Marius Jovaiša ir Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Tomas Tomilinas.
Ar turite pacientų, kurie sako, kad skriaudžia žmona?
L. Slušnys: Taip, esu turėjęs. Manęs klausia, koks santykis maždaug, kai šitoks požiūris, tai aš drąsiai sakau – vienas su dešimt, jei ne daugiau. Kitaip tariant, kad susidurtum, kad vyrai nukentėję nuo moterų man tenka gerokai rečiau pamatysi, o moteris tenka matyti dažniau. Nežinau, su kuo tai susiję. Kadangi esu vaikų psichiatras, mano santykis su vyrais yra keistas, nepaisant to, kad pastaruoju metu turėjau nuostabų tėtį, kuris labai didelę raidos negalią turinčiu vaiku rūpinasi ir daro viską abu su tėvu. Tokių, kur ateini, ir tau, taip sakant, antakiai ir akiniai pakyla aukštyn, kad taip gražiai rūpintųsi, yra retenybė. Dažniausiai vis tik vaikų problemomis vis dar Lietuvoje rūpinasi mamos.
Kai tu žiūri tą situaciją, tai kartais užduoti sau klausimą – ar tikrai mes esame toje šalyje, kur sakome, kad viskas vienoda, lygu, galimybės vienodos? Kai tu sakai, kad galimybės vienodos, tu stebi – vaikas gimsta ir kam rūpestis vaiku lieka? Kuri dalis? Didžioji dalis lieka mamai, moteriai. Civilizuotame pasaulyje taip ir gaunasi, taip stebint iš šalies, visą laiką taip ir matai.
Pusantrų metų, aš sutinku, kad kai ko vyrai negali padaryti. Vieno dalyko, ko mes negalime padaryti, tai pagimdyti vaiko ir maitinti krūtimi. Šitos dalies neturime, bet yra tame laikotarpyje begalė dalykų, kurių reikia motinai. Aš klausau ne vieną atvejį, kada gimus vaikui vyras ramiausiai visus darbus dirba. Jis iš tiesų, turbūt, tiki tuo, kad jisai žiauriai daug dirba ir jis negali niekuo padėti namuose. Tada moteris turi maitinti, moteris turi pasidaryti valgyti, moteris turi apsitarnauti save. Kad vyras sumažintų darbo apsisukimus, kad vyras sumažintų kažkokius savo įsipareigojimus, tą truputėlį dalį padalintų šeimai ir namams, kartais tai atrodo, kaip už suvokimo ribos.
Čia prasideda didžiausi konfliktai. Kai tu pamatai, kad tavo žmogus, tu juo tikėjai, pasitikėjai, norėjai su juo turėti vaikų, ir jis tave palieka pačiu sunkiausiu momentu. Natūraliai tada iškyla klausimas – o kas toliau? Ir tada įvyksta skyrybos. Tada jau vyrukas įsižeidžia, kodėl įvyko skyrybos: „juk aš dirbau, juk aš stengiausi vardan tos šeimos, vardan tos laimės ir kažko, aš čia visą save atidaviau“. Mes šitoje vietoje atsiduriame tokioje keistoje situacijoje, kur palieka, ir palieka viską moteriai. Tikrai jų labai daug turiu, deja, bet turiu pasakyti – liūdnas vaizdas.
Kaip vyrai dabar tapo silpnąja grandimi?
M. Jovaiša: Aš manau, mes vaduojamės iš tų amžių stereotipų. Tai yra procesas ilgas. Jeigu mes dabar sakome, kad vyrai ir moterys turi lygias teises ir galimybės, tai čia yra tokia siekiamybė. Realiai pasižiūrėjus, ir darbo biržoje, ir atlyginimų suvestines, ir statistikas visas kitas, ir pagal vadovaujančių pozicijų skaičių – dar reikės daug metų dirbti, kad tai atsitiktų.
Tradiciškai, turbūt, vis tiek išlieka tas, kad vyras, tai jisai medžiotojas, jis rūpinasi, užtikrina saugumą ir pinigus, o moteris – krapštinėjasi, šlavinėjasi aplink namus. Aš galvoju, eina per amžius tokia linija, kad vyrų vaidmuo labai reikšmingas, labai sudėtingas, kaip gerai pasakė gydytojas – jis įsivaizduoja, kad jis žiauriai daug dirba, bet tame santykyje moteris ne taip daug dirba.
Vyrams reikia išmokti suprasti, kad tai yra, ko gero, dar sunkesnis darbas – likti namuose, sėdėti nuo ryto iki vakaro ir rūpintis tuo vaikučiu. Vyrų supratimo problemos yra. Aš manau, čia švietimas ir bausmės.
Teisės ir teisėtvarkos komitetas svarsto alternatyvas, ką galima būtų apriboti tiems, kas nemoka alimentų. Kiek tai svarbu, kalbant apie vyrų vaidmens temą?
T. Tomilinas: Tai nėra lengvas klausimas. Mes Socialinių reikalų ir darbo komitete svarstėme ir mes pasiūlėme Vyriausybei sukurti rimtesnę darbo grupę, kad ne tik kelių Seimo narių iniciatyva pakeisti kelis sakinius įstatymuose.
Norėtume, kad būtų kokybiškesnis Vyriausybės darbas, iš tiesų yra problema ir reikia ieškoti kelio, kaip tuos piktybinius nemokėtojus kažkaip paskatinti mokėti. Įstatymai kaip ir leidžia, yra ir baudžiamasis kodeksas, prokurorai galėtų taikyti dažniau, jeigu yra tas piktybiškumas.
Bet man teisių atėmimas, apskritai, bet kokios teisės atėmimas žmogui yra problematinis. Nes šiandien dėl alimentų, rytoj dėl kažko kito, poryt dėl politinių pažiūrų pradėsim atėminėt teises. Yra šiek tiek ribų čia ir reikia galvoti.
Mes, kaip ir, esame sukūrę. Mes turime fondą, kuris moka tą išmoką vietoj vyro. Visi apribojimai jau yra, Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) tau neleis kvėpuot, pajudėt, nei „Sodra“, nei VMI – niekas neleis, kol tu nesumokėsi tam fondui tos skolos. Apie jokias paskolas, apie jokius lizingus kalbos net nėra. Aišku, yra tokių, kurie sugeba tame šešėlyje, grynųjų pasaulyje gyventi be viso to mūsų įprasto, labiau skaitmenizuoto gyvenimo.
Tikimės iš Vyriausybės, kad per tris mėnesius atneš labiau pasvertą sprendimą. Pripažįstu problemą ir tikrai spręsime. Manau, kad kolegos teisūs – iš tiesų dažniausiai vis dar problematiška pusė yra vyras, statistiškai, kultūriškai. Bet yra tas papildomumo klausimas, kartais tuose ginčuose ir tą vyrišką pusę reikia pamatyti. Tos istorijos labai gilios ir labai subtilios.
Nepamirškime, mes esame tiktai kokių penkiasdešimt metų tokioje lygybėje. Visą žmonijos istoriją buvo patriarchatas, mes unikalioje istorinėje patirtyje esame. Koks pokytis, koks milžiniškas šuolis ir jis yra pozityvus, tik reikia neperspausti. Ko aš bijau, kad vyrai yra atgrasomi nuo šeimos įsipareigojimų. Jūs domėjotės tuo nauju žaidimu „GTA VI“? Aš nežaidžiau, bet žinote, koks ten archetipas propaguojamas? Paradoksaliai – ten propaguojamas šeimos gyvenimas. Ten yra pora, ten yra šeimos įsipareigojimai, namo dažymas, šiukšlių išnešimas ir taip toliau. Ta prasme, kartai Z pristatomas žaidimas ne kaip šaudymas ir gaudymas, o priminimas, kad dar bus kitokių įsipareigojimų.
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