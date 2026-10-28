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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prokuratūra iš 8 tarybų narių siekia susigrąžinti daugiau nei 117 tūkst. eurų už galimai nepagrįstas išmokas

2026-10-28 09:19 / šaltinis: ELTA
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2026-10-28 09:19
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Prokuratūra teismui pateikė civilinius ieškinius dėl galimai nepagrįstai išmokėtų išmokų devyniems Prienų, Alytaus, Lazdijų rajonų bei Marijampolės savivaldybių tarybų nariams. Siekiama, kad politikai į savivaldybių biudžetus grąžintų daugiau nei 117 tūkst. eurų, pranešė prokuratūra.

Temidė. ELTA / Dainius Labutis
GALERIJA (5)

Prokuratūra teismui pateikė civilinius ieškinius dėl galimai nepagrįstai išmokėtų išmokų devyniems Prienų, Alytaus, Lazdijų rajonų bei Marijampolės savivaldybių tarybų nariams. Siekiama, kad politikai į savivaldybių biudžetus grąžintų daugiau nei 117 tūkst. eurų, pranešė prokuratūra.

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Didžiausios sumos reikalaujama priteisti iš dabartinio Alytaus rajono savivaldybės tarybos nario Gintauto Radžiukyno – daugiau nei 25,1 tūkst. eurų.

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Iš buvusio Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario Artūro Kašalyno prašoma priteisti 12,3 tūkst. eurų, Prienų rajono savivaldybės tarybos narių Ritos Keturakienės, Vaido Kupsto ir Henriko Radvilavičiaus – atitinkamai 15,6 tūkst. eurų, 10,1 tūkst. eurų, 10 tūkst. eurų.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Teismo taip pat prašoma iš buvusio Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Algirdo Kederio savivaldybės naudai priteisti 15,8 tūkst. eurų, esamų ir buvusių Marijampolės savivaldybės tarybos narių Irenos Lunskienės, Artūro Visockio ir Alvydo Zdanio – atitinkamai 8 tūkst. eurų, 10,8 tūkst. eurų ir 9,9 tūkst. eurų.

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Prokuratūros duomenimis, 2019–2023 metų kadencijos politikams kompensuotos išlaidos už degalus, transporto remontą, ryšio paslaugas ir kitas prekes bei paslaugas galėjo būti nesusijusios su tarybos narių veikla.

Generalinės prokuratūros, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų prokuratūrų VIGS prokurorai apylinkių teismams, rugsėjo 30 dienos duomenimis, yra pateikę 252 civilinių ieškinių bendrai daugiau nei 2 mln. 563 tūkst. eurų sumai.

Į šalies savivaldybių biudžetus tarybų nariai bendrai savanoriškai yra grąžinę daugiau nei 2 mln. 402 tūkst. eurų.

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