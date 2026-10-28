Prokuratūra iš 8 tarybų narių siekia susigrąžinti daugiau nei 117 tūkst. eurų už galimai nepagrįstas išmokas

Didžiausios sumos reikalaujama priteisti iš dabartinio Alytaus rajono savivaldybės tarybos nario Gintauto Radžiukyno – daugiau nei 25,1 tūkst. eurų.
Iš buvusio Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario Artūro Kašalyno prašoma priteisti 12,3 tūkst. eurų, Prienų rajono savivaldybės tarybos narių Ritos Keturakienės, Vaido Kupsto ir Henriko Radvilavičiaus – atitinkamai 15,6 tūkst. eurų, 10,1 tūkst. eurų, 10 tūkst. eurų.
Teismo taip pat prašoma iš buvusio Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Algirdo Kederio savivaldybės naudai priteisti 15,8 tūkst. eurų, esamų ir buvusių Marijampolės savivaldybės tarybos narių Irenos Lunskienės, Artūro Visockio ir Alvydo Zdanio – atitinkamai 8 tūkst. eurų, 10,8 tūkst. eurų ir 9,9 tūkst. eurų.
Prokuratūros duomenimis, 2019–2023 metų kadencijos politikams kompensuotos išlaidos už degalus, transporto remontą, ryšio paslaugas ir kitas prekes bei paslaugas galėjo būti nesusijusios su tarybos narių veikla.
Generalinės prokuratūros, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų prokuratūrų VIGS prokurorai apylinkių teismams, rugsėjo 30 dienos duomenimis, yra pateikę 252 civilinių ieškinių bendrai daugiau nei 2 mln. 563 tūkst. eurų sumai.
Į šalies savivaldybių biudžetus tarybų nariai bendrai savanoriškai yra grąžinę daugiau nei 2 mln. 402 tūkst. eurų.
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