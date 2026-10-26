Teismui perduota byla dėl Kėdainiuose nužudyto vyro

Kaip teigiama prokuratūros pranešime spaudai, asmens nužudymu kaltinamas 29-erių metų Kėdainių gyventojas T. M.
Baudžiamosios bylos duomenimis, balandžio 12 d. vėlų vakarą Kėdainiuose, bute, kuriame vyko išgertuvės, tarp kaltinamojo ir 50-ies metų vyro kilo konfliktas. Jo metu kaltinamasis daugybę kartų sudavė vyrui į galvą ir kitas kūno vietas. Nuo patirtų sužalojimų vyras mirė įvykio vietoje.
Nustatyta, kad nusikalstamos veikos padarymo metu T. M. buvo apsvaigęs nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų. Šis apsvaigimas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
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