Andrius Tapinas rėžė atvirai: „Reikėtų paieškoti sveiko proto“

Visuomenininkas A. Tapinas sukritikavo liberalų sprendimą į kandidatų į mero postus sąrašą įrašyti politikus, kurie anksčiau figūravo vadinamosiose „čekiukų“ bylose. Į visuomenininko kritiką socialiniame tinkle taip pat sureagavo partijos lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Sukritikavo kandidatus
Visuomenininkas A. Tapinas sekmadienį vakare pasidalino įrašu socialiniame tinkle „Facebook“, kuriame kritikavo kai kuriuos liberalų kandidatus į kitąmet vyksiančius savivaldos rinkimus.
„Paskelbęs šūkį „Atsakingai jūsų“ Liberalų sąjūdis labai įdomiai supranta politinę atsakomybę.
Liberalų nuomone, politinė atsakomybė yra bandymas sukišti atgal į merus susitepusius, su čekučiais užlėkusius, dokumentus klastojusius, teisiamus ir jau nuteistus saviškius, žinant, kad daliai jų labai realu gauti teismo sprendimą pailsėti nuo valstybės tarnybos ir valstybei reikės išmesti krūvą pinigų naujiems rinkimams“, – rašė A. Tapinas.
Visuomenininkas „Facebook“ priminė apie kai kurių kandidatų teisinę praeitį, politikus vadino „čekistais“.
„Šarūnas Čėsna (Kaišiadorys) – pirmosios instancijos teisme pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Bylą nagrinėja apeliacinis teismas.
Vaidas Bendaravičius (Pagėgiai) – vienas pirmųjų Skaidrinam „herojų“, grąžino 16 tūkstančių eurų, labai gailėjosi, todėl buvo teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir turėjo sumokėti baudą. Kaip pats sakė spaudai - “susitvarkiau”
Dovydas Kaminskas (Tauragė) – čekučių byloje visiškai pripažino kaltę, labai gailėjosi, todėl teismas atleido jį nuo baudžiamosios atsakomybės
Andrius Šatevičius (Trakai) – spalį STT ir prokuratūra pateikė įtarimus dėl galimo piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo, dokumentų klastojimo.
Simonas Kairys (Kaunas) – kaip ir visi Kauno politikai sėmė pinigus ir niekam neatsiskaitinėjo, o išsisuko dėl reglamento taisyklės. Prasidėjus Skaidrinam įsistatė naminio gyvūno akis ir nei grąžino pinigų, nei atsiprašė
Daiva Plikšnienė (Šilutė) – kovą pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų klastojimo, jai buvo pateiktas ir 13 tūkstančių eurų civilinis ieškinys, bet kaip jis baigėsi informacijos neturiu“, – rašė A. Tapinas.
Tapinas: Lina Rimkienė – „uoga ant liberalų čekistų torto“
Visuomenininkas taip pat aprašė kandidatės Linos Rimkienės istoriją, rašydamas, kad ji buvo „viena įspūdingiausių „Skaidrinam“ personažių“.
„Ir uoga ant liberalų čekistų torto – Lina Rimkienė, kuri kandidatuos į Mažeikių rajono meres.
Tai viena įspūdingiausių Skaidrinam personažių, užlėkusi dar būdama konservatore. Atradau, kad ji šimtus eurų taškė „auksiniam“ internetui Kipre, savo automobilį 37 kartus plovė pas Tirkšliuose gyvenantį Juozą, kuris už paslaugas esą gaudavo grynaisiais ir išrašinėdavo pateisinančius dokumentus, nors automobilių plovyklos neturėjo, o dirbo pas Rimkienės vyrą.
Konservatoriai išmetė Rimkienę iš partijos, prokurorai prieš dvejus metus pareiškė jai įtarimus dėl sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, atskirai jai pateiktas 11 tūkstančių eurų ieškinys. Tiesa, baudžiamoji byla buvo nutraukta nenustačius tyčios įgyti svetimą turtą. Juozas iš Tirkšlių pasirodė patikimas plovėjas. Dėl civilinio ieškinio baigties informacijos kolas kas nėra.
Dar anksčiau Rimkienė jau buvo VRK pripažinta papirkinėjusi rinkėjus“, – rašė A. Tapinas.
Iš Tapino – kritikos strėlės liberalų pirmininkei
Visuomenininkas taip pat kritikavo ir liberalų partijos pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Nielsen.
„Partijos pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen paklausta apie šituos veikėjus sakė, kad partija čia niekuo dėta, taryba tik tvirtina skyrių iškeltus kandidatus. Vsio zakonno.
Tai bravo, Viktorija Čmilytė-Nielsen, už visus čekistus jūsų sąraše, už „atsakomybę“ ir norą dar nutręšti valstybę, kai reikės naujų rinkimų, nes jūsų svetimų pinigų įsisavintojai turės dėti mandatus.
Kažkada liberalai skelbėsi esą sveiko proto, dabar norintiems už juos balsuoti tikrai reikėtų paieškoti sveiko proto“, – rašė A. Tapinas.
Į kritiką sureagavo Čmilytė-Nielsen: „nemalonus smūgis“
Po kelių valandų liberalų pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen sureagavo į visuomenininko išsakytą nuomonę socialiniame tinkle. Anot jos, A. Tapino nuomonė, kad kai kurie politikai neturėtų teisės kandidatuoti į savivaldybių merų postus dėl savo teisinės praeities, yra „nemalonus smūgis“.
„Andrius Tapinas savo Facebook poste įvardijo 7 Liberalų sąjūdžio kandidatus į merus, kurie, jo nuomone, neturėtų teisės kandidatuoti dėl vienokio ar kitokio santykio su čekiukų istorijomis.
Toks Andriaus išankstinis verdiktas tiek man, kaip partijos pirmininkei, tiek žmonėms, kurie jau patvirtinti liberalų kandidatais, yra, be abejo, nemalonus smūgis“, – rašė politikė.
Liberalų pirmininkė nesutiko su tam tikrais A. Tapino teiginiais ir akcentavo, kad daugumai paminėtų kandidatų teismai neuždraudė dalyvauti politikoje.
„Vis tik noriu paaiškinti, kaip matau situaciją.
Pirma, nesutinku, kad septynios labai skirtingos žmonių istorijos būtų suplaktos į vieną.
Tiek prokurorai, tiek teismai čekiukų istorijas traktuoja labai skirtingai, jų baigtis taip pat skirtinga.
Antra, kiekviena iš šių istorijų yra vieša. Todėl „prakišti“, kaip sako Andrius, kandidatų į merus neįmanoma. Žmonės, kurie priims sprendimus, apie kiekvieną iš jų žino visą informaciją, įskaitant ir santykį su čekiais.
Trečia, daugumos paminėtų kandidatų istorijos baigėsi jiems įrodžius teisę likti politikoje“, – kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen.
„Tarp paminėtų kandidatų yra Tauragės meras Dovydas Kaminskas. Dovydas – vienas iš šviesiausių Lietuvos merų. Tauragėje savo laiku iš politinės arenos išstūmęs Švinių ir jo komandą. Jis nuo atsakomybės atleistas pagal laidavimą, ši istorija jam yra pasibaigusi.
Teismas neuždraudė toliau dalyvauti politikoje. Ar Dovydas turi teisę toliau siekti rinkėjų pasitikėjimo? Liberalų bendruomenės ir mano manymu, taip.
Atsakomybės pripažinimas ir galimybė tęsti politinį darbą nėra nesuderinami dalykai.
Taip pat palankus buvo teismo sprendimas ir V. Bendaravičiui, o L. Rimkienei baudžiamoji byla buvo nutraukta.
Simonas Kairys, kandidatas į Kauno merus, iš vis neturėjo jokio santykio su teisėsauga dėl šios apskaitos. Beje, jis po čekių istorijos paviešinimo jau dalyvavo rinkimuose, buvo išrinktas į Seimą Kauno vienmandatėje. O dabar kandidatuoja prieš skaidrųjį Matijošaitį.
Ar Simonas turi priežasčių nedalyvauti politikoje? Mano manymu, ne“, – rašė politikė.
Liberalė: „Atsakomybės nevengėme“
V. Čmilytė-Nielsen pažymėjo, kad partija atsakomybės nevengia.
„Jei bet kuris iš dviejų liberalų iškeltų kandidatų, kuriems teismų procesai dar nepasibaigę, sulauks nepalankaus teismo sprendimo, jis kandidatu likti negalės.
Mes atsakomybės nevengėme.
O neatsakinga šiuo metu būtų eliminuoti iš politiko net ir tuos, kuriems teisėsauga priekaištų neturi ir atverti kelią į politiką populistams ir radikalams“, – rašė politikė.
Visuomenininkas ir politikė apsikeitė nuomonėmis komentaruose
Į liberalų pirmininkės įrašą komentaruose sureagavo A. Tapinas:
„Viktorija, pirmas dalykas – neklaidinkite. Bendaravičiui teismo sprendimas nebuvo palankus, kaip ir Kaminskas jis atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Jie iš esmės kalti, tą įrodė baudos, tik teismas buvo švelnus, nes jie pripažino kaltę ir labai gailėjosi.
Antra, patvirtinote, kad esate partija, kuriai nėra moralinio kriterijaus ir saviškiai iš žaidimo iškrenta tik tada, kai jau teismas priima galutinį sprendimą. Tai kuo skiriatės nuo Nemuno aušros ar LSDP? Ir gal reikia pripažinti, kad skyriams jie tinka ir centrinė partijos dalis nelabai gali ką padaryti.
Ir tada dar vienas klausimas – jeigu jūsų teisiamas kandidatas laimės rinkimus ir po to bus nuteistas, ar partija apmokės naujus rinkimus? Nes kodėl už nuteistų vagių demaršus turėtų mokėti valstybė? Patys ir susimokėkit“, – rašė A. Tapinas.
Liberalų lyderė atsakė į A. Tapino komentarą dar kartą:
„Neklaidinu. Ir taip, manau, kad skiriamės nuo Nemuno aušros ir LSDP iš esmės“, – atsakė politikė.
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