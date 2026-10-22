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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prokuratūra baigė tyrimą dėl „Aro“ pareigūnų nušauto vyro Anykščių rajone: aiškėja ir naujos detalės

2026-10-22 14:40 / šaltinis: BNS
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2026-10-22 14:40
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Panevėžio apygardos prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl birželį Anykščių rajone „Aro“ nušauto vyro neteisėto disponavimo ginklu ir pasipriešinimo pareigūnams.

Socialiniame tinkle „TikTok“ ginklus demonstravusį vyrą sulaikė „Aro“ pareigūnai (nuotr. Julius Kalinskas/ELTA)

Panevėžio apygardos prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl birželį Anykščių rajone „Aro“ nušauto vyro neteisėto disponavimo ginklu ir pasipriešinimo pareigūnams.

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„Įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų visumą, prokuroras spalio 21 dieną priėmė nutarimą ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu ir šaudmenimis bei pasipriešinimo pareigūnams nutraukti įtariamajam mirus“, – ketvirtadienį pranešė prokuratūra.

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Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad sodybos šeimininkas šaudmenis ir medžioklinį šautuvą, kuriuo šaudė į pareigūnus, laikė nelegaliai.

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Anksčiau jis buvo medžiotojas, tačiau leidimas ginklui pasibaigęs daugiau nei prieš dešimtmetį. Artimieji ir kaimynystėje gyvenantys žmonės pastebėjo, kad vienas sodyboje gyvenantis vyras jau kurį laiką elgėsi neadekvačiai.

BNS rašė, kad tyrimas buvo pradėtas po to, kai Anykščių rajono Sviesteliškio kaime 1951 metais gimęs vyras neteisėtai laikomu ginklu grasino kieme esantiems giminaičiams. Jie iškvietė pareigūnus, o šie vyrą nukovė jam paleidus šūvį į pareigūnų pusę.

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