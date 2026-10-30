Prokuratūra apie žiniasklaidos skelbiamą neva merginos išžaginimą: informacija neatitinka aplinkybių

Kaip nurodė teisėsauga, tyrimas vykdomas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už seksualinį prievartavimą.
„Šiuo metu yra tiriamos visos įvykio versijos, nustatinėjamos faktinės aplinkybės, atliekami suplanuoti proceso veiksmai. Vyksta nustatytų įvykio liudytojų apklausos. Įtarimai niekam nepareikšti“, – teigiama prokuratūros pranešime.
Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galbūt išprievartautos vilnietės, įtarimai nepateikti
Jis, anot prokuratūros, paskelbtas reaguojant į žiniasklaidos publikacijas, kuriose „įvykio interpretacija šiuo metu neatitinka vykstančiame ikiteisminiame tyrime nustatytų faktinių aplinkybių“.
Vilniaus apskrities policija naujienų portalui „Lrytas“ ketvirtadienį patvirtino, kad spalio 24-osios naktį buvo gautas pranešimas apie galimai išprievartautą 2004 metais gimusią moterį.
Portalo žiniomis, nusikaltimą galėjo įvykdyti pavežėjas, kai po vakarienės nukentėjusioji ketino važiuoti namo pas tėvus. „Lrytas“ taip pat skelbė, kad moteris buvo praradusi sąmonę, nes galėjo būti apsvaiginta arba sumušta.
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