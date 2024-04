Profesorius Landsbergis kirto karybos ekspertams: „Prašau man nepudrinti smegenų“

Profesoriau, visi klausia, kada bus karas, manau, kad jūs irgi ne kartą girdėjot tą klausimą. Aš asmeniškai atsakau, kad mes prabudome, todėl karo nebus. Ukraina mums laimėjo laiko ir mes juo pasinaudojome, ar jūs sutiktumėte, ar ne?

Yra konceptualūs prasilenkimai su tikrove, karas vyksta. Tai klausti, ar bus karas, yra vaikų darželis. Karas vyksta, tik klausimas, kiek jis suvokiamas ir kaip suvokiamas. <...> Mes esame Europos dalis, o karas vyksta Europoje. Rusija užpuolė Europą ir tikisi ją sau pajungti, sulaužyti tapatybę, jeigu jos dar šiek tiek yra. <...>

Landsbergis: „Prašau man nepudrinti smegenų“

Karas pirmiausia vyksta prieš Europą ir po to, žinoma, prieš „supuvusius Vakarus“, kuriuos laikas sunaikinti. Tai yra labai siaura koncepcija, gyvuojanti dar nuo marksizmo ir stalinizmo laikų. Leninas yra sakęs, kad daro komunizmą vienoje šalyje, o aplink yra priešų pasaulis, kuris turi būti sunaikintas.

REKLAMA

REKLAMA

Tas pats yra ir dabar, tik paspalvinama įvairiais niuansais. Dabar neva „šventoji Rusija“ kenčia viso pasaulio puolimą prieš ją. <...> Mes esame kare, todėl prašau man nepudrinti smegenų, kad galbūt gali prasidėti karas, jis vyksta labai smarkiai.

REKLAMA

Ką naujo jūs per pastaruosius dvejus karo metus supratote apie Jungtines Valstijas ir jų politiką?

Sunku suprasti jų politiką. Tačiau, kaip mes dabar matome, jos nėra visai beviltiškos. O atrodė, kad šalis bus sugriauta iš vidaus, kad ir po to Kongreso šturmo. Tie metodai visai matyti netoliese. Atrodė, kad putinoidams sekasi sugriauti ir Ameriką iš vidaus.

Ir štai paskutiniai įvykiai, įskaitant ir balsavimą Atstovų rūmuose, parodo, kad yra ne visai taip, parodo, kad Amerikoje dar yra sveiko žmogiško prado. Padorumo elementas, galbūt net susivokimas, kad vis dėlto gėda būtų visiškai parduoti Ukrainą, kai mes galime ją apginti, yra pernelyg didelis pažeminimas Amerikai, todėl į tą pusę jie nebeina. <...>

REKLAMA

REKLAMA

Landsbergis: Kinija ir Amerika nėra visas pasaulis

Profesoriau, daug kas prognozuoja, kad kitais metais, jeigu Trumpas taps prezidentu, o tam, bent jau sociologiškai kol kas atrodo didesnės prielaidos, nuo pat pradžių prasidės konfliktas su Kinija, dėl ekonominės ir politinės galios. Kaip šiame kontekste atrodome mes, tokiu atveju, kai visas Amerikos dėmesys gali būti Kinijoje?

Aš nemanau, kad visas dėmesys bus {Kinijoje}. Gali būti tam tikro politinio elito nuteikimas, kadangi Trumpas jau seniai yra paskelbęs, kas yra pagrindinis varžovas, o tuo pačiu skliausteliuose ir priešas. <...> O, kai kyla klausimas, kur mes, kaip Lietuva, čia esame, tai mes esame dideliame pasaulyje, kuriame nėra tik Amerika ir Kinija. Yra daug daugiau dalykų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Dar nežinia, kaip Kinijai baigsis demografinės problemos. Jiems buvo uždrausta gimdyti vaikus, o dabar jie mato, kad turi milijardus gyventojų, bet trūksta žmonių, nėra kam dirbti, jų per mažai pagimdyta. O be to, požiūris į žmogų kaip į reproduktorių, kuris prigamina darbo jėgos arba kareivių, tai čia ir Vladimiro Putino požiūris. Čia visiškai tas pats materializmas, kuris ir ėda žmoniją, ir galbūt ją suės.

Landsbergis: gerai, kad apie ruošimąsi karui kalbama

Kaip ir Mao Zedungas kažkada pasakė, jeigu bus branduolinis karas, galime netekti 50-ies milijonų žmonių, ką gi, Kinijai tai pakeliama. Tai, kas tie žmonės? Skėriai. Kaip sakoma, nuo kažkurio skaičiaus žmogaus jau nėra, tik statistika. <...> Čia yra civilizacijos krizė, žmonijos dardėjimas į šėtono prarają.

REKLAMA

Profesoriau, pabaigai norėčiau sugrįžti prie to, nuo ko pradėjome, apie Lietuvos susivokimą ir situaciją Lietuvoje. Turiu omenyje gynybos išlaidų didinimą, tai, kaip Lietuva ruošiasi galimam karui, visuotinę gynybą, daugelį kitų dalykų, apie kuriuos seniau nebuvo kalbama. Jums patinka, kaip keičiasi situacija?

Čia panašu, kaip su Vakarais ir su ta pačia Amerika, gerai, kad nors kalbama. Aišku, laikas prarastas, daug galimybių prarasta, bet bent jau kalbama. <...> O, kada jau bus pradėta daryti, tai šita vyriausybė jau gali pradėti kažką daryti, bet ją nori sugriauti. Čia yra senas uždavinukas, kad Lietuva būtų kvailoka, nepasirengusi ir tada linkusi pasiduoti. <...>

Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše – E. Jakilaičio laidoje „Dėmesio centre +“.

Naujoje naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dėmesio centre +“ Edmundas Jakilaitis aktualiomis temomis kalbins politikus, ekspertus, visuomenės veikėjus.