Prieš Timberlake`o koncertą – svarbi žinia: jokių grynųjų, sąrašas draudžiamų daiktų ir eismo ribojimai

2025 m. birželio 6 d. Kauno Dariaus ir Girėno stadione pirmą kartą Lietuvoje koncertuos pasaulinė muzikos superžvaigždė J. Timberlake’as.

REKLAMA

REKLAMA

Prieš Justino koncertą į sceną žengs dvi atlikėjos iš užsienio – Dagny ir Chinchilla. J. Timberlake`o koncertas prasidės 21 val. 30 min., baigsis 23 val.

REKLAMA

„Lietuvos geležinkeliai“ praneša, kad bus organizuojami papildomi traukinių reisai Kaunas-Vilnius po koncerto, birželio 7 d. 00:20 val. ir 00:30 val.

Antros klasės traukinių bilietai kainuos 10 eurų, pirmos klasės – 13,10 eurų.

Viešbučių kainos pakilo net po 2-4 kartus

Vienoje populiariausių nakvynės paieškos platformoje booking.com, viešbučių kainos nakčiai iš birželio 6 į 7 dieną pakilo net po 2-4 kartus.

REKLAMA

REKLAMA

Pavyzdžiui, 4 žvaigždučių viešbutis, esantis už kelių kilometrų nuo centro, koncerto dieną – birželio 6–7 d. – dviem asmenims kainuoja nuo 436 eurų. Savaitę po koncerto ir kitomis ne šventinėmis vasaros dienomis – 119 eurų. Taigi šiame viešbutyje koncerto metu kambario kaina pakilo beveik keturis kartus.

Kitas 4 žvaigždučių viešbutis, esantis vos už pusės kilometro nuo centro, koncerto dieną dviem asmenims kainuoja nuo 184 eurų. Po savaitės ir vėliau – nuo 85 eurų. Čia kainos skiriasi du kartus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Gerai įvertintas 4 žvaigždučių viešbutis už beveik dviejų kilometrų nuo centro dviem asmenims birželio 6–7 d. kainuoja nuo 221 eurų. Ne koncerto dieną viešbutis tokį patį kambarį gali pasiūlyti už 79 eurus. Kainos skirtumas – beveik trys kartai.

Pigiausias 4 žvaigždučių viešbutis įprastą vasaros savaitgalį siūlomas Kauno senamiestyje, kur kambarys dviem asmenims kainuoja nuo 65 eurų. Koncerto dieną pigiausią kambarį gali pasiūlyti kitas 4 žvaigždučių viešbutis Kauno centre, kuriame nakvynė kainuoja nuo 121 euro.

REKLAMA

Veiks atskiri įėjimai, reikia pasiruošti bilietus iš anksto

Dariaus ir Girėno stadiono tinklalapyje pateikiama svarbi informacija apie patekimą į stadioną koncerto vakarą.

Stovimų A ir B parterių, VIP bilietų turėtojai į renginį pateks tik per jiems skirtus atskirus įėjimus. Renginio metu abiejų stovimų parterių (A ir B) bilietų turėtojai stadione bus vienoje bendroje erdvėje.

REKLAMA

Fanų zonos (C įėjimo) bilieto turėtojai taip pat turi eiti tik per jiems skirtą įėjimą.

Renginio organizatoriai rekomenduoja iš anksto pasiruošti koncerto bilietus. Bilietai nėra vardiniai, juos galima atsispausdinti arba atsisiųsti į savo išmaniuosius įrenginius – tai padės išvengti eilių bei spūsčių.

Svarbu atkreipti dėmesį į biliete nurodytą įėjimą (A, B, VIP arba FANŲ ZONA (C)), kadangi į stadioną bus galima patekti tik per jį. Įeiti per kitą įėjimą nepavyks, bilietai ten negalios.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Patekti į stadioną ir savo vietas bus galima nuo 17 valandos.

Šalia A ir B įėjimo bus įsikūręs info centras. Jame veiks daiktų saugykla (nuo 17 iki 01 val. nakties; išmatavimai – 40x27x45 cm; kaina už daiktų saugojimą – 15 eurų) ir bilietų centras, kuriame bus galima gauti informaciją apie bilietų problemas, jei tokios ištiks.

Kilus klausimams dėl bilietų, rekomenduojama susisiekti el. paštu [email protected].

Draudžiami įsinešti daiktai

Prieš patekdami į stadioną gerbėjai bus nuodugniai patikrinti, todėl namuose rekomenduojama palikti draudžiamus daiktus. Į koncerto teritoriją nebus leidžiami įsinešti šie daiktai:

REKLAMA

skėčiai ir kuprinės (bus galima palikti daiktų saugykloje, esančioje info centre prie A, B ir VIP įėjimų);

atsineštas savo maistas, gėrimai ar vanduo (bus galima įsigyti stadiono teritorijoje);

bet kokie buteliai, skardinės, gertuvės ar kiti indai bei talpos;

profesionali foto ir video technika;

GoPro kameros, dronai ir asmenukių lazdos;

kompiuteriai bei planšetės;

žiūronai;

plakatai bei vėliavos;

aštrūs daiktai ir ginklai, sprogmenys, pirotechnika, lazeriai, grandinės, švirkštai ir kiti pavojingi daiktai;

alkoholis ir bet kokios narkotinės medžiagos;

gyvūnai;

dviračiai, riedučiai, riedlentės, motociklininkų bei kiti šalmai, sulankstomos kėdės ar taburetės.

Jokių grynųjų pinigų

Kadangi įsinešti skėčius į stadioną draudžiama, esant prastam orui, rekomenduojama su savimi pasiimti lietpaltį.

REKLAMA

Į Dariaus ir Girėno stadioną lankytojai su savo gėrimais ir maistu įleidžiami nebus. Užkandžių ir gėrimų gerbėjai galės nusipirkti tik stadione veikiančiuose baruose.

Neįgalieji svarbius medikamentus, maistą ar kitus draudžiamuosius daiktus gali įsinešti tik parodę sveikatos sutrikimą patvirtinantį dokumentą ar pažymėjimą.

Koncerto dalyviai įspėjami ir dėl būsimų atsiskaitymų stadione. Gėrimus, maistą ir atlikėjo atributiką bus galima įsigyti tik mokant tik mokėjimo kortelėmis arba bekontakčio atsiskaitymo funkcija telefone („Apple Pay“ arba „Google Pay“).

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Grynųjų pinigų stadione prekybos vietos nepriims.

Bus eismo ribojimų, viešasis transportas kelias valandas nemokamas

Įkoncertą rekomenduojama vykti viešuoju transportu ar pėsčiomis, kadangi vietos parkuoti automobilius, dviračius ar paspirtukus (įskaitant „Bolt“ ar kitas dalijimosi platformas) stadiono prieigose nebus.

Į Perkūno alėją prie stadiono galės įvažiuoti tik dokumentus pateikę vietos gyventojai.

REKLAMA

Su renginio bilietu Kauno viešasis transportas bus nemokamas 3 val. prieš ir 3 val. po koncerto.

Prieš koncertą ir po jo nuolatiniai autobusų ir troleibusų maršrutai kursuos dažniau, taip pat bus organizuojami papildomi specialieji maršrutai: „ST1“, „ST2“, „ST3“, „ST4“:

ST1: Sporto g., K. Petrausko g., Utenos g., Nuokalnės g., Neries krantinė, Baltų pr., Žiemgalių g., Baltijos g. (kauno ligoninė, Šilainiai);

ST2: V.Krėvės pr., Kovo 11-osios g., K. Baršausko g., Tunelio g., Geležinkelio stotis;

ST3: Šiaurės pr., S. Žukausko g., P. Lukšio g., Savanorių pr., K. Petrausko g.,Sporto g., Autobusų stotis, Geležinkelio stotis, Karaliaus Mindaugo pr.;

ST4: Vytauto pr., Geležinkelio stotis, M. K. Čiurlionio tiltas, Europos pr., S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas.

REKLAMA

Po koncerto numatomi eismo ribojamai Parodos kalnu, tarp K. Petrausko gatvės ir Vytauto prospekto.

Iškart po renginio nebus galimybės privažiuoti prie stadiono prieigų – šia arterija bus praleidžiamas tik viešasis transportas ir vietos gyventojai.

Besibaigiant koncertui iš K. Donelaičio g. nebus galima sukti kairėn, taip pat į Parodos kalną nebus galimybės pakilti atvažiuojant Vytauto prospektu.

REKLAMA

REKLAMA

Pareigūnai užtvaromis pasitiks ir keliaujančius K. Petrausko g. bei Vydūno alėja.

Atvyksiantys nuosavu transportu galės naudotis Autobusų stoties ir Vienybės aikštės požeminėmis parkavimo vietomis, Kauno „Akropolio“, „Žalgirio“ arenos aikštelėmis bei daugiaaukšte automobilių saugykla K. Donelaičio g. 65A.

Išsikviesti pavėžėjus bus galima Tunelio gatvėje, nusileidus į Dainų slėnį. Pavežėjų atvykimo ir išvykimo vieta – Dainų slėnio aikštelė.

Du privatūs lėktuvai, virtuvės šefas – kaip atvyks Timberlake'as?

J. Timberlake'o turą lydinti komanda atvyksta į Lietuvą dviem atskirais privačiais užsakomaisiais skrydžiais. Pirmieji, Justino Timberlako vadybos atstovai, Kauno oro uoste nusileis dviem dienomis anksčiau, kiek vėliau laukiama ir pačio atlikėjo, kuris į Lietuvą atvyksta tiesiai iš Milano, Italijos, kur surengs savo pirmąjį turo šou.

Abu lėktuvai priimami užtikrinant maksimalų privatumą bei saugumą.

Atlikėjo komanda – įspūdingo dydžio: ją sudaro kelios atskiros profesionalų grupės, įskaitant vadybą, techninę komandą ir kūrybinį personalą.

Kartu keliauja ir asmeninis virtuvės šefas, kuris viso turo metu rūpinasi atlikėjo maitinimu.

Logistikos mastą atskleidžia ir faktas, kad vien oro uosto pervežimams užsakyta net 5 keleiviniai autobusai bei keli krovininiai automobiliai, skirti pergabenti daugiau nei 100 lagaminų.

Bilietai į J. Timberlake'o koncertą buvo išgraibstyti žaibiškai. Bilietų platintojo „Bilietai.lt“ duomenimis, norintiems pamatyti pasaulinio lygio koncertą, teko sumokėti nuo 90,50 iki 295,50 eurų.

Dariaus ir Girėno stadionas per koncertus gali sutalpinti nuo 30 iki 55 tūkst. žiūrovų.