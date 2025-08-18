Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prienų rajone apvirto automobilis, vairuotojas slėpėsi krūmuose

2025-08-18 08:31 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-18 08:31

Prienų rajone sekmadienio rytą rastas aukštyn ratais apvirtęs automobilis.

Policija. BNS Foto

Prienų rajone sekmadienio rytą rastas aukštyn ratais apvirtęs automobilis.

REKLAMA
0

Mašiną galimai vairavusį vyrą pareigūnai surado pasislėpusį krūmuose, jis sužalotas nebuvo.

Kaip skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, avariją patyrusi mašina buvo rasta sekmadienio rytą 8.49 val., Stakliškių kaime, Vilniaus gatvėje. 

Buvo gautas pranešimas, kad automobilis nuvažiavęs nuo kelio ir apvirtęs. 

Automobilis „Toyota Prius“ buvo apvirtęs aukštyn ratais, viduje žmonių nebuvo. 

Gelbėtojai atjungė automobilio akumuliatorių, o pačią transporto priemonę atvertė ant ratų. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų