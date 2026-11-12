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Priėmus naują pagalbinio apvaisinimo tvarką – Nausėdos atsakas: „Sveikinu“

2026-11-12 14:59 / šaltinis: BNS
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2026-11-12 14:59
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Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikino ketvirtadienį Seime priimtą tvarką, pagal kurią pagalbinio apvaisinimo paslaugos galės būti teikiamos tiek poroms, tiek vienišoms moterims.

Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (10)

Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikino ketvirtadienį Seime priimtą tvarką, pagal kurią pagalbinio apvaisinimo paslaugos galės būti teikiamos tiek poroms, tiek vienišoms moterims.

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Jis pripažino esantis liberalių nuostatų šiais klausimais.

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Prezidentas Gitanas Nausėda

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Nausėda: „Sveikinu įstatymo priėmimą“

„Mano pozicija yra tokia, kad žmonės turi turėti teisę, nes tai yra labai svarbus gyvenimo dalykas, gyvenimo džiaugsmas turėti vaikų (...), kai vienaip ar kitaip susiklosto gyvenimas, ir todėl aš šitoje vietoje, nors dažnai mane vadina konservatyviu, šitoje vietoje aš laikausi pakankamai liberalių nuostatų“, – LRT Briuselyje sakė G. Nausėda.

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„Aš sveikinu įstatymo priėmimą, ateityje jį galima bus tobulinti“, – pridūrė jis.

Priimta nauja Pagalbinio apvaisinimo įstatymo redakcija

Kaip rašė BNS, Seimas ketvirtadienį priėmė naują Pagalbinio apvaisinimo įstatymo redakciją, pagal kurią pagalbinio apvaisinimo paslaugos galės būti teikiamos sutuoktiniams, partnerystę įregistravusiems arba jos neįregistravusiems vyrui ir moteriai, taip pat moteriai, nesančiai poroje.

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Paslaugą valstybės lėšomis gaus diagnozuotą nevaisingumą turintys asmenys, taip pat jeigu dirbtinis apvaisinimas padės išvengti sunkios vaiko negalios, gresiančios ligos. Be to, moteris turės būti pajėgi pastoti ir išnešioti vaiką.

Naujoji tvarka leis pagalbinio apvaisinimo paslaugą gauti ir vienišoms vaisingoms moterims, bet tokiu atveju ji nebus kompensuojama valstybės.

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Iki šiol nustatytu reguliavimu pagalbinis apvaisinimas gali būti atliekamas tik sutuoktiniams arba registruotiems partneriams.

Naujos pagalbinio apvaisinimo tvarkos Seimas ėmėsi dar balandį po to, kai įsigaliojo Konstitucinio Teismo nutarimas, kad Pagalbinio apvaisinimo įstatymas tiek, kiek pagal jį teisę gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas turi tik santuoką ar registruotos partnerystės sutartį sudarę asmenys, prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui.

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Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per septynerius metus nuo 2018-ųjų iki 2024-ųjų Lietuvoje pagalbinio apvaisinimo būdu iki šiol galiojusia tvarka, leidusia procedūrą susituokusioms poroms, gimė 2,8 tūkst. vaikų.

Iki šiol nustatytu reguliavimu pagalbinis apvaisinimas gali būti atliekamas tik sutuoktiniams arba registruotiems partneriams.

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