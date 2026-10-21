Prie JAV ambasados piketavęs vyras smogė pareigūnui į veidą

„Vyras stovėjo per arti ambasados pastato, jam buvo liepta pasitraukti. Pažeidėjas sudavė ranka į veidą pareigūnui“, – Eltai sakė Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja.
Kaip pranešė Policijos departamentas, antradienio pavakarę, apie 16 val., Vilniuje, Akmenų gatvėje, prie ambasados, piketavo vyras. Jis galimai nesilaikė saugaus atstumo.
Policijos pareigūnui paliepus atsitraukti, asmuo aktyviais veiksmais pasipriešino Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnui (gim. 1970 m.).
„Ambasadoje dirbantis pareigūnas į įvykio vietą atvykusiems policininkams pasakojo, kad pastebėjo, jog prie pagrindinio ambasados įėjimo atėjo asmuo, jis šūkavo su savo atsineštu mikrofonu ir kėlė kažkokius garsus su savo atneštu įrankiu. Policininkui priėjus prie minėto asmens, kilo žodinis konfliktas. Įvykus konfliktui, vyras trenkė“, – Eltai J. Samorokovskaja.
Pareigūnas dėl fizinio skausmo sukėlimo į medikus nesikreipė. Vyras (gim. 1972 m.) apklaustas.
Pradėta administracinio nusižengimo teisena dėl pareigūno garbės pažeminimo.
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