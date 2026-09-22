Prezidentūra: sprendimas dėl visuotinio šaukimo iki 2030-ųjų dar nepriimtas, klausimą spręs VGT

„Iš tiesų nėra priimtas sprendimas, kad iki 2030 metų mes turime įvesti visuotinį šaukimą. Laiko atžvilgiu šis klausimas dar yra atviras“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė D. Matulionis.
Pasak prezidento patarėjo, nors dėl spartesnio visuotinio šaukimo įvedimo jaučiamas visuomenės ir nevyriausybinių organizacijų spaudimas, galutinį sprendimą turės priimti VGT.
„Klausimą svarstysime, Valstybės gynimo taryba priims sprendimą, bet šiandien negaliu patvirtinti, kad tai bus 2030 metai“, – sakė jis.
D. Matulionio teigimu, Krašto apsaugos ministerija (KAM) ir Lietuvos kariuomenė taip pat turės apskaičiuoti, kiek visuotinio šaukimo įgyvendinimas kainuotų. Be to, anot jo, dar nėra apsispręsta, koks konkrečiai šaukimo modelis būtų taikomas.
„Mes turime dar apsispręsti, kokio visuotinio šaukimo (reikia – ELTA) – ar visi turėtų eiti į karinę tarnybą, ar dalis galėtų eiti į tą vadinamą civilinę alternatyvią tarnybą. Nes mums reikia ir civiliniame sektoriuje žmonių, kurie būtų pajėgūs atlikti tam tikras pareigas aprūpinimo, kariuomenės aprūpinimo karinio konflikto sąlygomis“, – kalbėjo prezidento patarėjas.
Paklaustas, kokio dydžio gynybos finansavimo reikės įgyvendinant šalies gynybos prioritetus, D. Matulionis konkretaus skaičiaus neįvardijo, tačiau patikino, kad jis viršys 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
„Šiandien negaliu dar pasakyti, bet tikrai galiu drąsiai pasakyti, kad daugiau nei 5 procentai bus. Todėl mes tą įsipareigojimą įgyvendinsim taip, kaip ir esam įsipareigoję“, – sakė jis.
Siūloma įvertinti galimybę visuotinį šaukimą paspartinti
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidento vadovaujama Nacionalinė visuotinės gynybos koordinavimo taryba nutarė kreiptis į VGT, siūlydama pavesti KAM ir Lietuvos kariuomenei įvertinti galimybes paspartinti perėjimą prie visuotinio šaukimo. Prezidento patarėjas Marius Česnulevičius tuomet teigė, kad sprendimas, ar valstybė galėtų visuotinį šaukimą organizuoti iki 2030 metų, galėtų būti priimtas iki šių metų pabaigos.
Praėjusią savaitę prezidentūroje taip pat pasirašyta Visuotinės gynybos chartija. Ją pasirašiusios 63 organizacijos, be kitų įsipareigojimų, išreiškė palaikymą visuotinio šaukimo įvedimui iki 2030-ųjų.
Anksčiau Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras yra sakęs, kad iki 2030 metų kariuomenė siekia būti pasirengusi tiek nacionalinės divizijos pilnam operaciniam pajėgumui, tiek visuotiniam šaukimui.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.