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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėdos patarėjas: dar neturiu patvirtinimo, kas iš tikrųjų naktį buvo fiksuota oro erdvėje

2026-09-22 08:43 / šaltinis: ELTA
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2026-09-22 08:43
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Pirmadienio naktį radarams fiksavus kontrabandiniams balionams būdingas atžymas, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako kol kas neturintis informacijos, ar tai iš tiesų buvo balionai. 

Deividas Matulionis. ELTA / Dainius Labutis

Pirmadienio naktį radarams fiksavus kontrabandiniams balionams būdingas atžymas, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako kol kas neturintis informacijos, ar tai iš tiesų buvo balionai. 

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„Mes esame prašę Amerikos administracijos pagalbos dėl vilkikų ir dėl tų pačių meteorologinių balionų. Nuo liepos pradžios meteorologinių balionų praktiškai nebuvo. Šiąnakt – ar ten buvo meteorologiniai balionai ar kažkas kito. (…) Aš šiandien, iš pat ryto, dar neturiu patvirtinimo, kas iš tikrųjų naktį ten buvo fiksuota, todėl sunku pasakyti“, – antradienio rytą „Žinių radijui“ teigė D. Matulionis.

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Prezidento patarėjas: dar neturiu patvirtinimo, kas iš tikrųjų naktį buvo fiksuota oro erdvėje

„Bet faktas yra tas, kad situacija yra ženkliai pagerėjusi per tuos tris mėnesius. Arba padėjo mūsų teisėsaugos tarnybų veiksmai, arba kitoje pusėje, gal Baltarusija irgi kažkiek sumažino norą leisti tuos balionus. Manau, kad ir tas, ir tas. Nesuvesčiau visko į tai, kad vėjas buvo palankus tam, kad tų balionų nebūtų“, – akcentavo jis. 

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Kaip skelbta, fiksavus atžymas, kiek ilgiau nei 3 valandoms buvo laikinai apribota oro erdvė virš Vilniaus oro uosto. Naujausias incidentas paveikė 17 skrydžių ir per 3,1 tūkst. keleivių.

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ELTA primena, kad dėl meteorologinių balionų krizės Vyriausybė praėjusių metų pabaigoje visoje šalyje paskelbė ekstremaliąją situaciją.

Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamo pavojaus pernai spalį, lapkritį ir gruodį ne kartą buvo stabdoma ir Vilniaus oro uosto veikla.

Lietuva dėl pasikartojančių meteorologinių balionų iš Baltarusijos antplūdžių kreipėsi į Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją.

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Cha
Cha
2026-09-22 09:12
Prisiloję tie debilai jau bijo savo šešėlių. Greitai prasidės mąsinė žąsų migracija, tai Lietuvoje bus paskelbtas karo stovis.
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Ir
Ir
2026-09-22 09:25
vel nieko nežino, už ka jie algas gauna
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