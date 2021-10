Apie tai žurnalistams po prezidento Gitano Nausėdos susitikimo su energetikos ministru Dainiumi Kreiviu penktadienį kalbėjo šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Jaroslavas Neverovičius.

„Buvo trumpai aptartas ir siūlomas Vyriausybės paketas energijos kainų suvaldymui Lietuvoje. Prezidentas jį remia. Išsakytas buvo pasiūlymas sustiprinti jį dar labiau, numatant pareigą tam tikrų dominuojančių dujų rinkoje tiekėjų pateikti išsamią informaciją apie tai, kaip dujų tiekimo portfelis diversifikuojamas, kaip valdomos kainų rizikos“, – sakė J. Neverovičius.

„Ir toks pasiūlymas būtų pateiktas dar komitete (Seimo – BNS) tam, kad galimai būtų įtrauktas į galutinį sprendimą“, – kalbėjo prezidento patarėjas.

Jis argumentavo, kad negalima atmesti, jog ateityje kainų augimas rinkose gali pasikartoti, tad pravartu diskutuoti su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (VERT) dėl to, kaip tos rizikos valdomos.

„Tai yra dominuojantis tiekėjas reguliuojamoje dujų rinkoje, matome poreikį ne tik vienas prie vieno perkelti visas rizikas iš tiekėjo ant vartotojų, bet taip pat tam tikras profesionalumo kriterijus ir reikalavimas šiuo atveju pateikti reguliuotojui matymą dominuojančio tiekėjo, kaip jie tą portfelį diversifikuoja, kaip valdo rizikas“, – sakė J. Neverovičius.

Energetikos ministras Dainius Kreivys sutinka su iniciatyva, kad reguliuotojui būtų suteiktos galimybės prisidėti vertinant situaciją dujų rinkoje.

„Palaikome, kad turbūt logiška būtų, jog mūsų reguliatorius galėtų vertinti ir ilgalaikes rizikų valdymo programas ir manau, kad Seime tos nuostatos taip pat turėtų rasti savo vietą. (...) Neapibrėžtumas rinkose didėja ir jis turbūt didės ateityje dėl klimato kaitos, dėl įvairių krizių, ar kovido, ar kitų dalykų (...) Ir tos pataisos, kurias planuoja Prezidentūra, būtent ir atliepia tą rizikų valdymą“, – sakė D. Kreivys.

Seimas ketvirtadienį priėmė svarstyti Vyriausybės siūlomas priemones, kaip amortizuoti smarkiai didėjančias dujų ir elektros kainas gyventojams. Pakeitimai bus svarstomi skubos tvarka ir į plenarinių posėdžių salę iš komitetų grįš spalio 19-ąją.

Penkių įstatymų pataisos leistų energijos kainas nuo sausio padidinti mažiau negu jos kiltų nieko nedarant.

Pagal vieną iš Vyriausybės siūlymų, planuojama elektros ir dujų kainų augimą išdėstyti vartotojams per kelerius metus. Savo ruožtu valstybės valdoma elektros ir dujų tiekėja „Ignitis“ dėl to turės pasiskolinti dešimtis milijonų eurų.

Be to, šilumos gamintojams siūloma leisti didesnę dalį gamtinių dujų įsigyti ne per biržą, o tiesiogiai iš dujų tiekėjo. Šiuo metu per biržą jie privalo įsigyti ne mažiau kaip 50 proc. dujų metinio poreikio.

Elektros vartotojams, kurie privalėtų jau šiemet pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją, norima pratęsti šį terminą pusmečiu. To nepadarius, šiems antrojo rinkos liberalizavimo etapo vartotojams pagal dabartinę tvarką įsigaliotų brangesnis garantinis elektros tiekimas.

Nuo sausio galiosiantys elektros ir dujų tarifai reguliuojamiems buitiniams vartotojams bus patvirtinti ir paskelbti iki lapkričio pabaigos. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros kaina jiems didės 21 proc., dujų kaina virykles turintiems žmonėms kils iki 20 proc. (nepriėmus pataisų ji didėtų 51 proc.), dujomis šildantiems namus – iki 30 proc. (83 proc.).