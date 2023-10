Prezidentūra: Nausėda paprašė Bajarūno grįžti į Londoną ir tęsti darbą

„Prezidentas vakar (antradienį – BNS) buvo susitikęs su ambasadoriumi, išklausė jo poziciją ir paprašė grįžti į Londoną, tęsti darbą“, – LRT trečiadienį sakė prezidento vyriausiasis patarėjas, komunikacijos grupės vadovas Frederikas Jansonas.

Pasak jo, informacijos nutekinimas žiniasklaidai „nuo pat pirmų žingsnių leidžia manyti, kad iš tiesų yra tam tikrų politinio žaidimo elementų“.

„Pirmieji kaltinimai, kurie buvo mesti, prisiminkime, buvo mobingas ir finansiniai pažeidimai. Šiuo atveju tai, ką jūs perskaitėte iš to rašto, žodžio mobingas – nėra, per didelis reiklumas vadovų ar per mažas vadovo reiklumas, čia yra labai tokios keistos sąvokos“, – kalbėjo šalies vadovo atstovas.

„Vėlgi, bent jau kaltinimų nėra, yra tam tikras bandymas formuoti visuomenės nuomonę, bet kalbam apie ambasadorius, kalbam apie žmones, kurie dirba Lietuvos valstybei ir, tiesą sakant, jie nenusipelno, kad su jais būtų susidorojama tokiais būdais“, – pridūrė jis.

Taip jis kalbėjo Užsienio reikalų ministerijos (URM) ekspertams nustačius, jog E. Bajarūnui trūksta vadovui reikalingos kompetencijos, jis piktnaudžiauja suteiktais įgaliojimais ir netinkamai bendrauja su ambasados darbuotojais.

Dėl šių trūkumų URM Generalinė inspekcija rekomendavo atlikti E. Bajarūno tarnybinės veiklos vertinimą ir spręsti dėl jo tinkamumo vadovauti ambasadai, pranešė naujienų portalas „Delfi“.

Lietuvos diplomatijos vadovas Gabrielius Landsbergis savo ruožtu teigė teigė, kad už užsienio politiką atsakingos institucijos tarsis, ar E. Bajarūnas gali tęsti darbą ambasadoriaus pareigose.

Pats E. Bajarūnas sako tapęs politinės kovos įrankiu, tačiau trečiadienį surengtoje spaudos konferencijoje neįvardino, tarp ko ši kova vyksta.