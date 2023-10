Prezidentas siūlo numatyti galimybę iš pensijų fondų pasiimti dalį lėšų

Tai numatančias Pensijų kaupimo įstatymo pataisas G. Nausėda trečiadienį pateikė Seimui, pranešė Prezidentūra.

Siekiant didinti paskatas dalyvauti pensijų kaupime, šalies vadovas siūlo suteikti žmonėms teisę vieną kartą per kaupimo laiką gauti iki 25 proc. jo sukaupto pensijų turto dydžio išmoką.

Be to, prezidentas siūlo suteikti trijų mėnesių laiką, per kurį žmogus galėtų priimti sprendimą nutraukti arba tęsti kaupimą antros pensijų pakopos fonduose. Jis taip pat siūlo nustatyti pareigą „Sodrai“ gauti patvirtinimą, jog į kaupimą įtraukiamas asmuo gavo pranešimą apie tai.

Be to, G. Nausėda siūlo asmenų iki 21 metų automatiniu būdu netraukti į kaupimą. Anot jo, dauguma tokio amžiaus žmonių mokosi arba studijuoja, dažniausiai trumpam įsidarbinantys 18–20 metų jaunuoliai dar neturi daug žinių apie papildomą kaupimą pensijai.

Ano pranešimo, pakeitimais siekiama didinti pensijų kaupimo socialinį teisingumą, skatinti žmones sąmoningai apsispręsti kaupti pensijai.

Kartu su Pensijų kaupimo įstatymo projektu prezidentas teikia Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projektą, kuriuo siūlo nustatyti, kad gautos vienkartinės pensijų sąskaitoje sukaupto pensijų turto dalies išmokos yra neapmokestinamosios pajamos.