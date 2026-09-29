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Prezidentūra apie migraciją: Lietuvoje tai tapo visuomenę įelektrinančia tema

2026-09-29 09:08 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-29 09:08
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Pastarųjų savaičių įvykiai parodė, kad migracija Lietuvoje tapo visuomenę įelektrinančia tema, sako prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Vis dėlto, anot jo, sprendžiant migracijos keliamus iššūkius turi būti užtikrinama religijų laisvė ir tolerancija.

Vaidas Augustinavičius. ELTA / Dainius Labutis (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (20)

Pastarųjų savaičių įvykiai parodė, kad migracija Lietuvoje tapo visuomenę įelektrinančia tema, sako prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Vis dėlto, anot jo, sprendžiant migracijos keliamus iššūkius turi būti užtikrinama religijų laisvė ir tolerancija.

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„Galbūt galvojom, kad tik Vakarų Europai tai yra toks didesnis iššūkis, bet vis dėlto tai yra tikrai visuomenę įelektrinanti tema ir Lietuvoje. Ir reikalingi civilizuoti sprendimai“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė V. Augustinavičius.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda

Prezidento patarėjas: provokacijos yra nepriimtinos

Pasak jo, įvairios provokacijos, kuriomis įžeidžiami religiniai jausmai, yra nepriimtinos.

„Lietuva visada pasižymėjo tuo, kad religijų laisvė, tolerancija ir sugyvenimas su kitomis tautomis turi būti užtikrinami“, – sakė prezidento patarėjas.

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Kartu V. Augustinavičius pabrėžė, kad migracija kelia ir iššūkių, kuriems spręsti reikalingi pokyčiai. Jis priminė prezidento Gitano Nausėdos birželį pasiūlytas pataisas, pagal kurias darbuotojai iš trečiųjų šalių Lietuvoje galėtų nepertraukiamai dirbti ne ilgiau kaip dvejus metus, o vėliau turėtų grįžti į savo kilmės valstybę.

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„Į Lietuvą galėtų atvykti darbuotojai iš trečiųjų šalių, bet jie galėtų dirbti ne daugiau nei dvejus metus nepertraukiamai, tada turėtų grįžti į savo gimtąją šalį. Tokiu būdu jie netaptų niekada ilgalaikiais, nuolatiniais Lietuvos gyventojais, o verslas vis dar turėtų tam tikrą darbo jėgą“, – sakė V. Augustinavičius.

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Prezidento patarėjo teigimu, taip pat reikėtų peržiūrėti valstybių, kuriose veikia išorės paslaugų teikėjo centrai, sąrašą.

„Reikia peržiūrėti ir valstybių sąrašą, kuriose yra steigiami tie išorės paslaugų teikimo centrai norintiems atvykti darbuotojams. Vidaus reikalų ministro iniciatyvą prezidentas vertina teigiamai“, – teigė jis.

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Nausėda siūlė naują terminuoto darbo leidimų modelį trečiųjų šalių piliečiams

ELTA primena, kad prezidentas G. Nausėda birželį pasiūlė naują terminuoto darbo leidimų modelį trečiųjų šalių piliečiams. Pagal jį į Lietuvą dirbti atvykę užsieniečiai šalyje galėtų nepertraukiamai dirbti iki dvejų metų, o vėliau turėtų išvykti.

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Šalies vadovas taip pat yra siūlęs griežtinti užsieniečių patikrą nacionalinio saugumo požiūriu bei taikyti lietuvių kalbos reikalavimą tiems, kurie Lietuvoje norėtų likti ilgesniam laikui.

Vidaus reikalų ministerija savo ruožtu yra paskelbusi apie sprendimą uždaryti keturis išorės paslaugų teikėjo padalinius, per kuriuos užsieniečiai gali teikti prašymus dėl leidimų gyventi Lietuvoje.

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