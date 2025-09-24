Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidento patarėjas Matulionis: Lietuva turėtų kuo numušti pažeidusius naikintuvus

2025-09-24 09:50 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 09:50

Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad esant poreikiui Lietuva turėtų kuo numušti šalies oro erdvę pažeidusius priešiškų valstybių naikintuvus. 

Deividas Matulionis BNS Foto

Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad esant poreikiui Lietuva turėtų kuo numušti šalies oro erdvę pažeidusius priešiškų valstybių naikintuvus. 

REKLAMA
0

„Galiu patvirtinti, kad turėtų kuo numušti“, – trečiadienį Prezidentūroje surengtoje spaudos konferencijoje sakė D. Matulionis.

„Į kiekvienos šalies oro erdvę įskridusio objekto numušimo klausimas yra visų pirma nacionalinės kompetencijos klausimas. NATO lygiai taip pat galėtų imtis konkrečių veiksmų, jeigu konstatuojama, kad yra grėsmė“, – akcentavo jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi prezidento patarėjas pažymėjo, kad krizinėse situacijose taip par ypač svarbu yra ir tinkamai suvaldyti galimą eskalaciją.

REKLAMA
REKLAMA

„Bet pats procesas nėra toks paprastas, kaip mes įsivaizduojame – jeigu lėktuvas įskrenda ir iš karto į jį paleidžiamos raketos. Tai irgi turėtume turėti omenyje. Taip vadinamas, galbūt ir nepopuliarus Lietuvoje, bet esakalacijos valdymas irgi yra svarbus dalykas“, – akcentavo D. Matulionis.

REKLAMA

ELTA primena, kad praėjusį penktadienį trys Rusijos naikintuvai MiG-31 įskrido į Estijos oro erdvę netoli Vaindloo salos. Jie Estijos oro erdvėje išbuvo apie 12 minučių, kol juos perėmė Italijos naikintuvai F-35. Rusijos lėktuvai neturėjo skrydžio planų, jų atsakikliai buvo išjungti, pažeidimo metu nepalaikė abipusio radijo ryšio su Estijos oro eismo kontrole.

REKLAMA
REKLAMA

Estija po incidento paprašė konsultacijų pagal NATO sutarties 4-ąjį straipsnį. Šis numato konsultacijas su sąjungininkėmis, jei kuri nors Aljanso šalis mato išorinę grėsmę. 

Šis incidentas užfiksuotas po to, kai prieš dvi savaites apie 20 Rusijos bepiločių orlaivių pažeidė Lenkijos oro erdvę. Po šios Rusijos provokacijos NATO inicijavo „Eastern Sentry“ operaciją siekdama sustiprinti rytinio flango gynybą. Misijoje dalyvaus įvairūs sąjungininkai, įskaitant Daniją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę (JK) ir Vokietiją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų