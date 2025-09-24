Prezidento patarėjas Matulionis: Lietuva turėtų kuo numušti pažeidusius naikintuvus

„Galiu patvirtinti, kad turėtų kuo numušti“, – trečiadienį Prezidentūroje surengtoje spaudos konferencijoje sakė D. Matulionis.
„Į kiekvienos šalies oro erdvę įskridusio objekto numušimo klausimas yra visų pirma nacionalinės kompetencijos klausimas. NATO lygiai taip pat galėtų imtis konkrečių veiksmų, jeigu konstatuojama, kad yra grėsmė“, – akcentavo jis.
Visgi prezidento patarėjas pažymėjo, kad krizinėse situacijose taip par ypač svarbu yra ir tinkamai suvaldyti galimą eskalaciją.
„Bet pats procesas nėra toks paprastas, kaip mes įsivaizduojame – jeigu lėktuvas įskrenda ir iš karto į jį paleidžiamos raketos. Tai irgi turėtume turėti omenyje. Taip vadinamas, galbūt ir nepopuliarus Lietuvoje, bet esakalacijos valdymas irgi yra svarbus dalykas“, – akcentavo D. Matulionis.
ELTA primena, kad praėjusį penktadienį trys Rusijos naikintuvai MiG-31 įskrido į Estijos oro erdvę netoli Vaindloo salos. Jie Estijos oro erdvėje išbuvo apie 12 minučių, kol juos perėmė Italijos naikintuvai F-35. Rusijos lėktuvai neturėjo skrydžio planų, jų atsakikliai buvo išjungti, pažeidimo metu nepalaikė abipusio radijo ryšio su Estijos oro eismo kontrole.
Estija po incidento paprašė konsultacijų pagal NATO sutarties 4-ąjį straipsnį. Šis numato konsultacijas su sąjungininkėmis, jei kuri nors Aljanso šalis mato išorinę grėsmę.
Šis incidentas užfiksuotas po to, kai prieš dvi savaites apie 20 Rusijos bepiločių orlaivių pažeidė Lenkijos oro erdvę. Po šios Rusijos provokacijos NATO inicijavo „Eastern Sentry“ operaciją siekdama sustiprinti rytinio flango gynybą. Misijoje dalyvaus įvairūs sąjungininkai, įskaitant Daniją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę (JK) ir Vokietiją.
