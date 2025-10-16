Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas įvertino Seimo sprendimą dėl „čekiukų“ pataisų: politikus suvienija nuodėmė

2025-10-16 21:21 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 21:21

Parlamentui atmetus prezidento Gitano Nausėdos veto prieštaringai vertinamoms, su „čekiukų“ skandalu susijusioms Baudžiamojo kodekso (BK) pataisoms, šalies vadovas ironizuoja – esą balsuodami prieš jo veto, Seimo nariai pasidavė kolektyvinei nuodėmei – gynė ne viešąjį interesą, o savąjį.

Gitanas Nausėda (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Parlamentui atmetus prezidento Gitano Nausėdos veto prieštaringai vertinamoms, su „čekiukų" skandalu susijusioms Baudžiamojo kodekso (BK) pataisoms, šalies vadovas ironizuoja – esą balsuodami prieš jo veto, Seimo nariai pasidavė kolektyvinei nuodėmei – gynė ne viešąjį interesą, o savąjį.

3

 „Kalbant apie koaliciją, tai, kas šiandien įvyko su veto atmetimu tai yra viena iš priežasčių, kodėl šita koalicija laikosi. Anokia čia paslaptis“, – referuodamas į prieš jo veto balsavusius valdančiuosius LRT Televizijai ketvirtadienį sakė šalies vadovas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žinote, geriausiai politikus suvienija nuodėmė, kuomet jie paragauja obuolio nuo čekučių pažinimo medžio. Tai juos suvienija ir šiandien balsavo ir tie Seimo nariai, kurie patys turi tiesioginių problemų dėl čekučių. Tai atrodytų padorumas reikalautų nusišalinti nuo balsavimo, nes akivaizdus interesų konfliktas, bet ne, balsuoja. Balsuoja prieš prezidento veto. Tai čia ne prezidento veto pralaimėjo, čia pralaimėjo Lietuva“, – tęsė šalies vadovas. 

Kaip skelbta anksčiau, Seimas nesutiko su šalies vadovo siūlymu bausmes už politikų piktnaudžiavimą sumažinantį dokumentą laikyti nepriimtu bei atmetė jo veto. Savo pozicijos nepakeitę parlamentarai dar kartą balsavimu patvirtino anksčiau, rugsėjo mėnesį priimtas BK pataisas. Už jas ketvirtadienį balsavo 79 Seimo nariai, 33 buvo prieš, 3 parlamentarai susilaikė.

ELTA primena, kad rugsėjo pabaigoje Seimas priėmė nevienareikšmiškai vertinamas ir į „čekučių“ skandalą įsivėlusiems politikams palankias BK pataisas.

Įsigaliojus naujam reguliavimui, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, būtų baudžiamas bauda, areštu, arba laisvės atėmimu ne iki 5, o iki 4 metų.

Tuo metu už piktnaudžiavimą, kuris padarytas siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki 6 metų.

Taip pat tokie nusikaltimai perkvalifikuoti iš sunkių į apysunkius.

Po Seimo sprendimo opozicinėms Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) ir Demokratų „Vardan Lietuvos“ frakcijoms atstovaujantys parlamentarai kreipėsi į prezidentą, prašydami vetuoti bausmes „čekutininkams“ švelninančias BK pataisas.

