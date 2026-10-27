Premjeras apie Irane sulaikytas lietuves žino daugiau, nei pasako: „Darbas daromas“

„Dabar vykdomas aktyvus diplomatinis darbas, siekiant ir išsiaiškinti (situaciją – BNS), ir išlaisvinti mūsų šalies pilietes“, – žurnalistams Vilniuje antradienį sakė M. Sinkevičius.
Užsienio reikalų ministerija antradienį pranešė gavusi oficialų Irano patvirtinimą apie dvi sulaikytas Lietuvos pilietes. Joms siekiama suteikti konsulinę pagalbą.
Ministerija pažymėjo negalinti teikti informacijos apie sulaikymo aplinkybes.
Žino daugiau, nei pasako
M. Sinkevičius teigė žinantis daugiau informacijos apie moterų sulaikymo pagrindą, tačiau nenorintis komentuoti jos viešai, kad tai nepakenktų deryboms dėl piliečių išlaisvinimo.
„Galiu užtikrinti, kad pareigūnai aktyviai dirba ir su artimaisiais, ir diplomatiniais kanalais, kad mūsų šalies pilietės kuo greičiau grįžtų į tėvynę“, – sakė ministras pirmininkas.
„Darbas daromas. Tikiuosi, rezultatas bus greitas“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, Vilniaus apskrities policija praėjusią savaitę paskelbė ieškanti spalio pirmoje pusėje į Turkiją, o iš jos – į Iraną išskridusių moterų, gimusių 1992 ir 1983 metais.
Artimieji su turistiniais tikslais išvykusiomis moterimis negali susisiekti nuo spalio 11 dienos – jų mobiliojo ryšio telefonai išjungti, jos neprisijungia prie socialinių tinklų, nepasiekiamos kitais būdais.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.