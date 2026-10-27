Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjeras apie Irane sulaikytas lietuves žino daugiau, nei pasako: „Darbas daromas“

2026-10-27 12:31 / šaltinis: BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-27 12:31
Pridėkite kaip šaltinį Google

Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad šiuo metu yra dedamos aktyvios diplomatinės pastangos siekiant į šalį sugrąžinti dvi Irane sulaikytas Lietuvos pilietes, ir reiškia lūkestį dėl greito rezultato.

Mindaugas Sinkevičius (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (9)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad šiuo metu yra dedamos aktyvios diplomatinės pastangos siekiant į šalį sugrąžinti dvi Irane sulaikytas Lietuvos pilietes, ir reiškia lūkestį dėl greito rezultato.

REKLAMA
0

„Dabar vykdomas aktyvus diplomatinis darbas, siekiant ir išsiaiškinti (situaciją – BNS), ir išlaisvinti mūsų šalies pilietes“, – žurnalistams Vilniuje antradienį sakė M. Sinkevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Užsienio reikalų ministerija antradienį pranešė gavusi oficialų Irano patvirtinimą apie dvi sulaikytas Lietuvos pilietes. Joms siekiama suteikti konsulinę pagalbą.

REKLAMA
REKLAMA

Ministerija pažymėjo negalinti teikti informacijos apie sulaikymo aplinkybes.

Žino daugiau, nei pasako

M. Sinkevičius teigė žinantis daugiau informacijos apie moterų sulaikymo pagrindą, tačiau nenorintis komentuoti jos viešai, kad tai nepakenktų deryboms dėl piliečių išlaisvinimo.

REKLAMA

„Galiu užtikrinti, kad pareigūnai aktyviai dirba ir su artimaisiais, ir diplomatiniais kanalais, kad mūsų šalies pilietės kuo greičiau grįžtų į tėvynę“, – sakė ministras pirmininkas.

„Darbas daromas. Tikiuosi, rezultatas bus greitas“, – pridūrė jis.

Kaip rašė BNS, Vilniaus apskrities policija praėjusią savaitę paskelbė ieškanti spalio pirmoje pusėje į Turkiją, o iš jos – į Iraną išskridusių moterų, gimusių 1992 ir 1983 metais.

REKLAMA
REKLAMA

Artimieji su turistiniais tikslais išvykusiomis moterimis negali susisiekti nuo spalio 11 dienos – jų mobiliojo ryšio telefonai išjungti, jos neprisijungia prie socialinių tinklų, nepasiekiamos kitais būdais.

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Irane dingo dvi lietuvės - socialiniuose tinkluose užfiksuotos paskutinės akimirkos

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų