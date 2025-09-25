Povilas Poderskis neatskleidžia, ar gavo siūlymą dirbti ministerijos kancleriu

„Nekomentuosiu jo (K. Žuromsko – BNS) sprendimų. Vis tiek mažiausiai penktadienį, pirmadienį, antradienį turėsiu laiko sau, tai toliau jau kaip ten gausis. Vis tiek kažką sugalvosiu, paprastai ramybės būsenoj nesėdžiu“, – BNS ketvirtadienį sakė P. Poderskis.
P. Poderskis taip pat nepatvirtino, ar K. Žuromskas siūlė jam kanclerio pareigas.
„Nekomentuosiu“, – kartojo jis, paklaustas, ar gavo pasiūlymą ir jei gavo, kokį sprendimą priėmė.
Kiek anksčiau ketvirtadienį feisbuke jis rašė, jog tolesnė jo veikla kol kas „apsiribos apsilankymu saugomose teritorijose ir paukščių stebėjimu“.
Liberalo Simono Gentvilo paklaustas, ar tiesa, kad P. Poderskis taps Aplinkos ministerijos kancleriu, K. Žuromskas ketvirtadienį patvirtino, jog tai įmanoma.
„Jei atvirai – jei viskas susiklostys kaip planuojama, jis galės būti kancleriu“, – susitikime su opozicinėmis Seimo frakcijomis ketvirtadienį ryte sakė K. Žuromskas.
Ligšiolinis viceministras K. Žuromskas pakeis P. Poderskį, kurį „aušriečiai“ siūlė į postą naujoje Vyriausybėje, tačiau jis nesulaukė Gitano Nausėdos palaikymo.
