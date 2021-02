Politologai įvertino Armonaitės įrašus „TikTok'e“: „Mūsų politika ir taip perdėm susiraukusi“

Ministrės A. Armonaitės vaizdo įrašas išplito internete ir internautai ėmė svarstyti, ar ministrė turėtų užsiimti socialiniais tinklais.

Vaizdo įraše prašo sekėjų idėjų

Prieš tris dienas A. Armonaitė savo TikTok paskyroje pasidalino įrašu iš ministerijos. Jame politikė kreipiasi į savo sekėjus ir prašo komentaruose parašyti, kokių vaizdo įrašų žmonės iš ministrės norėtų daugiau.

„Sveiki, manęs visi klausinėja, kur aš dingau iš TikTok’o. Klausinėja ne tik TikTok’eriai, bet iš žurnalistai. Taigi pažadu sugrįžti, tiksliau, jau sugrįžau ir, tikiuosi, būsiu aktyvesnė.

Bet man reikia Jūsų pagalbos. Parašykite į komentarus, kokį turinį mano TikTok’e norėtumėte matyti. Ar norėtumėte daugiau pakalbėti apie tai, ką darome ministerijoje ir Seime. O gal norėtumėte pamatyti, kaip atrodo Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rūsys? O gal aš turėčiau viso labo TikTok’e užsiimti fortepijono skambinimu ir panašiai?

Parašykite, ką norite matyti ir, tikiuosi, kad su komanda parodysime daugiau mano kasdienybės“, – vaizdo įraše sako ministrė A. Armonaitė.

Įrašas pritraukė nemažai dėmesio – vien TikTok platformoje sureagavo daugiau nei penki tūkstančiai interneto vartotojų. A. Armonaitės sekėjai ėmė komentuoti, kad norėtų pamatyti ministrės darbo rutiną, kai kas prašo įkelti šokių ar siūlo ministrei sudalyvauti kokiame nors iššūkyje.

Tačiau atsirado ir neigiamų komentarų.

„Jūs rimtai TikTok’us kuriate darbo metu?“ – komentaruose klausė viena moteris.

„Poniai ministrei rimtu darbu reiktų užsiimti, o ne sukti galvą, kaip daugiau sekėjų susirinkti“, – rašo kita interneto vartotoja.

Žinoma, radę progos ir pametę A. Armonaitės vaizdo įrašą, pasipiktino ir opozicija. Socialiniuose tinkluose kritikavo buvęs sveikatos apsaugos ministras, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Aurelijus Veryga. Ironizuodamas politikas TikTok pavadinimą pakeitė į TukTuk.

„Aš tai ką galvoju, kad reportažą iš ministerijos rūsio, kaip jūs ten grojate fortepijonu, spėsit patransliuoti, kai įteisinsit žolę. O gal jau rūsyje ir taip pabandot, kad taip linksma“, – su ironija skelbė A. Veryga.

Buvusi finansų ministrė, Seimo narė socialdemokratė Rasa Budbergytė sako nesuprantanti A. Armonaitės vaizdo įrašo esmės. Save R. Budbergytė apibūdina kaip kitos kartos politikę, lyginant su tuo, kokia yra A. Armonaitė, tad jaunesnės kolegės pasirinktus komunikavimo būdus R. Budbergytė laiko tiesiog neveiksniais.

Situacija verslo sektoriuje nėra iki galo aiški, žmonės bijo netekti darbo, o smulkieji verslininkai vos suduria galą su galu, tad, R. Budbergytės nuomone, prašyti idėjų vaizdo įrašams dabar nėra tinkamas metas.

„Jie gi atėjo, laimėjo rinkimus, yra Vyriausybės programa, šiuo metu rengiamas Vyriausybės priemonių planas, tai kokių dar idėjų reikia iš visuomenės? Čia yra iš tiesų klausimas, gal tikrai tų idėjų trūksta, gal nežino, ką reikia daryti? Nes situacija tai toli gražu nėra blizganti. Manau, kad Aušrinei Armonaitei reikėtų daugiau dirbti su komanda ir galvoti, ką galima šioje situacijoje padaryti“, – savo svarstymais su tv3.lt dalijasi R. Budbergytė.

Parlamentarės teigimu, ministerija šiuo metu turėtų galvoti apie tai, kaip galėtų padėti verslui. Yra matomų požymių, kad smulkusis verslas yra diskriminuojamas, todėl „yra daug klaustukų“, kuriais ministerijai ir reikėtų užsiimti.

TikTok tinklu naudojasi nemažai politikų pasaulyje

Ekonomikos ir inovacijų ministerija tv3.lt taip pat pakomentavo situaciją. Pasak jų, socialiniais tinklais, tarp jų ir TikTok, A. Armonaitė naudojosi dar nebūdama ministre, tad tai nieko naujo.

„Socialiniai tinklai suteikia puikią galimybę bendrauti su žmonėmis tiesiogiai, išgirsti jų nuomones ir nuotaikas, todėl ministrė ir toliau ketina aktyviai bendrauti su visuomene socialinių tinklų pagalba, tarp jų ir TikTok. Pastebėjome, jog šiuo socialiniu tinklu naudojasi daug jaunų žmonių, kuriems trūksta informacijos apie politiką, ir jie nori sužinoti daugiau apie Seimo ir Vyriausybės darbą.

Taigi ministrė ir toliau planuoja bendrauti tiek su savo rinkėjais, tiek su visais Lietuvos žmonėmis ir šio socialinio tinklo pagalba. TikTok tinklu naudojasi nemažai politikų pasaulyje, tarp jų ir tokie, kaip Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ar Kanados Naujosios demokratijos partijos lyderis Jagmeet Singh“, – rašoma laiške.

Būdas pritraukti rinkėjų

Vytauto Didžiojo univeristeto (VDU) politologas Bernaras Ivanovas sako, kad politikų komunikavimas socialiniuose tinkluose yra inovatyvus ir sveikintinas žingsnis. Taip politikai palaiko tiesioginį ryšį su savo rinkėjais, taip pat komunikacija TikTok ar kitose platformose yra puikus būdas pritraukti jaunų rinkėjų.

„Mūsų politika ir taip perdėm susiraukusi, o, kaip žinia, patys baisiausi nusikaltimai buvo daromi labai rimtais veidais. <...> Čia nereikia įsivaizduoti, kad kažkoks perdėtas rimtumas gali gelbėti politiką, veikiau atvirkščiai. Mūsų politikai pernelyg susireikšminę, vaikšto kaip kokie kalakutai, įsivaizduodami, kad tai yra jų autoritetas. Iš tikrųjų jie atrodo juokingai dažniausiai ir be jokio TikTok’o.

Bendrai aš sakyčiau, kad reikia sveikinti mūsų politikų ėjimą į TikTok’ą ir tas trendas nebus niekaip sustabdytas praeitį menančių konservatyvių veikėjų, gal jie tiesiog bijo, ko nesupranta ir kas gali jiems pakišti koją“, – tv3.lt komentuoja politologas B. Ivanovas.

Seimo narė R. Budbergytė laikosi kiek kitokios nuomonės. Jos įsitikinimu, dėl susidariusios situacijos dalis rinkėjų kaip tik gali nusigręžti nuo A. Armonaitės.

„Suprantu, kad jauniems žmonėms, jauniems rinkėjams yra paveiku, bet ministrė yra ne jaunimo reikalų ministrė. Aušrinė Armonaitė šiuo metu yra ekonomikos ir inovacijų ministrė ir jai šiandien iš tiesų turi rūpėti, ne kaip prisitraukti jauną rinkėją, <…> bet jos ministerija, ji ministrė yra ne jaunimo reikalų.

Todėl aš pritariu, kad tai yra priemonė į savo tikslinę auditoriją nugręžta, bet aš, kaip politikė, Seimo narė, skatinu, kad ministrė ne tik viešaisiais ryšiais domėtųsi, bet galvotų, ką reikia padaryti su situacija dėl smulkaus, vidutinio verslo, dėl paramos“, – sako R. Budbergytė.

Politologas B. Ivanovas sako, kad A. Armonaitė kaip tik tapo savotiška smulkiojo verslo gynėja, nes Vyriausybei trečiadienį nusprendus nukelti smulkiojo verslo atlaisvinimo klausimą į kitą savaitę, A. Armonaitė viešai išsakė palaikanti idėją kuo greičiau atidaryti grožio salonų ir ne maisto prekių parduotuvių duris.

Tampa politine platforma

Politologas B. Ivanovas sako pastebintis, kad TikTok pamažu tampa politine platforma. Jo teigimu, Lietuvos gyventojai šito tiesiog nepastebi. Kai kurie užsienio įvykiai leidžia daryti ir prielaidą, kad TikTok yra puikus informacijos sklaidos kanalas.

„Pažiūrėkite į Rusiją. Rusijoje praktiškai visų Navalno protestų prieš jo sulaikymą šaltiniu tapo TikTok’as. TikTok’as politinių protestų platforma pradėjo darytis per protestus Hong Konge, kai per tokią dabartiniam jaunam žmogui priimtiniausią klipinę formą buvo siunčiami visai ne pramoginiai mesedžai, sakyčiau. Šia prasme, politikai ir protestuotojai, visuomeninės struktūros atranda.

TikTok’as užims savo vietą ir Lietuvoj, nes jaunimas, paaugliai jame sėdi masiškai. O tai, kaip žinia, yra rinkėjas. Manau, kad Armonaitė ta prasme, ar sąmoningai, ar ne, jaučia, kur vėjai pučia“, – komentuoja politologas.

Politologo teigimu, politikams reikėtų skirti daugiau dėmesio savo socialiniams tinklams.

„Žinome, Trumpas yra Twitter'io fenometas, Macronas irgi yra socialinių tinklų fenomenas. Politikai, kurie geba dirbti per socialinius tinklus, laimi. Tai yra politologinis faktas. <...> Tai yra tiesus kelias prie žmogaus be jokių tarpininkų, be jokios medijinės cenzūros, kokia ji bebūtų, be jokių apribojimų ir panašiai“, – sako B. Ivanovas.

Datareportal.com duomenimis, TikTok platforma pasaulyje iš viso naudojasi 800 mln. gyventojų. A. Armonaitė socialiniame tinkle turi beveik 13 tūkst. sekėjų.