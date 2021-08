A. Bilotaitė kartu su Policijos departamentu ir Viešojo saugumo tarnyba ketvirtadienį aptarė rugpjūčio 10 dieną prie Seimo organizuotą mintingą, peraugusį į riaušes, bei aptarė pasiruošimą rugsėjo 10-ąją prie Seimo organizuojamam mitingui.

„Mes matome, kad galbūt pritrūko institucijų, Viešojo saugumo tarnybos ir Policijos departamento glaudesnio bendradarbiavimo. Bet tiek pareigūnai, tiek operacijų vadai padarė išvadas. Ateityje glaudus bendradarbiavimas bus užtikrintas“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė A. Bilotaitė.

Jos teigimu, pareigūnai jau ruošiasi galimoms riaušėms per būsimus mitingus.

„Mes ruošiamės ateityje galimoms riaušėms ir galimiems įvairiems procesams. Todėl kiekvienu atveju iš anksto bus parengiamos rekomendacijos ir planai. Už neteisėtus veiksmus, riaušių organizavimą ir kurstymą bus taikoma atsakomybė, kokia yra numatyta teisinėje valstybė“, – įspėjo A. Bilotaitė.

Policija išmoko pamokas

Kad per rugpjūčio 10-osios mitingą nepavyko išvengti klaidų, pripažįsta ir policijos generalinis komisaras Renatas Požėla.

„Savikritiškai įsivertinome kai kuriuos dalykus. Sprendėme, kaip ateityje išvengti tokios situacijos, kad įvairiai mąstančių asmenų taikiniu tampa žiniasklaidos priemonės ir jų atstovai, Seimo nariai ar visi kiti, kurie turi kitokią savo nuomonę. Reikia pripažinti, kad situacija, kuri susiklostė, mūsų netenkino“, – žurnalistams sakė R. Požėla.

Jis akcentavo, kad policija ne tik aktyviau dalyvaus savivaldybėms išduodant leidimus mitinguoti, bet ir mano, kad tokio masto renginiai prie Seimo išvis neturėtų vykti.

„Policija didina savo atstovavimo lygmenį savivaldybėse išduodant leidimus. Siunčiame aiškią žinutę, kad, mūsų įsitikinimu, dideli renginiai, kuriuose ruošiasi dalyvauti daugiatūkstantinės minios, prie Seimo nėra galimi, nes ten fiziškai nėra vietos“, – sakė R. Požėla.

Be to, per rugsėjo 10-osios mitingą policija ketina tvoromis atitverti perimetrą 75 metų atstumu nuo Seimo.

„Policija imsis priemonių, kad šis perimetras būtų pažymimas techninėmis priemonėmis – mes tai planuojame, mes tam ruošiamės. Tai bus akivaizdu, iki kur galima prieiti, o kur jau yra riba, kur, deja, ji yra saugoma įstatymo“, – sakė policijos vadas.

Taip pat, pasak policijos generalinio komisaro, ateityje policija ketina pasitelkti kitų teritorinių policijos įstaigų pareigūnus, kai to reikalaus situacija.

„Matėme renginyje kylančias rizikas. Tam tikrų simbolių naudojimas buvo mums signalas, kad šis renginys turi tam tikrų rizikų. Nuo pat renginio pradžios nuosekliai didinome policijos pareigūnų skaičių prie Seimo. Bet mums reikėjo dar daugiau pareigūnų, kurie specialiai parengti vykdyti tam tikras intervencijas“, – pridūrė R. Požėla.

Rengia mitingą

Lietuvos šeimų sąjūdis rugsėjo 10 dieną Vilniuje ketina surengti eitynes ir mitingą prie Seimo. Anot mitingo organizatorių, jo metu „bus pareikšti reikalavimai Lietuvos teritoriją laikinai administruojantiems asmenims“. Kol kas Vilniaus miesto savivaldybė peržiūri mitinguotojams išduotą leidimą.

Portalas tv3.lt primena, kad rugpjūčio 10 dieną apie 5 tūkst. žmonių susirinko prie Seimo išreikšti nepritarimą Vyriausybės planuotiems ribojimams nepasiskiepijusiems asmenims.

Pasibaigus Seimo posėdžiui dalis protestuotojų užtvėrė išėjimus iš parlamento rūmų bei išvažiavimą iš vidinio Seimo kiemo. Pareigūnams ėmus juos atitraukti nuo pastato, kilo riaušės – į pareigūnus mėtyti buteliai, signalinės raketos, prieš protestuotojus panaudotos ašarinės dujos.