  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Pokyčiai dėl E.sveikatos sistemos: štai ką žada

2025-11-25 09:10
2025-11-25 09:10

Kelias savaites trukus atnaujintos E.sveikatos sistemos trikdžiams, sveikatos apsaugos viceministras Danielius Naumovas tikina, jog siekiant išvengti tokios situacijos ateityje, tolimesni planuojami sistemos atnaujinimai bus diegiami savaitgaliais. 

Perspėja gyventojus: laikinai sudėtinga registruotis pas gydytojus, gauti vaistus BNS Foto

0

„Dabar jiems (sveikatos priežiūros specialistams – ELTA) sistema lūžinėjo ir striginėjo. Tai šiai dienai jau žinome, kad ta problema yra beveik išspręsta. Sistema tikrai daug greičiau veikia ir nebelūžinėja“, – pirmadienį LRT radijui sakė D. Naumovas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Bet ilgainiui esame suplanavę, kad jeigu bus daromi atnaujinimai – o jie vis dar ateina (…) – tai jie nebus diegiami darbo dienomis. Bus diegiami tik savaitgaliais, kai apkrova daug mažesnė ir dirba daug mažiau sveikatos priežiūros specialistų“, – kalbėjo jis. 

Neatmeta galimybės E.sveikatą atjungti nuo Registrų centro

Viceministro teigimu, kol kas neatmetama galimybė ir atjungti E.sveikatos sistemą nuo ją šiuo metu prižiūrinčio Registrų centro. Vis dėlto, pasak D. Naumovo, toks procesas užtruktų itin ilgai. 

„Ilgainiui yra svarstymas, ar atjungti, ar neatjungti (E.sveikatą – ELTA) nuo Registrų centro. Turime suprasti, kad Registrų centras vis tiek yra labai pajėgi įstaiga, kuri gerai tvarkosi su duomenimis, tiesiog E.sveikata istoriškai buvo netinkamai kuriama, buvo kuriama ne tokiems tikslams, iki kokių ji išaugo šiandien. Ir reikia dar nemažai investicijų, nesvarbu, ar tai būtų Registrų centre ar atskiroje įstaigoje“, – kalbėjo D. Naumovas. 

„Jeigu mes ir svarstytume atjungti E.sveikatą nuo Registrų centro, tai nebūtų kelių mėnesių ar dienų klausimas. Tai būtų kelerių metų ir ne trumpiau nei dvejų metų klausimas“, – akcentavo jis. 

Anksčiau šį mėnesį buvo atlikti didelės apimties E.sveikatos atnaujinimo darbai. Atnaujinta technologinė sistemos dalis, įdiegti nauji funkcionalumai, susiję su ambulatorinių slaugos paslaugų teikimu namuose, e. recepto pildymu ir taisymu, nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių duomenų mainais.

Po atnaujinimo, medikų bendruomenė pranešė, kad E.sveikatos sistema sutriko – neįmanoma išrašyti vaistų, siuntimų, pasirašyti dokumentų ir atlikti kitų būtinų darbų.

E. sveikatos sistemą prižiūri Registrų centras. 

Sveikata.lt
