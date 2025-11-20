Po sienos atidarymo – chaosas pasienyje: skelbia apie dviprasmišką informaciją iš Baltarusijos

„Daug informacijos šiuo metu neturime. Lietuvos pusėje viskas dirba tvarkingai, bet kažkas vyksta iš Baltarusijos pusės – sklinda dviprasmiška informacija“, – Eltai ketvirtadienį teigia „Linavos“ prezidentas Erlandas Mikėnas.
Anot jo, nepatvirtintais duomenimis, per Šalčininkų PKP keli vilkikai jau sugrįžo į Lietuvą, tačiau situacija Medininkuose, bent jau šiuo metu, visiškai neaiški.
„Lyg ir per Šalčininkus keletą vilkikų jau įvažiavo, tačiau duomenys nėra patvirtinti, o kalbant apie Medininkus – vyksta apmokėjimai, leidžia susimokėti už aikšteles, tačiau elektroninė eilė, kuri buvo patvirtinta vakar, yra anuliuota. Visi susimokėję yra statomi į naują eilę, bet negaliu pasakyti, kad ten yra įleidžiami vilkikai“, – sako vežėjų atstovas.
Pasak E. Mikėno, iš Lietuvos į Baltarusiją transporto priemonės taip pat jau turėtų pravažiuoti sklandžiai, tačiau problemos kyla būtent tada, kai reikia susidurti su kaimyninės šalies pasienio pareigūnais.
„Žinau, kad iš Lietuvos pusės į muitinę įvažiavo autovežis ir buvo įformintas, tačiau pravažiavus iki Baltarusijos – jam tenka stovėti, nes Baltarusija nežino, kaip juos dokumentuoti, nors autovežiai turi teisę važiuoti iki Minsko“, – teigia „Linavos“ vadovas.
ELTA primena, kad spalio pabaigoje uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai (PKP) su Baltarusija veiklą pilnai atnaujino vidurnaktį iš trečiadienio į ketvirtadienį.
Sprendimą anksčiau nei planuota atidaryti du uždarytus PKP su Baltarusija priėmė trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas. Šį žingsnį Vyriausybei apsvarstyti rekomendavo antradienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK).
Spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
