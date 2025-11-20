 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Po sienos atidarymo – chaosas pasienyje: skelbia apie dviprasmišką informaciją iš Baltarusijos

2025-11-20 11:04 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 11:04

Lietuvos Vyriausybei atidarius sieną su Baltarusiją, Lietuvos vežėjų asociacija „Linava“  sako sulaukianti dviprasmiškos informacijos apie galimybes vilkikams sklandžiai kirsti pasienio punktus.

Lietuvos Vyriausybei atidarius sieną su Baltarusiją, Lietuvos vežėjų asociacija „Linava“  sako sulaukianti dviprasmiškos informacijos apie galimybes vilkikams sklandžiai kirsti pasienio punktus.

REKLAMA
7

„Daug informacijos šiuo metu neturime. Lietuvos pusėje viskas dirba tvarkingai, bet kažkas vyksta iš Baltarusijos pusės – sklinda dviprasmiška informacija“, – Eltai ketvirtadienį teigia „Linavos“ prezidentas Erlandas Mikėnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jo, nepatvirtintais duomenimis, per Šalčininkų PKP keli vilkikai jau sugrįžo į Lietuvą, tačiau situacija Medininkuose, bent jau šiuo metu, visiškai neaiški.

REKLAMA
REKLAMA

„Lyg ir per Šalčininkus keletą vilkikų jau įvažiavo, tačiau duomenys nėra patvirtinti, o kalbant apie Medininkus – vyksta apmokėjimai, leidžia susimokėti už aikšteles, tačiau elektroninė eilė, kuri buvo patvirtinta vakar, yra anuliuota. Visi susimokėję yra statomi į naują eilę, bet negaliu pasakyti, kad ten yra įleidžiami vilkikai“, – sako vežėjų atstovas.

REKLAMA

Pasak E. Mikėno, iš Lietuvos į Baltarusiją transporto priemonės taip pat jau turėtų pravažiuoti sklandžiai, tačiau problemos kyla būtent tada, kai reikia susidurti su kaimyninės šalies pasienio pareigūnais.

„Žinau, kad iš Lietuvos pusės į muitinę įvažiavo autovežis ir buvo įformintas, tačiau pravažiavus iki Baltarusijos – jam tenka stovėti, nes Baltarusija nežino, kaip juos dokumentuoti, nors autovežiai turi teisę važiuoti iki Minsko“, – teigia „Linavos“ vadovas.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad spalio pabaigoje uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai (PKP) su Baltarusija veiklą pilnai atnaujino vidurnaktį iš trečiadienio į ketvirtadienį. 

Sprendimą anksčiau nei planuota atidaryti du uždarytus PKP su Baltarusija priėmė trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas. Šį žingsnį Vyriausybei apsvarstyti rekomendavo antradienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK). 

Spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
lietuvis
lietuvis
2025-11-20 11:31
tai kad straipsnyje yra dauk tušių eilučių kurių neturi teisės žinoti visuomenė , tada nereikėjo ir kurti straipsnio
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų