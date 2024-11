Po lėktuvo katastrofos Vilniuje – ekspertų žvilgsnis: vienas klausimas neduoda ramybės

Laidoje dalyvauja: policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Giedrimas Jeglinskas, Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas, NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas, krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas, politikos analitikas Marius Laurinavičius ir aviacijos ekspertas, pilotas Kęstutis Zagreckas.

Pasak ilgamečio piloto K. Zagrecko, iš viešai prieinamos informacijos, nukritusio lėktuvo maršrutas atitiko standartinius maršrutus, o pokalbis tarp skrydžių vadovo ir įgulos taip pat buvo standartinis.

REKLAMA

REKLAMA

„Tik tiek, kad man kažkokią abejonę sukėlė piloto perklausimas keletą kartų: patvirtinkite būtent tokią užėjimo schemą, kad ji dabar yra aktyvi ir panašiai“, – Specialioje diskusijų laidoje kalba K. Zagreckas.

REKLAMA

Vertindamas matytus vaizdo įrašus iš įvykio vietos aviacijos ekspertas pastebi, kad lėktuvas skrido kiek per greitai ir per žemai.

„Visas lėktuvo stabilizavimas tūpimo etape turi baigtis kažkur keturios mylios, tai yra apie septynis su puse kilometro, o buvo likę apie du. Tai pats paskutinis etapas. Toje vietoje lėktuvas jau turėjo stabilizuotis. Ir čia man kilo vienintelis klausimas – kodėl lėktuvas vertikalia kryptimi nukrypo nuo tūptinės švyturio, kuris formuoja kampą?“ – svarsto K. Zagreckas.

REKLAMA

REKLAMA

Vienas žuvo, 3 įgulos nariai atsidūrė ligoninėje

Ankstų pirmadienio rytą sostinėje, netoli Vilniaus oro uosto, šalia gyvenamojo namo, nukrito ir sudužo krovininis Vokietijos įmonės DHL lėktuvas.

Pirminiais duomenimis, per avariją žuvęs pilotas yra Ispanijos pilietis. Be to, sužaloti trys lėktuvu skridę asmenys – Lietuvos, Vokietijos ir Ispanijos pilietis.

Sostinės mero Valdo Benkunsko teigimu, iš pastatų greta nelaimės vietos viso buvo evakuota 14 žmonių, 13 iš jų suteiktas apgyvendinimas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pasak Lietuvos Raudonojo kryžiaus, šalia lėktuvo incidento vietos stovintis gyvenamasis namas yra laikinai netinkamas gyventi.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, orlaivis yra visiškai suniokotas. Lėktuvui nukritus prie namo, užsidegė šalia buvę sandėliukai, automobilis. Gaisras jau yra suvaldytas.

Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko, pirminiais duomenimis, lėktuvo sudužimas yra nelaimingas atstitikimas. Tuo metu policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas užsimena, kad nereikėtų atmesti, jog ši avarija – galimas sabotažas.

Specialiąją diskusijų laidą stebėkite šiandien 19:30 per TV3 televiziją.