Po aviakatastrofos aukas renkantis Raudonasis Kryžius: per kelias paras padvigubėjo suaukota suma

„Šiuo metu nukentėjusiems nuo aviakatastrofos gyventojams suaukojote 31,3 tūkst. eurų! Už suaukotas lėšas kasdien po truputį perkame žmonėms reikalingus daiktus, o jiems įsikrausčius į paskirtus socialinius būstus – bus reikalinga dar daugiau priemonių, daiktų, tad skatiname nesustoti ir palaikyti į nelaimę netekus namų atsidūrusius žmones“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė LRK.

„Nukentėjusieji turėjo galimybę grįžti į apgriautus namus pasiimti dalies daiktų, tačiau dauguma daiktų sugadinti: permirkę, supilti chemikalais ir nebetinkami naudoti“, – pridūrė organizacija.

Kaip skelbta anksčiau, antradienį LRK teigė surinkusi daugiau kaip 13 tūkst. eurų aukų

Anot organizacijos, šiuo metu darbuotojai nukentėjusiesiems teikia emocinę ir fizinę pagalbą.

„Žmonės jau pradeda atsigauti po patirto šoko, suvokti, kas nutiko, dėl to ašarų kasdien tik dar daugiau. Darbuotojai ir savanoriai kiekvieną dieną yra šalia, kad palaikytų, sektų daiktų poreikį, o taip pat yra didelė emocinė ir fizinė pagalba aiškinantis ir padedant pildyti daug reikalingų dokumentų“, – dėstoma įraše.

ELTA primena, kad ankstų pirmadienio rytą sostinėje, netoli Vilniaus oro uosto, šalia gyvenamojo namo, nukrito ir sudužo krovininis Vokietijos įmonės DHL lėktuvas.

Pirminiais duomenimis, per avariją žuvęs pilotas yra Ispanijos pilietis. Be to, sužaloti trys lėktuvu skridę asmenys – Lietuvos, Vokietijos ir Ispanijos piliečiai. Eltos žiniomis, vieno jų būklė yra sunkesnė, kitas sužalotas mažiau.

Sostinės mero Valdo Benkunsko teigimu, iš pastatų greta nelaimės vietos evakuota 13 žmonių. Jais toliau rūpinsis Vilniaus miesto savivaldybė.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, orlaivis yra visiškai suniokotas. Lėktuvui nukritus prie namo, užsidegė šalia buvę sandėliukai, automobilis. Gaisras jau yra suvaldytas.

Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, pirminiais duomenimis, lėktuvo sudužimas yra nelaimingas atstitikimas. Tuo metu policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas užsimena, kad nereikėtų atmesti, jog ši avarija – galimas teroristinis aktas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių netinkamos priežiūros ar remonto bei dėl tarptautinių skrydžių taisyklių pažeidimo. Teisingumo ministerija savo ruožtu ėmėsi saugos tyrimo.