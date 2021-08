Pirmadienį – galimybė pasiskiepyti be išankstinės registracijos: pateikė, kur vyks vakcinacija

Vakcinacija be registracijos vyks* prie šių „IKI“ parduotuvių:

– Naujoji g. 2C, Alytus

– Chemikų g. 1, Jonava

– Livonijos g. 3, Joniškis

– Dariaus ir Girėno g. 25, Jurbarkas

– Didžioji g. 98, Kaunas (Vaišvydavos „IKI“, 11.00–19.00 val.)

– Taikos pr. 28, Klaipėda (Vėtrungės „IKI“)

– Šiaulių g. 37, Marijampolė

– Ventos g. 10B, Mažeikiai

– P. Mašioto g. 47, Pakruojis

– Kniaudiškių g. 6, Panevėžys (Šermuto „IKI“)

– Lėvens g. 10, Vaivadai, Panevėžio r.

– Gėlių g. 11, Pasvalys

– Jaunystės g. 1, Rokiškis

– Bažnyčios g. 16, Šakiai

– Vilniaus g. 15E, Šiauliai (Salduvės „IKI“)

– J. Basanavičiaus g. 21, Šilalė

– Dariaus ir Girėno g. 11, Šilutė

– Gedimino g. 21A, Tauragė

– Maščio g. 1, Telšiai

– J. Bartašiaus g. 1, Utena

– Vytauto g. 18, Varėna (Universalinės „IKI“)

– Vytauto g. 101, Vilkaviškis

– Žirmūnų g. 2, Vilnius (Minsko „IKI“)

– Durpių g. 40, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r.

– Parko g. 7, Visaginas

– Vytauto g. 54, Zarasai

Parduotuvių tinklo „IKI“ komunikacijos vadovė Vaida Budrienė dalinasi mintimis, kodėl ir kaip jie prisideda prie gyventojų kvietimo pasiskiepyti nuo COVID-19 ligos:

„Mes suprantame ir palaikome valstybės politiką kuo greičiau ir efektyviau suvaldyti pandemiją. Jau daugiau nei mėnesį bendradarbiaujame su Lietuvos savivaldybėmis padėdami vykdyti informacinę kampaniją apie vakcinaciją per mūsų parduotuvių vidinį radiją ar informacines lentas, skiriame vietos mobiliems skiepijimo punktams „Iki“ parduotuvių aikštelėse. Ten besiskiepijusiems žmonėms daliname vandens. Matome, kad visa tai tikrai padeda įtikinti tiek gyventojus, tiek mūsų darbuotojus apsaugoti save bei kitus.“

Prie šios iniciatyvos prisijungė ir kiti trys didieji Lietuvos prekybos centrai – „Lidl“, „Maxima“ ir „Rimi“. Vakcinacija be išankstinės registracijos jau vyko „Lidl“ ir „Maxima“ parduotuvėse. Prie prekybos centrų „Rimi“ esančiuose mobiliuose vakcinavimo punktuose bus galima pasiskiepyti jau šį trečiadienį (rugpjūčio 25 d), nuo 11.00 iki 16.00 val.

Primenama, kad taip pat registruotis savo vakcinai nuo COVID-19 galima svetainėje www.koronastop.lt arba Karštąja linija 1808. Be to, kiekvieną ketvirtadienį visos Lietuvos savivaldybės kviečia skiepytis be išankstinės registracijos. Vakcinaciją „gyva eile“ vykdo ir Nacionalinio kraujo centro mobilūs vakcinacijos punktai. Jų turo per Lietuvą tvarkaraštį rasite ČIA.

Kviečiama nedvejoti, pasirūpinti savo ir aplinkinių sveikata ir pasiskiepyti nuo COVID-19 ligos.

*Kai kuriose savivaldybėse skiepijimo laikas gali skirtis, todėl detalesnės informacijos ieškokite savivaldybės internetiniame tinklalapyje.