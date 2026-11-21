Policijos duomenimis, tai įvyko lapkričio 19 d. apie 21.00 val.
Tauragėje, 1955 m. gimusi moteris paspaudė atsiųstą nuorodą į programėlę ,,Messenger', nes norėjo dalyvauti parduotuvės ,,Maxima“ konkurse (sukti laimės ratą).
Suvedusi prašomus banko duomenis, ji neteko 690 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 182 str. 1d., 198-1 str. 1 d., 215 str. 1 d.
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