Perspėja Lietuvos valdžią dėl Trumpo žingsnių ir ko saugotis: „Prezidentė Grybauskaitė tai padarė tobulai“

Ž. Pavilionio teigimu, D. Trumpas yra aktorius, kurio žodžiai turi didžiulį efektą paveikti visa pasaulį ir kad jo veiksmai dėl Panamos kanalo bei kitų planų yra itin ryžtingi.

„D. Trumpas turi šiek tiek panašumų su prezidentu Ronaldu Reiganu (40-uoju JAV prezidentu), tik R. Reiganas buvo tikras aktorius, o D. Trumpas yra aktorius, kuriam scena yra visas pasaulis.

REKLAMA

REKLAMA

Kai jis kalba, D. Trumpas sukuria tam tikrą milžinišką efektą, kartais net šoka, tam, kad pasaulyje, ar net pasaulio veikėjai prarastų balansą, parodytų, kas yra kas. Ir tada įvyksta veiksmas, kuriuo iš esmės užtikrinamas Amerikos (JAV – red. pastaba) interesas.

REKLAMA

Ir, pavyzdžių, per tas pirmas dienas (D. Trumpo valdyme) nutiko ganėtinai daug. Pavyzdžiui, imkime Panamą, apie kurią buvo garsūs pareiškimai. Nieks per daug Lietuvoje apie tai nerašė, bet Panama atsitraukė iš kinietiško šilko kelio.

Iš to paties kelio, į kurį kažkada mus Algirdas Butkevičius buvo įviliojęs. O tai yra labai skaudu Kinijai, kaip matot, ką jie su mumis darė. Tai, aišku, nesumažino iki galo Kinijos įtakos Panamai, bet manau tai yra tikslas. Jeigu jau vieną žingsnį padarė Vyriausybė, tai padarysi ir kitus, bijodama to žingsnio, kuriuo D. Trumpas grasino“, – komentavo valstybės tarnautojas.

REKLAMA

REKLAMA

D. Trumpo kova su kaimyninėmis šalimis

Socialinių mokslų daktaro išsireiškimu, D. Trumpas paskelbė tarytum karą narkotikams, įvesdamas tam tikrą kontrolę tarp Kanados ir Meksikos, o skelbimai dėl Grenlandijos, nors ir skamba drastiški ir impulsyvūs, tačiau už šio sprendimo slepiasi tam tikra nauda.

„Taip pat žiūrėkime į Kanada ar į Meksiką: abidvi šalys per vieną dieną pažadėjo įvesti faktiškai savo kariuomenę po 10 000 kareivių. Kanadoje situacija šiek tiek skirtinga, nes ten apskritai nebuvo pasienio kontrolės, tokio Liubajevo (Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado generolo) jie apskritai neturėjo.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tai jie paskirs Liubajevą ir įsipareigos per mėnesį daryti viską, kad sustabdyti tą fentanolį. Iš esmės D. Trumpas čia ne dėl tarifų, o, galima sakyt, paskelbė narkotikų karą narkotikams.

Žiūėkit, per vieną dieną jau pasiektas rezultatas ir dabar D. Trumpas, kai pradeda vykdyti tokį lietuvišką apgręžimą, jau Meksikos pareigūnai noriai perima tuos žmones ir juos grąžina pas save, ko anksčiau nebūdavo.

REKLAMA

Pažiūrėkite į Grenlandiją – garsus pareiškimas. Ir kas Lietuvoje buvo nepastebėta: du su puse milijardų danai iš biudžeto skyrė Grenlandijos apsaugai nuo Rusijos ir Kinijos, kuri šiaip yra ir mūsų grėsmė, nes kažkodėl nesaugojo tų milžiniškų teritorijų, kurios šyla, kurios keliai atsidaro Kinijai ir Rusijai.

O jeigu jose neįsitvirtina, tai yra tiesioginė grėsmė JAV interesams, nes ten net ir raketos gali būti pastatytos, kaip kažkada Kuboje rusai bandė pastatyti.

REKLAMA

Tai D. Trumpas. turi žiauriai mažai laiko, realiai kai kas sako du metus, nes po to paprastai ateina tie „Metium elections” ir Kongrese sugrįžta demokratai, o tada jau nėra paprasta veikti prezidentui, tai jis nori maksimalių sėkmių“, – išdėstė savo mintis buvęs Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius JAV ir Meksikai.

Mūsų interesai turi tapti ir JAV interesais

Pasak Ž. Pavilionio, dabar svarbiausia, kad būtų priimti tam tikri sprendimai, kad taip, kaip Izraelis tapo JAV interesu, taip ir Lietuva bei kitos šalys juo taptų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Dabar mūsų esminis tikslas yra padaryt viską, kaip padarė iš esmės Izraelis, kad Izraelio nacionalinis interesas taptų ir JAV interesu. Tiksliau, kad mūsų Lietuvos ar Baltijos šalių, ar Lenkijos, ar Ukrainos nacionaliniai interesai taptų JAV interesai.

Ir aš matau pirmus žingsnius šitoje srityje. Na, visi kalba apie Netaniachų Vašingtone, bet kažkaip niekas nekalba apie Baltijos šalių užsienio reikalų ministrus Vašingtone.

REKLAMA

Kažkaip nieks nepastebi, kad mūsų ministras buvo antrasis po Sikoršskio, kuriam buvo paskambinta. Tai, be abejo, yra ir dėl senų gerų mūsų ryšių su visais Kubos disidentais, su sena gera Lietuvos politika nepripažinimo Kastro (Fidelio Kastro) režimo, kurį pakeitė, deja, tik Linas Linkevičius (buvęs Užsienio reikalų ministras) savo laikais.

Bet ir iki šiol mes esame vienintelė šalis, kuri neratifikuoja Europos Sąjungos sutarties su komunistine Kuba, kurią kažkokie ispanai sugalvojo tiesiog pakeisti Sovietų Sąjunga Europos Sąjunga, kad mes finansuotume Kastro režimą. Mes su tuo nesutinkam.

REKLAMA

Tai aš tikiuosi laukia ministrų sugrįžtančių, kad mes po jų vėl patys vyksime su Seimo delegacija į Vašingtoną. Taip pat vyks ir mūsų Krašto apsaugos ministrė, beje, sankcionuota Kinijos“, – pasidalino vyras.

„Blinkevičiūtinimai“ turi sustoti

Specialisto nuomone, jeigu Lietuva nevykdys savo pažadų Jungtinėms Amerikos valstijoms dėl BVP didinimo gynybai iki 5-6%, o „blinkevičiūtinimai“ taptų ne tiesa, tuo atveju mūsų melai D. Trumpai nepatiks ir gali atsiliepti. JAV yra didžiausia ir turi didžiausią karinę galią apginti mūsų valstybę.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Tai aš matau, kad mes esame palankiai verinami, tą viešai Rubijo sako, kad Baltijos šalys ir Lenkija yra tokios nuostabios, nes jos iš tikrųjų normaliai finansuoja gynybą. Tik aš labai norėčiau, kad tie „blinkevičiūtinimai“ gynyboje vis dėlto virstų tiesa, o ne melu, kad mes iš tikrųjų įsipareigotume tiems keturiems ar penkiems procentams, sutartume, iš kur jie yra.

Dabar socialdemokratai, matosi, kad tiesiog bando „leftistiškai“ meluoti, ką jie daro nuolat, nes D. Trumpas nekenčia meluojančių leftistų, tiesiog nekenčia. Tai jeigu pradėjom gera pradžia, aš tikiuosi jos nesugadins mūsų įprastas „blinkevičiūtinimas“.

REKLAMA

Ir mes, aišku, padėsime tai pačiai kairiai Vyriausybei, nes tai yra Lietuvos interesas, kad mūsų nacionalinis interesas taptų Amerikos interesu. Pavyzdžiui, įtvirtinti ne tik Amerikos didesnį buvimą Lietuvoje, bet Baltijos jūroje. Matot, kas vyksta Baltijos jūroje.

O tai gali tapti koncepcijos dalimi, kurią pradeda „trumpistai“ po trupučiuką kelti į paviršių. Laisvos šiaurės koncepcija, laisvos nuo Rusijos ir Kinijos šiaurės koncepcija, kurioje labai aktyviai dalyvautų šiaurės ir Baltijos šalys, gal kokie Nyderlandai – Amerikai draugiškos šalys.

REKLAMA

Tai, be abejonės, tai yra labai svarbu, nes labai tikėtina, kad D. Trumpas gali išvesdinėti savo karius iš tų šalių, kurios to jį kala prie kryžiaus, jį kritikuoja, pačios nefinansuodamos savo gynybos, pačios pirkdamos rusiškas dujas ir naftą. Na, tai yra tiesiog gėdinga. O pažadai nevykdomi yra, pažiūrėkit, 10 metų – nuo Velso susitikimo 2014 metais, kai pasakė, kad iki 2% pakels gynybą.

Dauguma Europos socialistų to nevykdo. Aišku, D. Trumpas nervinasi, nes jis nori pakelti karinę galią, kad nukariautų savo priešus, bet kai mes europiečiai aptukę, išbandę, nesugebam savo lašinių panaudoti pačių gynybai, kai net pastovėti nesugeba, jį tai nervina.

REKLAMA

REKLAMA

Tai, aš manau, jeigu mes išgirsime jo interesus, nereaguosime į kalbas, kurios paprastai labai suerzina visą „leftistinį“ pasaulį, žiūrėsime labai ramiai, blaiviai, taip, kaip žydai daro.

O lietuviai žydų keliais Amerikoje iš jų, faktiškai, išmokome, kaip veikti su amerikiečiais. Mes jau, nežinau, nuo vaikystės tampame ir demokratais, ir respublikonais. Ten pasiskirstom stovyklas ir mes esam su jais. Kad ir kas būtų išrinktas Amerikos prezidentu, mes laimim.

Tai eikime tuo keliu. Ir žinant, kad D. Trumpas yra ryžtingas, jis tuo panašus į R. Reiganą. Jis mėgsta tą posakį „I win, you lose“ (liet. aš laimiu, tu pralaimi).

Taika per jėgą, per galią, jeigu mes tą galią nukreipsim į mūsų interesus, mes laimėsim. Jeigu mes nesugebėsime to padaryt, jeigu mes, kaip nemažai jau matau kairiųjų galvų kelia visas antitrampistines vėliavas, jeigu pradėsim jį viešai kritikuot, lygint su Putinu, tai ką – Putinas mus apsaugos? Palestiniečiai mus apsaugos? Aš to labiausiai bijau.

Aš vis dėlto bandau suprast, kad, Amerika yra didžiausia karinė galia, kuri kol kas saugo mūsų ateitį. Kai mes turėsime tokius karinius raumenis Europoje kaip Amerikoje, mes galėsime galbūt kitaip šį pokalbį tęsti, bet šiuo metu galime tik kalbėti“, – akcentavo ne vieną faktą apie JAV svarbą Lietuvai Ž. Pavilionis.

REKLAMA

D. Grybauskaitė įtikino D. Trumpą tobulai

Nors su D. Trumpu tiesioginio ryšio Ž. Pavilionis neturėjo, buvusiai Lietuvos prezidentei D. Grybauskaitei ir vienam iš buvusių D. Trumpo patarėjų, Jono Prusnkio, yra tekę užmegzti kontaktą.

„Gaila, bet aš neturiu tiesioginės patirties su D. Trumpu, nes aš dirbau prie Barako Obamos (buvusio 44-uoju JAV prezidentu). Tačiau, pavyzdžiui, J. Prunskis yra mano draugas. Jis man dažnai atsiunčia nuotraukas su D. Trumpu ar su jo viceprezidentu J. D. Vance’u.

Tai mes su juo (J. Prunskiu) dažnai pakalbame. Aš pas jį dažnai apsilankau, kai tik esu arčiau Floridos, kur kartais kokie švedai pakviečia. Tai ir tiek, kiek aš pažįstu prezidentę, tiek, kiek pažįstu tuos žmones, kurie su juo bendravo, na, tikrai galima įtikinti D. Trumpą mus išgirsti. Prezidentė Dalia Grybauskaitė tai padarė tobulai.

Buvo labai mažai lyderių, faktiškai, dabar galima sakyt, prezidentės D. Grybauskaitės vietą užima, sakyčiau, dabartinė Italijos premjerė – Giorgia Meloni, dalinai Lenkijos prezidentas Andrzej Dūda, bet jo kadencija eina į pabaigą. Galbūt NATO generalinis sekretorius, buvęs Olandijos premjeras, bet tai reiškia, kad tai yra įmanoma. Jeigu Dalia tai sugebėjo, kodėl tai negali sugebėt? Na, aš čia šiek tiek užstringu.

REKLAMA

Pavyzdžiui, jeigu prezidentas iš tikrųjų sustabdys šiuos “blinkevičiūtinimus”, nes tai yra jo politinis pažadas dėl 5-6%. Jeigu jisai tai pavers kūnu, na tai tikrai nusipelnys D. Trumpo dėmesio, bet jeigu D. Trumpas matys, kad tai melas, bijau, kad jam labai ilgam užsitrenks duris į Vašingtoną, ar atvirkščiai, bet aš labai norėčiau, kad to neįvyktų tikrai, nuoširdžiai.

Prezidentas iškėlė tikslą pakviesti į Bukarešto devintuką. Tai paprastai yra šalys gerai finansuojančios gynybą, bet aš labai norėčiau, kad iki to Bukarešto devintuko pavasario sesijoje mes sugrįžtume su konkrečiais mokestinis pasiūlymais, pasakydami, kad mes jau pakankamai turtingai gyvename ir galime dalį lašinukų atsipjauti nuo savęs gynybai“, – įvardijo jis.

Rizikuojame savo silpnumu prisivilioti rusus

Diplomatas dar kartą pabrėžė, kad prezidentas Gitanas Nausėda turi laikytis savo pažadų, nes, kitu atveju, Rusijai bus labai paprasta mus pulti.

„Skaičiavo vienas geras ekonomistas, kad nuo kiekvieno žmogaus, Lietuvos piliečio, apie 4 000 reikėtų nupjauti ir mes išsaugom savo vaikų ir anūkų gyvybės. Tai yra mažai, eigu tu kalbi apie gyvybę, apie savo ateitį, tai aš tikrai žinau, matau, tiek, kiek bendrauju su žmonėmis, ir kairėji, ir dešinieji, kad mes susimestume.

REKLAMA

Bet, mielieji kairieji, na, nebūkite tipiški Europos socialistai, kurie tiesiog meluoja, jau amerikiečiai tų melų prisiklausė 10 metų. Įsivaizduokit, mus B. Obama kalė prie kryžiaus, kai mūsų procentas buvo 0,8. Tai ačiū Dievui, Lietuva padarė išvadas ir pasitaisė.

Bet daugybė, ypatingai pietinių valstybių, nerodysiu pirštais į kitas šalis, bet tokių išvadų nepadarė. Britai šiuo metu stena, jie turi 2,5%, realiai pas juos yra branduolinės pajėgos, jų konvencinės pajėgos yra finansuojamos 1,5%. Toks yra beveik vidurkis daugelio NATO šalių.

Šaltojo karo metais NATO finansavo gynybą 5%. Tai yra procentas, kuris sustabdo Šaltojo karą virtimą karštu. Tada joks rusas tavęs neims, nes žinos, kad taip gaus per nosį, kad maža nepasirodysi.

Dabar savo silpnumu mes viliojame rusus. Tai, jeigu Gitanas Nausėda šį pažadą įvykdys, pavers kūnu, todėl konservatoriai kreipiasi būtent į prezidentą, kad jis imtųsi lyderystės ir tai padarytų, tada, manau, tikrai atsivers durys“, – savo mintimis naujienų portalui tv3.lt pasidalino Ž. Pavilionis.