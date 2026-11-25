„Be atvangos stebint el. erdvę atkreipėme dėmesį, kad kai kurie „Facebook“ vartotojai ant savo profilio nuotraukų vis dar užsidėję rėmelius su draudžiamais simboliais.
Šie rėmeliai galbūt buvo priimtini prieš kokius 40 metų ar daugiau, (žinoma jeigu tuo metu būtų egzistavęs „Facebook“) tačiau šiuo metu jie ne tik, kad nepriimtini, bet dar ir draudžiami.
Tokių rėmelių naudojimas gali užtraukti baudą siekiančią net 700 eurų.
Tad gerai pagalvokit ar verta laikyti tokius rėmelius ant savo profilio nuotraukų“, – „Facebook“ anksčiau skelbė Virtualus patrulis.
Lietuvos policija 2021 metais priėmė sprendimą daugiau dėmesio skirti prevencijai elektroninėje erdvėje, socialiniuose tinkluose, todėl savo darbą pradėjo virtualus patrulis. Virtualus patrulis internetinėje erdvėje fiksuoja administracinius nusižengimus, užsiima nusikalstamų veikų prevencija.
Kaip tai vyksta?
· Viešas virtualaus patrulio įspėjimas kaip komentaras soc. tinkluose arba portaluose
· Privati žinutė soc. tinkle „facebook“ · El. laiškas iš el. pašto [email protected]
Pateikiame pavyzdžius, kada reaguotų virtualus patrulis:
1. Skelbimai su siūlymais įsigyti kontrabandinių cigarečių ar alkoholio;
2. Siūlymai prisiimti kito asmens padarytą pažeidimą;
3. Grasinimai susidoroti su kitais asmenimis;
4. Siūlymai nusipirkti vairuotojo pažymėjimą, ar padėti už pinigus išlaikyti vairavimo egzaminą, siūlymai nusipirkti techninę apžiūrą ir pan.;
5. Narkotinių medžiagų platinimas elektroninėje erdvėje;
6. Siūlymai investuoti į įtartinas platformas, pirkti el. būdu netikrose internetinėse parduotuvėse, kitokie sukčiavimai elektroninėje erdvėje.
Tai – pagrindinės veiklos kryptys, kuriomis dirbs šie pareigūnai.
Gyventojai, matydami pažeidimus elektroninėje erdvėje, gali pranešti virtualiam patruliui privačia žinute soc. tinkle „Facebook“ sukurtame puslapyje.
Policija kviečia kurti saugią aplinką elektroninėje erdvėje.
Generalinis komisaras Renatas Požėla anksčiau teigė, kad virtualūs patruliai reaguos tik į konkrečius teisės aktų pažeidimus ir neužsiims komentatorių cenzūra. Anot jo, kilus klausimams, kaip vertinti konkrečius atvejus, patruliai visada galės konsultuotis su kolegomis ir „priimti kolektyvinį sprendimą“.
„Tai – akivaizdūs teisės aktų pažeidimai, pavyzdžiui, pardavinėjimas tų pačių vakcinų, kas yra draudžiama, siūlymas įsigyti narkotinių medžiagų, akivaizdus naudojimas keiksmažodžių, kito asmens įžeidinėjimas“, – tvirtino komisaras.
Anot policijos, taip pat bus vertinami skelbimai su siūlymais įsigyti kontrabandinių cigarečių ar alkoholio, siūlymai prisiimti kito asmens padarytą pažeidimą, grasinimai susidoroti su kitais asmenimis, siūlymai nusipirkti vairuotojo pažymėjimą, ar padėti už pinigus išlaikyti vairavimo egzaminą, siūlymai nusipirkti techninę apžiūrą ir panašiai.
Pareigūnai tikrins ir siūlymus investuoti į įtartinas platformas, pirkti elektroniniu būdu netikrose internetinėse parduotuvėse, tirs kitokius sukčiavimus elektroninėje erdvėje.
Gyventojai, matydami pažeidimus elektroninėje erdvėje, raginami pranešti apie tai virtualiam patruliui „Facebook“ socialinio tinklo platformoje.
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