Per Vėlines pagerbti Lietuvos istorijai nusipelnę žmonės

Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai šalies vadovo vardu gėlių padėjo prie generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo aikštėje prie Krašto apsaugos ministerijos, Vilniaus Antakalnio kapinėse ant Laisvės gynėjų memorialo ir Lietuvos kariuomenės karių kapų memorialo žuvusiems už Tėvynę, taip pat ant Justino Marcinkevičiaus, Adolfo Ramanausko-Vanago, Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko kapų.
Vilniaus Rasų kapinėse gėlių vainikai padėti ant dr. Jono Basanavičiaus, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Nežinomo kareivio kapų, taip pat prie žuvusių už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę paminklo ir 1863–1864 m. sukilimo vadų ir dalyvių koplyčioje.
Tuo metu Kaune pagerbti prezidento Aleksandro Stulginskio, Maironio, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno, prof. Leonido Donskio ir Nežinomo kareivio kapai.
Savo ruožtu Kudirkos Naumiestyje pagerbtas Vincas Kudirka, Kazlų Rūdos savivaldybėje – prezidentas Kazys Grinius.
Kaip skelbiama pranešime spaudai, prezidento vardu gėlių padėta Alytuje ant pirmojo už Lietuvos nepriklausomybę 1919 m. žuvusio šalies kariuomenės karininko Antano Juozapavičiaus kapo.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.