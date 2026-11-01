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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Per Vėlines pagerbti Lietuvos istorijai nusipelnę žmonės

2026-11-01 08:56 / šaltinis: ELTA
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2026-11-01 08:56
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Minint Visų Šventųjų dieną ir Mirusiųjų atminimo dieną (Vėlines) prezidento Gitano Nausėdos vardu ant laisvės kovotojų ir iškilių asmenybių kapų padėti gėlių vainikai.

Kapų žvakės
GALERIJA (5)

Minint Visų Šventųjų dieną ir Mirusiųjų atminimo dieną (Vėlines) prezidento Gitano Nausėdos vardu ant laisvės kovotojų ir iškilių asmenybių kapų padėti gėlių vainikai.

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Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai šalies vadovo vardu gėlių padėjo prie generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo aikštėje prie Krašto apsaugos ministerijos, Vilniaus Antakalnio kapinėse ant Laisvės gynėjų memorialo ir Lietuvos kariuomenės karių kapų memorialo žuvusiems už Tėvynę, taip pat ant Justino Marcinkevičiaus, Adolfo Ramanausko-Vanago, Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko kapų.

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FOTOGALERIJA. Kapinės Visų šventųjų dieną

Vilniaus Rasų kapinėse gėlių vainikai padėti ant dr. Jono Basanavičiaus, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Nežinomo kareivio kapų, taip pat prie žuvusių už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę paminklo ir 1863–1864 m. sukilimo vadų ir dalyvių koplyčioje.

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Tuo metu Kaune pagerbti prezidento Aleksandro Stulginskio, Maironio, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno, prof. Leonido Donskio ir Nežinomo kareivio kapai.

Savo ruožtu Kudirkos Naumiestyje pagerbtas Vincas Kudirka, Kazlų Rūdos savivaldybėje – prezidentas Kazys Grinius.

Kaip skelbiama pranešime spaudai, prezidento vardu gėlių padėta Alytuje ant pirmojo už Lietuvos nepriklausomybę 1919 m. žuvusio šalies kariuomenės karininko Antano Juozapavičiaus kapo.

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