Anot portalo lrt., klaida pastebėta trečiadienį, kai į šermenis Šiaulių sentikių cerkvėje susirinkę 91 metų mirusios moters artimieji karste išvydo kitos velionės palaikus. Paaiškėjo, kad jų artimosios palaikai jau buvo kremuoti Klaipėdoje.
Velionės artimieji iškvietė policiją ir ketina reikalauti materialinės bei neturtinės žalos atlyginimo.
Bendrovės „Norgailė“ vadovas Martynas Mockus pripažino darbuotojų klaidą ir pažadėjo atlyginti žalą.
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