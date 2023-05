Paviešinus Matijošaičio ataskaitas, Tapino reakcija: vien užmetus akį vaizdas pribloškė

A. Tapinas penktadienį socialiniame tinkle paviešino nuotrauką, kurioje matyti, kaip Kauno meras panaudojo mokesčių mokėtojų pinigus.

Pasak žurnalisto, jau dabar aišku, kad dėl to turės įsikišti ir prokurorai.

„Prireikė mažiau nei dienos, kad arogantiškoji Matijošaičio savivaldybė susilankstytų kaip origamis ir pradėtų viešinti ataskaitas. Bus rimta analizė, bet vien užmetus akį į mero ataskaitą matosi, kad prokurorai turės darbo .

2023 pradžioje Visvaldas kompensavosi sau 110 eurų per mėnesį už internetą, 114 eurų per mėnesį už telefono ryšį ir per mėnesį „išvažinėjo“ 648e, kas net ir jo galingais automobiliais reiškia apie 3500 kilometrų. Tiesiog nesustodamas suko ratus po Kauną.

Ir dar niuansas – o kur ataskaitą priėmusio žmogaus parašas ar registracija?

Dar įdomiau ir mums, ir prokurorams bus sužinoti, kiek Visvaldas išvažinėjo per karantiną, kai buvo dingęs Kačiūniškės dvare ir gyrėsi, kad net nusipirko meškerę žvejybai.

Dar reikės patikrinti, kiek kilometrų įmanoma prisukti atostogaujant.

Tuo tarpu signalai iš LSDP tvirtovės Jonavoje ateina aiškūs – situacija Mindaugo Sinkevičiaus bendražygiams tokia bloga, kad jokių čekių į viešumą duoti negalima. Vilija Blinkevičiūtė, tai neskubėkit džiaugtis konservatorių griūtimi dar kol kas.

Manau, pirmadienį–antradienį keliausime į teismą ir su Jonavos savivaldybe. O artimiausiu metu stabtelsim LSDP tvirtovėje Kauno rajone, kur yra visiškai fantastiškų dalykų“, – rašė žurnalistas.

S. Skvernelis blefu vadina G. Landsbergio pareiškimą dėl Vyriausybės pasitraukimo

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkui, užsienio reikalų ministrui Gabrielius Landsbergiui pareiškus, kad bus svarstoma, ar Vyriausybė turėtų trauktis, Seimo opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis tai vadina blefu.

„Tai reiškia, kad ponas Landsbergis yra kaip kortų šuleris, blefuoja ir meluoja visuomenei. Tokiu būdu bandoma kalbą nukreipti į kažkur kitur, kad būtų atsitraukta nuo susikompromitavusių ministrų, yra meluojama ir šantažuojama valstybė. Jei prisimenate, lygiai tokiu pačiu būdu, kaip ir trąšų skandalą“, – žurnalistams Seime sakė S. Skvernelis.

Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį paragino kultūros ministrą Simoną Kairį ir finansų ministrę Gintarę Skaistę trauktis kilus abejonių dėl darbo Kauno taryboje metu panaudotų lėšų skaidrumo. Dėl šios priežasties kritikos taip pat sulaukusi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė yra pateikusi premjerei prašymą atleisti iš pareigų.

G. Landsbergis penktadienį pareiškė, jog deklaruojamų skaidrumo standartų neatitinka dauguma politikų, todėl prezidiume be kitų klausimų bus svarstoma, ar Vyriausybė turėtų trauktis bei ar turėtų vykti išankstiniai Seimo rinkimai.

S. Skvernelis savo ruožtu pabrėžė, kad dėl pirmalaikių Seimo rinkimų gali nuspręsti tik parlamentas, o ne konservatorių prezidiumas.

„Ta šantažo forma, kad pasitrauks – tai tegul traukiasi. Tikrai ne konservatorių prezidiumas gali nuspręsti dėl pirmalaikių Seimo rinkimų – tiesiog visuomenei yra meluojama. Dėl to apsispręsti gali tik Seimas, jeigu tokia bus jo valia“, – teigė S. Skvernelis.

„Arba, jeigu subyrėtų šita Vyriausybė, tada turime prezidentą, kuris, tikiuosi, dirba nuoširdžiai visą kadenciją ir nėra išsekęs, ir tada yra jo pareiga du kartus Seimui siūlyti ministro pirmininko kandidatūrą ir tokiu atveju, jeigu Seimas nepritartų, tada būtų pirmalaikiai Seimo rinkimai“, – pridūrė „Vardan Lietuvos“ pirmininkas.

Jis taip pat teigė, kad Vyriausybės pasitraukimas būtų geriausia, kas galėtų įvykti.

„Tai apskritai tai būtų geriausia, kas galėtų įvykti Lietuvai, jeigu šaržuojant šiek tiek, nes tuose skandaluose murkdosi periodiškai tai vienas, tai kitas ministras, be to, darbai neįvykę, kurie valstybės į stabilumą ir progresą neveda“, – sakė S. Skvernelis.

„Galimai trys ministrai, kol kas priekaištai yra vienai, neatitinka aukščiausių standartų, kuriuos mums žadėjo prieš rinkimus. Ten ne tai, kad kartelė (nuleista – BNS), bet ji jau prie plintuso yra. Tai tas klausimas turi būti sprendžiamas“, – teigė „Vardan Lietuvos“ lyderis.

Anot jo, lėšų skyrimas savivaldybių tarybų nariams turi būti įtvirtintas įstatymu. Vis dėlto, pasak S. Skvernelio, nustatyti galimai neskaidrūs savivaldybių tarybų narių lėšų įsisavinimo atvejai yra ne sisteminė problema, o „piktnaudžiavimas ir vagystės“.

„Kokios čia yra sisteminės problemos, jeigu kažkas įsipila tūkstantį litrų kuro į savo automobilio baką, kuriame yra 50 litrų. Arba nuomojasi automobilį iš savo šeimos įmonės. Čia yra problema, tai yra piktnaudžiavimas ir vagystės, ir jas reikia spręsti“, – pridūrė jis.