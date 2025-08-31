Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paulauskas sureagavo į informaciją dėl jo pavaduotojos vyro prorusiškų pažiūrų

2025-08-31 12:17 / šaltinis: BNS ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS ir tv3.lt aut.
2025-08-31 12:17

Po paskelbtos žinios apie Lietuvos policijos generalinio komisaro Arūno Paulausko pavaduotojos Oksanos Plesko sutuoktinio prorusiškas pažiūras, apie tai pasisakė ir pats generalinis komisaras.

Arūnas Paulauskas (nuotr. Josvydo Elinsko)

Po paskelbtos žinios apie Lietuvos policijos generalinio komisaro Arūno Paulausko pavaduotojos Oksanos Plesko sutuoktinio prorusiškas pažiūras, apie tai pasisakė ir pats generalinis komisaras.

15

Kaip rašė A. Paulauskas, jo padėjėja O. Pleska apie sutuoktinio, su kuriuo nepalaiko jokio ryšio, pažiūras informavo pirmojo pokalbio metu.

„Oksana mane informavo apie jos sutuoktinio pažiūras pirmojo pokalbio, kuomet pasiūliau jai jungtis prie Lietuvos policijos generalinio komisaro komandos, metu. Sutuoktiniai jau eilę metų kartu negyvena ir nebendrauja. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiek man žinoma, net abu Oksanos sūnūs atsiribojo nuo savo tėvo, kaip asmens, reiškiančio paramą rusijai. Na, deja ilgametė santuoka ir kartu užgyventas turtas užvilkino galimybę teisiškai nutraukti santuoką“, – kalbėjo A. Paulauskas.

Policijos generalinis komisaras pabrėžė, kad jis pasitiki savo padėjėja.

„Noriu išreikšti besąlygišką pasitikėjimą Oksana, kaip lojaliu Lietuvai ir jos žmonėms pareigūnu. Tai padariau prieš dešimt mėnesių, pakvietęs Oksaną į savo komandą, tą darau ir dabar. Jos atsidavimas Valstybei ir tarnybai nekelia net šešėlio abejonės dėl jos lojalumo.

Mano pasitikėjimą patvirtina ir Valstybės saugumo departamento pritarimas skirti Oksaną į policijos generalinio komisaro pavaduotojo pareigas“, – sakė A. Paulauskas.

Dalijasi Rusijos kariuomenę, Putiną ir Lukašenką šlovinančiais įrašais

Padėjėjos sutuoktinis savo paskyroje „Facebook“ dalijasi Rusijos kariuomenę, jos vadovą Vladimirą Putiną bei autoritarinį šalies lyderį Aliaksandrą Lukašenką šlovinančiais įrašais.

Lietuvos pilietis Jevgenijus Plesko viename feisbuko įrašų yra vadinęs V. Putiną įtakingiausiu pasaulio prezidentu, o Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį yra pavadinęs klounu.

Paskyroje jis dalijosi ir filmuku, kuriame šaipomasi iš V. Zelenskio bei Vakarų valstybių vadovų, taip pat Rusijos kariuomenės nuotraukomis su užrašais „Nekariaukite su rusais!“, „Lenkiuosi tau, Rusijos kareivi“.

Viename įrašų matyti ir kumščiu grūmojantis V. Putinas, vyras taip pat dalijasi įrašais iš buvusio kandidato į Lietuvos prezidentus Eduardo Vaitkaus grupės.

Savo paskyroje J. Plesko taip pat dalijosi Lietuvoje uždraustos demonstruoti Georgijaus juostelės vaizdais, ragino jungtis prie juos platinti skirtos akcijos.

Už šio simbolio demonstravimą numatyta administracinė atsakomybė – bauda nuo 300 iki 700 eurų.

Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis BNS sakė, kad generalinio komisaro pavaduotoja jau ketvirti metai negyvena su vyru, tačiau J. Plesko vis dar yra jos oficialus sutuoktinis.

O. Plesko policijos vadovybei yra pripažinusi, kad šis asmuo turi dalį jų namo ir ten gyvena.

Pavaduotoja yra nurodžiusi, kad su sutuoktiniu nebendrauja, tiek jos, tiek vaikų santykiai su vyru pašlijo po Rusijos invazijos į Ukrainą.

„Dėl jos pažiūrų klausimai nekyla, ji labai palaiko Ukrainą. Jos pažiūros visiškai kitokios nei oficialaus vyro“, – BNS sakė R. Matonis.

Pasak jo, skiriant O. Plesko į pareigas generalinis komisaras žinojo apie jos vyro pažiūras.

Policijos departamento Imuniteto valdyba su ja yra apie tai kalbėjusi, ji buvusi įspėta dėl galimų grėsmių, apie šią situaciją informuotas ir Valstybės saugumo departamentas.

Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas (nuotr. asm. archyvo)
Policijos generalinio komisaro pavaduotojos vyro feisbuke – Rusiją šlovinantys įrašai

nu
nu
2025-08-31 12:44
va taip palaikyk ka nori kad ir arkli uz kiausu ,bet nebutina viesai girtis
Atsakyti
Labai keista
Labai keista
2025-08-31 13:07
Gyven tam pačiam name, neišsiskyrė ir komisaras tiki tom pasakom dėl jos lojalumo
Atsakyti
a
a
2025-08-31 12:45
taip xujoivai pas tave ,neskiri.. gerio nuo blogio ?!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (15)
