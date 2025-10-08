Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Pasvalyje nepažįstamas vyras smurtavo prieš paauglį

2025-10-08 09:08 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 09:08

Antradienio vakarą Pasvalyje nepažįstamas vyras smurtavo prieš paauglį.

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

Antradienio vakarą Pasvalyje nepažįstamas vyras smurtavo prieš paauglį.

0

Kaip pranešė Panevėžio apskrities policija, incidentas įvyko apie 20.40 val. Vytauto Didžiojo alėjoje, prie pėsčiųjų perėjos.

Pirminiais duomenims, nepažįstamas vyras sukėlė fizinį skausmą 2009 metais gimusiam nepilnamečiui.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

