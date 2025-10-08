Pasvalyje nepažįstamas vyras smurtavo prieš paauglį

Kaip pranešė Panevėžio apskrities policija, incidentas įvyko apie 20.40 val. Vytauto Didžiojo alėjoje, prie pėsčiųjų perėjos.
Pirminiais duomenims, nepažįstamas vyras sukėlė fizinį skausmą 2009 metais gimusiam nepilnamečiui.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
