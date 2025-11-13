Susitikimą užfiksavo laidos „Farai“ operatorius.
Patruliuodami pareigūnai nuošaliame kelyje pastebėjo be liemenės ir be šviesų su paspirtuku zigzagus paišantį vyrą. Pilietis eisme dalyvauja pažeisdamas visas taisykles, kiek tik jų yra. Alkotesteris vairuotojui parodė vidutinį girtumą – 1,60 promilės.
Tikrino pareigūno sveikatą
Staiga paspirtukininkas susidomėjo pareigūno sveikata ir savijauta. Jis rankomis pradėjo skenuoti policininko kūną – visa tai panašu į kažkokį ekstrasenso ritualą. Vyras trynė delnus, kad atsivertų kanalai.
„Pats gali apsiraminti?“ – pareigūno klausė vyriškis.
Įvykis – ne kasdienis, pareigūnas leido tęsti pasirodymą veikiausiai iš smalsumo, o ir laikas iki antro blaivumo patikrinimo greičiau prabėgs.
„Iki čia ateina šiluma“, – delnais trynė vyras.
Kuo vyriškio rankos arčiau ginklo, tuo pareigūnui sunkiau sekėsi nusiraminti. Keista, kad šilumą jaučiantis pilietis nesuvokė, jog pats vaikšto ant skardžio atbrailos.
Nuo kojų vyras perėjo prie galvos.
„Turi viduje apsiraminti“, – komentavo paspirtukininkas, apčiupinėjęs pareigūno galvą.
Nuo atsakomybės nepabėgo
Ir pagaliau – verdiktas. Paspirtukininko-ekstrasenso vertinimu, šis pareigūnas yra sveikut sveikutėlis. Vis tik yra vienas „bet“. Policininkas pakviestas į šalį, kad negirdėtų kolegė, ir buvo informuotas, kad labai daug galvoja. Ir tik ausin pašnibždėjo, apie ką.
Jei tai buvo triukas atitraukti pareigūnų dėmesį ir taip išvengti atsakomybės – nepavyko. Atėjo metas antrą kartą tikrintis blaivumą. Vyrui vis dar nustatytas vidutinis girtumas. Kitas išbandymas – koordinacijos testas.
Šio testo metu vyriškio neeiliniai judesiai taip pat sukėlė pareigūno šypseną.
