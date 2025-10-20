Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paskelbė įtakingiausius visuomenininkus: štai kas rikiuojasi po Andriaus Tapino

2025-10-20 07:26 / šaltinis: BNS
2025-10-20 07:26

Įvairių sričių ekspertai ir visuomenė įtakingiausiais visuomenininkais šalyje laiko „Laisvės TV“ įkūrėją Andrių Tapiną, politologą Liną Kojalą ir organizacijos „Blue/Yellow“ vadovą Joną Ohmaną, rodo pirmadienį naujienų portalo „Delfi“ skelbiama apklausa.

Andrius Tapinas (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)

Toliau kasmet sudaromame įtakingiausiųjų sąraše yra kunigas Ričardas Doveika bei tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas.

Į įtakingiausiųjų dešimtuką, išvedus vadinamojo elito ir visuomenės apklausų rezultatų vidurkį, taip pat patenka istorikas Alfredas Bumblauskas, teatro ir operos režisierė Dalia Ibelhauptaitė, operos solistė Asmik Grigorian, režisierius Oskaras Koršunovas, politologė Rima Urbonaitė.

Pagal visuomenės elito balsus sudarytas įtakingiausiųjų dešimtukas buvo labai panašus, tačiau jame atidūrė arkivyskupas Gintaras Grušas bei politologas Mažvydas Jastramskis, jie pakeitė už dešimtuko ribų likusius O. Koršunovą ir R. Urbonaitę.

Elito apklausą „Delfi“ užsakymu atliko žurnalas „Reitingai“, liepos 14 – rugsėjo 8 dienomis apklausęs 1096 respondentus.

Visuomenės apklausą liepos mėnesį atliko rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“, apklausę 1 tūkst. žmonių.

Lietuvos įtakingiausius žmones portalas „Delfi“ renka vienuoliktus metus iš eilės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Peleda
Peleda
2025-10-20 07:33
Tai jau tikrai taip , patys įtakingiausi,! Patys save delegavo, patys ir išrinko.Žmones pamatė jų įtaka,net nustojo aukoti Ukrainai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
