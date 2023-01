Pasakė, kiek preliminariai kainuos ministerijų miestelis: renovacijai planuoja skirti iki 2 tūkst., statybai – apie 2,5 tūkst. eurų už kvadratą

„Visas kvartalas užims apie 75 kvadratinių metrų, tame tarpe bus požeminė dalis, kuri irgi kainuoja. Kol kas skaičiuojame, kad pastatų renovacijai bus skiriama apie 1500-2000 eurų už kvadratinį metrą, naujai statybai skaičiuojama apie 2500 eurų už kvadratą. Tai yra preliminarios kainos.

Tikros kainos bus aiškios po projekto, turėdami projektą turėsime sąmatą, tai bus atspirties taškas. Dar vienas atspirties taškas kainai bus viešasis pirkimas ir gausime realias kainas už rangą“, – sako M. Sinkevičius.

Laidos svečias taip pat paaiškino, kodėl penkių ministerijų iš keturiolikos neketinama iškelti. Užsienio reikalų ministerijoje neseniai atliktas remontas, o Krašto apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijose daug pinigų skirta saugumui.

„Švietimo ir Kultūros ministerijų neiškelsime dėl to, kad tai yra istoriniai pastatai ir juos valstybė apsisprendusi išlaikyti savo rankose, niekada jų neparduoti, nes jie turi istorinę vertę. Be to, jie jau dabar yra pritaikyti šių ministerijų veiklai“, – sako M. Sinkevičius.

„Vyriausybei buvo pateikta informacija, kad siūloma perkelti devynias ministerijas ir tos devynios ministerijos buvo sudėliotos ilgalaikėj perspektyvoj analizei, trijų metų laikotarpiui. Buvo diskutuota su ministerijomis, ar tuos pastatus bus galima parduot ar ne, tai buvo apsispręsta, kad šitame etape užtenka devynių ministerijų, du yra istoriniai ir logiškiausia, kad jei valstybė juos nori išlaikyti, tai jų nereikia pardavinėti ir palikti tas ministerijas pastatuose, kad jie nebūtų pritaikomi kitai veiklai“, – plačiau paaiškina M. Sinkevičius.