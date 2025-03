Parduotuvėse – didžiulė naujovė kelia neužtikrintumą: ekspertas perspėja apie pavojus

DI amžiaus tikrinimo sistema parduotuvėse atneštų su savimi tam tikrų trūkumų. Identifikuoti, kiek žmogui metų, ne visada yra lengva, o tam, kad DI teisingai atpažintų žmonių amžių, reikėtų imtis dar ir papildomų priemonių.

„Trūkumai, pirmiausia, gali būti, kad DI netinkamai identifikuos amžių. Kartais yra žmogus, kuris atrodo gerokai vyresnis, nors jam nėra tiek metų. Šiais laikais ypatingai (sunku identifikuoti amžių), nes, pavyzdžiui, moterys makiažą naudoja ir panašiai.

Taip pat ir atvirkščiai gali būti, bet čia didesnė rizika, kai identifikuoja jaunesnį žmogų kaip vyresnį, sakykime, ir čia nėra 100 proc. garantija, kad taip nebus, ta prasme, visada bus rizika. Jeigu nėra pateikiamas dokumentas, tai DI neidentifikuos 100 proc.

Kaip ir žmogus, iš principo, negali identifikuoti. Čia, aišku, klausimas, kuris tai padarys geriau. Gal ateityje DI geriau identifikuos, negu žmogus, bet jeigu nėra parodomas dokumentas, tai 100 proc. identifikavimo negali būti“, – apie šios sistemos neužtikrintumą kalbėjo jis.

Niekas negarantuoja 100 proc. DI veido atpažinimo sistemos veikimo

Kaip M. Kairys pradžioje minėjo, jis dar kartą pabrėžė, kad dėl DI sistemos visapusiškai gero veikimo niekas nėra garantuotas, kadangi pati sistema yra linkusi suklysti su savo informacija.

„100 proc. garantijos nėra, jinai negali būti dėl to, kad šiaip DI nėra tiesiog automatizacijos sistema, ji yra klystanti. Ir jeigu pasižiūrėtumėte įvairiausius sprendimus, kurie yra padaryti DI, yra net parašyta, kad jis gali klysti, o informaciją būtina tikrinti.

Tą patį „Chat GPT“ pasijungus, apačioje pasižiūrėtume, kad yra parašyta, jog „Chat GPT“ gali duoti neteisingus atsakymus. Tai DI, aišku, veidų atpažinime, nuotraukų atpažinime ar vaizdų atpažinime vis tiek rizika išlieka, tai sakau, vienintelis būdas įsitikinti – tikrinti ir patį dokumentą. Aišku, tada mes galime sakyti, kad dokumentai gali būti padirbti ir panašiai, bet čia gerokai retesnis atvejis“, – pasisakė pašnekovas.

Ilgalaikėje perspektyvoje tokia nauja technologija gali pagerinti parduotuvės darbo veiklą. Tiesa, yra lengviau suprasti, koks yra apsipirkinėjančio asmens amžius, kai jis su darbuotoju bendrauja gyvai.

„Aš sakyčiau, kad, galimai, ilgainiui tai pagerina (visą veiklą), nes DI gali atpažinti geriau, negu žmogus atpažįsta. Tai iš vaizdo atpažinti yra vienaip.

Tačiau, jeigu aš turiu vaizdą ir balsą, tada man, kaip žmogui, yra lengviau identifikuoti, ar tas žmogus iš tikrųjų jau toks vyresnis, ar balsas gal labai jaunas yra. Tai privalumai, kaip čia pasakyti, kad yra nuimamas tam tikras darbas nuo žmonių, kurie daro kažkokias paslaugas, supaprastėja jų teikimas, bet rizika niekur nedingsta“, – pabrėžė DI praktikas.

Tokios didžiosios pasaulio šalys kaip Kinija jau seniai naudoja tokias panašias technologijas, tačiau nežinia, ar tai yra geriausias pavyzdys, kurio Lietuva turėtų sekti.

„Kai kurios šalys tai jau taiko ir daro. Viena iš tokių šalių, kur nesu tikras, ar tai yra mums kaip pavyzdys, kurio reikėtų visą laiką sekti, yra Kinija. Jie atpažinimą daro jau kurį laiką iš tikrųjų. Tai šitoje vietoje gal ne į tai reikėtų pasižiūrėti, o į tai, kokie yra pliusai, minusai.

Jeigu mes atsisakome, kad žmogus tai įgyvendintų ir tai už mus daro, sakykime, kažkokios sistemos, tai ką mes šitoje vietoje laimime, ar ne? Aš nesakau, kad reikėtų daryti inovacijas vien tik dėl to, kad darytume inovacijas“, – komentavo naujienų portalui tv3.lt pašnekovas.

Kaip žmonės reaguotų ir susigyventų su šia DI sistema parduotuvėse?

Pasak DI entuziasto, kiekvienai naujai technologijai atsiradus, iš pradžių iš visuomenės atsiranda nepasitenkinimas ir neigiamos reakcijos. Daugelis asmenų tikisi būtent žmogiškos pagalbos savitarnos kasose, pavyzdžiui, būti aptarnautais ir kad jiems padėtų susigaudyti ir kaip elgtis su įvairiomis sistemomis.

„Aš manau, kad kaip ir su kiekviena nauja technologija, pačioje pradžioje būna labai nedidelis entuziastų būrys, dažniausiai būna tie, kurie siūlo tą paslaugą. Ir žmonės, kurie labai domisi technologijomis, jiems yra įdomu tai išbandyti.

Bet aš esu įsitikinęs, kad didžioji dalis žmonių nebus per daug dėl to patenkinti, nes nebus pajautę dar to paslaugų palengvėjimo, pagerėjimo. Tarkime, dėl tų pačių kasų, ar ne, kur galima pačiam nuskenuoti ir apsipirkti, tai žmonės pyksta, jie sako: „aš norėčiau, kad mane aptarnautų.“

Ir mes susiduriame su tam tikrais iššūkiais, kad kartais nenuskaito kodo, arba netinkamai pasvėrė ir vis tiek reikia to konsultanto, tada laukia eilėje, kol jisai prieis.

Tai šitoje vietoje mes turime tų pavyzdžių, kurie, kaip ir verslui, palengvina sąlygas toliau teikti paslaugas, produktus, nes gali būti tiesiog nekonkurencinga ir negalės suteikti tam tikrų paslaugų produktų, jeigu neturės naujausių technologijų“, – pamąstė jis.

Dabartinių technologijų pažanga: grynaisiais pinigai vis rečiau atsiskaitinėjama

M. Kairys, kalbėdamas į temą apie technologijų tobulėjimą ir naudą, įvardijo, kad pirkėjams reikia šiek tiek laiko, kad jie apsiprastų su tokiomis naujovėmis, kaip parduotuvėse testuojama veido atpažinimo sistema. Jis taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad neseniai Vilniuje praėjusioje Kaziuko mugėje žmonės daugiau atsiskaitinėjo tokiomis priemonėmis kaip telefonas ar net išmanieji laikrodžiai (o ne grynaisiais pinigais), kadangi tai palengvina procesą.

„Kita vertus, užtrunka laiko su tam tikromis naujovėmis, kol žmonės prisitaiko prie to. Vienas iš tų pavyzdžių, kur dalis žmonių pyksta, bet jau ganėtinai maža dalis, kurie nesupranta, kodėl negalima atsiskaityti grynaisiais pinigais, kodėl čia kažkas turi kontroliuoti, reguliuoti visus tuos dalykus.

Mes tą galime matyti, to nėra iš tikrųjų daug. Netgi Kaziuko mugėje didžioji dalis pardavėjų leidžia atsiskaityti kortelėmis, jiems tai yra patogu ir net ne apie korteles galima kalbėti, o sakykim, apie „Apple“ laikrodį, ar tai būtų tiesiog telefonas, pridedamas prie atsiskaitymo aparato, kur nereikia net pačio PIN kodo įvesti tam tikrai pinigų sumai. Tai palengvina, pagreitina atsiskaitymus ir daug kas tikrai to nenorėtų atsisakyti.

Aš sunkiai save įsivaizduoju, kad dabar visur reikėtų atsiskaityti grynais ir visą laiką man reikėtų nešiotis piniginę, išsitraukti grynuosius, juos visą laiką turėti prie savęs, aš tikrai nenorėčiau grįžti atgal“, – kalbėjo ekspertas.

Pirkėjų amžių tikrins dirbtinis intelektas

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad rudenį Lietuvoje bus pradėta testuoti veidų atpažinimo sistema. Kai kuriose parduotuvėse pirkėjų amžių tikrins DI.

„Tęstinės automatinės veido atpažinimo sistemos pradės veikti jau šį rudenį. Tai reiškia, kad laikui bėgant jos supaprastins apsipirkimą savitarnos kasose ir leis padidinti apsipirkimo greitį“, – sako įmonės „StrongPoint“ Savitarnos produkto direktorius Povilas Kepalavičius.

Kaip skelbiama pranešime, siekiant užkirsti kelią galimiems bandymams apeiti sistemą, nuolat yra atnaujinami sistemos algoritmai ir diegiamos papildomas saugumo priemonės.

„Galime nuraminti, kad išmanūs sprendimai ne šiaip sau laikomi tokiais. Amžiaus atpažinimo funkcija turi kelerių metų paklaidą, todėl sistemos rėžis yra nustatytas, kad jauniausias amžius nustatymui būtų 24–25 metai“, – sako „StrongPoint“ Savitarnos produkto direktorius.