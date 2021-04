Parduotuvės jau pradeda darbą: džiaugiasi galimybe vėl dirbti, bet neslepia ir nerimo

Klaipėdos „Akropolyje“ – ir jaudulys, ir nerimas

Klaipėdos prekybos centre „Akropolis“ lankytojų sujudimas buvo stebimas jau nuo ryto, prie kai kurių parduotuvių įėjimų nusidriekė ir nedidelės eilės. Prekybininkų teigimu, klientų daugiau nei įprastai visada būdavo pirmadienio rytais, srautas panašus į savaitgalio.

Prie parduotuvių įėjimo lankytojus pasitinka dezinfekcijos priemonės bei užrašai su nurodymu, kiek žmonių vienu metu jose gali būti, srautus reguliuoja pardavėjai, kai kur – apsaugos darbuotojai.

Drabužių parduotuvės „Mango“ vadovė Oksana Širvinskienė sako, jog darbuotojai į darbą grįžo lyg į šventę.

„Klientai džiaugiasi, visi su tokiu geru pakylėjimu, darbuotojai taip pat į darbą kaip į šventę. Visi džiaugiasi, bet, aišku, bijome tokio užplūdimo dalykų – grąžinimų, galbūt nepatenkintų klientų, kuriems gali tekti palaukti. Kol kas viskas puikiai, per ne pilną pirmą valandą parduotuvėje jau buvo 14 žmonių – tiek, kiek ir gali būti šiuo metu“, – BNS sakė O. Širvinskienė.

Anot jos, dabar sąlygos griežtesnės nei per pirmąjį karantiną. Parduotuvėje prie įėjimo nuolat stovi darbuotojas, skaičiuojantis srautus.

Drabužių parduotuvės „Stradivarius“ vadovė Aušra Banevičiūtė sakė, kad į darbą grįžo su šiek tiek nerimo, jog gali užplūsti klientai, tačiau pirmoji darbo diena po keturių mėnesių pertraukos prasidėjo sklandžiai.

„Buvo pauzė didelė, daug ką tikriausiai ir primiršę buvome, tą nerimą kėlė ir tai, kad tikėjomės labai didelio srauto nuo pat pirmos valandos atsidarymo, tai pakankamai stresuotas rytas buvo. Bet kadangi gerai viską susidėliojome, namų darbus pasidarėme iš anksto, tai atsidarėme pakankamai ramiai“, – BNS sakė ji.

A. Banevičiūtės teigimu, pirmadienio rytą klientų srautas maždaug dukart didesnis, nei būdavo įprastomis darbo dienomis, tačiau tikėtina, jog po pietų žmonių bus dar daugiau. Anot jos, siekiant užtikrinti saugius atstumus, visos pardavėjos įpareigotos skaičiuoti, jog vienu metu nebūtų daugiau nei 18 žmonių.

Batų parduotuvės „Žygio batai“ vadovė Kristina Pajauskienė džiaugėsi pagaliau grįžusi į darbą. Anot jos, nepaisant to, jog parduotuvė dirbs tik darbo dienomis, į darbą grįš visi darbuotojai, tačiau dirbs trumpiau. Be to, visi darbuotojai atliko koronaviruso testus.

„Laukėme atidarymo, nes sėdėti namie tikrai nėra geras jausmas. O dabar toks įdomus jausmas, lyg iš įkalinimo įstaigos būtum grįžęs. (...) Grįžta visi darbuotojai, tiesiog darbo valandos trumpesnės, nes keturių žmonių, koks ir yra mūsų kolektyvas, visą dieną nereikia. Aš viena pati atėjau iš ryto, tai tikrai pas mus nėra srautų didelių“, – BNS sakė K. Pajauskienė.

Ji pastebėjo, jog bendrose „Akropolio“ erdvėse pirmadienio rytą žmonių srautas panašus į tokį, koks būna savaitgalio rytais.

„Panoramoje“ lankytojų kol kas nedaug, tikimasi saugios prekybos

Vilniuje esančiame prekybos centre „Panorama“ ryte pamažu rinkose lankytojai, tačiau žmonių dar nebuvo daug. Jame veikiančių parduotuvių atstovai sako pasiruošę darbui ir nekantriai laukiantys klientų.

Tiesa, kai kurie salonai nepanoro komentuoti motyvuodami, kad turi daug darbo.

Namų interjero prekių parduotuvės „Carreblanc“ projektų vadovė Ramunė Radzevičienė BNS teigė, kad atsiveriančios prekybos labai laukia ir patys klientai, nes pirkimas internetu visiškai kitoks.

„Labai laukiame klientų, tų, kurie yra pagrindiniai mūsų klientai, kurie mėgsta ateiti, pabendrauti, paliesti, pažiūrėti, naujienas seka. Aišku, kad tą internetu padaryti labai sunku: vėlgi pataikyti dydžius, reikia keisti – tai klientui suteikia nepatogumų“, – sakė R. Radzevičienė.

„Manau, kad ženkliai visiems smagiau yra ateiti nusipirkti gyvai“, – pridūrė ji.

Moteris sakė besitikinti, jog žmonės bus sąmoningi ir laikysis apribojimų bei saugumo reikalavimų.

„Kadangi tai jau ne pirmas tas karantino metu darbas – taip dirbome ir prieš Kalėdas – tai nebuvo taip, kad žmonės verstųsi vienas per kitą, nors ir buvo tas kalėdinis dovanų metas. Bent jau mūsų parduotuvėje visi sąmoningai ėjo ir rinkosi“, – sakė R. Radzevičienė.

Namų kvapais, kūno priežiūros priemonėmis prekiaujančios bendrovės „Krispo“ salono vadovė Viktorija patikino, kad šeimos verslui sekasi labai gerai, o saugumo prasme prekybai pasiruošta.

„Mums sekasi puikiai, šiuo metu tiesiog tikimės, kad tas klientų srautas bus pirmiausia suvaldytas, to ir siekiame, dėl to pasidarėme ir lipdukus, ir, kaip matote, ir „Panorama“ pas mus viską labai įsirengė, ir atstumai yra palaikomi“, – sakė Viktorija.

„O šiaip, tikime, kad klientai bus protingi, nuovokūs ir nepuls iš karto į prekybos centrus susibėgti, bet, aišku, norime, kad tų klientų būtų ir visi būtų sąmoningi“, – kalbėjo ji.

„Krispo“ salono vadovė užtikrino, kad darbuotojai yra pasitikrinę, sveiki, išlaikomi ploto reikalavimai: „Nors pas mus yra 50 kvadratų, mes įsileidžiame tiktai du klientus ir, aišku, tuos tiktai, kurie yra su medicininėmis kaukėmis."

Juvelyrinių dirbinių parduotuvės „De Ribas Jewellery“ padalinio vadovė Justina Giedrienė teigė, jog iki šiol vyko prekyba internetu, be to, sostinėje dar veikia ir parduotuvė su atskirais įėjimais, o „Panoramoje“ dabar taip pat laukiama klientų.

„Esame visų pirma labai laimingi, kad pagaliau galime jau džiaugtis savo klientais, laukiame ir tikimės, kad viskas bus kuo puikiausiai (...) Visko laikomės, laikysimės, pas mus gal čia tokios erdvės nėra, bet aptarnausime po vieną žmogų ir tikrai viskas bus gerai“, – sakė J. Giedrienė.

Tekstilės ir dekoro prekių salono „DecoFlux Home“ vadovė Vaida Mikulskienė taip pat užsiminė, kad iki šiol verslą palaikė elektroninė prekyba ir atsiėmimo punktas, o nuo pirmadienio įsigaliojusiems palengvinimams ruoštasi jau iš anksto.

„Šiandien ta pirmoji diena tokia, bet ji nėra ta tokia netikėta, kad būtų kažkas tokio – vis tiek laukėme, vis tiek ruošėmės, vis tiek tikėjome, kad kažkada atsidarys“, – BNS sakė V. Mikulskienė.

Ji pripažįsta, kad žmonių gali būti nemažai ir tai galimai lems ne pačių prekių poreikis, o „pasivaikščiojimų, pasižmonėjimo, prekių pasižiūrėjimo“ ilgesys.

„Kažkaip manau, kad bus tas anšlagas, bent jau pradžioje (...) Gal ne tiek kad pirkimo prasme, bet tiek, kad žmonės, manau, bent jau pradžioje eis tikrai pasižiūrėti kaip kas – vien tam, kad išeitų iš namų“, – svarstė salono vadovė.

Ji irgi patikino, kad saugumo reikalavimų laikomasi, tačiau jie nesukelia papildomo streso, nes jau pažįstami nuo anksčiau ir puikiai mokama kontroliuoti srautus.

„Pas mus, aišku, yra toks salonas, kur vienu metu žmonių niekada nėra, kad būtų labai daug, bet jeigu jau toks atvejis būna, kad, tarkime, jau matome, kad yra neleistinas tas kiekis, tai prašome tiesiog žmonių palaukti, kol kažkas išeis“, – aiškino V. Mikulskienė.