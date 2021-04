COVID-19 rekordas: susirgo daugiau, negu bet kada anksčiau

Vos kelios dienos po to, kai buvo užfiksuota, kad nuo koronaviruso mirė 3 mln. žmonių (per visą pandemijos laikotarpį), užfiksuotas naujas rekordas. Johns Hopkinso universiteto duomenys rodo, kad praėjusią savaitę COVID-19 susirgo net 12 proc. daugiau už ankstesniąją ir pasiekė rekordinį susirgimų per 7 dienas skaičių („Worldometers“ nurodoma net 5,3 mln. naujų atvejų). Paskutinis rekordas buvo užfiksuotas antrosios bangos metu Europoje 2020-ųjų gruodį, rašoma „South China Morning Post“.

Mokslininkai perspėja, kad tai rodo kalbų apie pandemijos atoslūgį nepagrįstumą.

Koronaviruso atvejų skaičiai mažėja JAV, Didžiojoje Britanijoje ir daugelyje išsivysčiusių Vakarų valstybių, tačiau rekodinis sergamumas stebimas Indijoje, Brazijoje ir Turkijoje.

Vien per praėjusią savaitę Indijoje buvo diagnozuota 1,53 mln. naujų koronaviruso atvejų (63 proc. augimas, lyginant su ankstesne savaite). JAV – 477 tūkst., o Brazilijoje – 460 tūkst. (naujų atvejų skaičius sumažėjo 3 ir 7 proc. atitinkamai). Sparčiai auga naujų atvejų skaičius ir Turkijoje – 419 tūkst. (16 proc. augimas) bei Irane – 166 tūkst. (21 proc. augimas).

Nerimą kelia ir situacija Vokietijoje, kuria buvo užfiksuota 141 tūkst. naujų atvejų ir net 24 proc. augimas, lyginant su ankstesne savaite.

2020-ųjų pabaigoje buvo tikimasi, kad masinė vakcinacija padės žmonijai įgyti viršenybę kovoje su koronaviruso pandemija. Idealiu atveju tikėtasi, kad viruso protrūkiai taps itin reti ir lokalūs, tačiau ekspertai perspėja, kad suvaldyti virusą gali būti ne taip paprasta, net ir paskiepijus ar persirgus didžiajai daliai visuomenių.