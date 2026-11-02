Paramediko nužudymo byloje – teismo žinia Justinai Sadauskienei: priimtas sprendimas

Po šio sprendimo J. Sadauskienė lieka suimta iki kitų metų sausio 21 d.
Teismas atmetė įtariamosios paramediko nužudymu Sadauskienės skundą, moteris lieka už grotų
Tačiau teismas panaikino vieną iš Panevėžio apygardos teismo nutartyje paminėtų suėmimo pagrindų, tai yra konstatavimą, jog moteris, būdama laisvėje, gali trukdyti procesui. Pagrindai, jog išėjusi į laisvę moteris gali bėgti, slėptis ir daryti naujus nusikaltimus, lieka galioti.
Ši Lietuvos apeliacinio teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
Spalio viduryje Panevėžio apygardos teismas tenkino prokuroro pareiškimą ir dar trims mėnesiams pratęsė J. Sadauskienei skirtą kardomąją priemonę – suėmimą.
Neseniai Generalinė prokuratūra kaip nepagrįstus atmetė prašymus perduoti šios rezonansinės bylos tyrimo organizavimą kitai šalies prokuratūrai.
Tačiau vienas įtariamosios advokatų Vytautas Sirvydis Eltai sakė, kad dėl šio sprendimo bus rašomi skundai. Jis kartojo, kad siekia bylos perdavimo kitai prokuratūrai dėl to, jog, kaip esą rodo viešai prieinami duomenys, J. Sadauskienė, kaip kultūristė, visai neseniai treniravosi pas kultūrizmo sportininką, kuris yra Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Paulius Jasiukaitis.
„Skųsiu (sprendimą neperduoti bylos kitai prokuratūrai – ELTA) toliau. Neegzistuoja mūsų baudžiamajame procese toks prokuroro nutarimas, kurio nebūtų galima skųsti aukštesniajam prokurorui arba ikiteisminio tyrimo teisėjui. Procesas toliau vyksta. Procesas numato apskundimo galimybę, aš ja pasinaudosiu. Dėl gerbiamo prokuroro, kuris bando neigti, kad buvo treneriu – keista. Juk yra viešai skelbiama, kad jis buvo treneriu“, – Eltai sakė V. Sirvydis.
Advokatas Eltai nurodė viešai prieinamą vaizdo įrašą platformoje „Youtube“. 2023 m. atviros Lietuvos kultūrizmo ir fitneso taurės vaizdo įraše užfiksuota, kaip renginio vedėjas pristato sportininkes, o pristatydamas J. Sadauskienę, praneša, kad jos treneris yra Paulius Jasiukaitis, jie treniruojasi sporto klube.
„Scenoje pasirodys 98 numeris, Justina Sadauskienė, Panevėžys, sporto klubas „Sportomas“, treneris – Paulius Jasiukaitis“, – paskelbė vedėjas.
Eltai nepavyko susisiekti su minėtu prokuroru ir gauti jo komentarą.
Vienas iš J. Sadauskienės advokatų V. Sirvydis Eltai anksčiau sakė, kad dalį argumentų dėl bylos perdavimo kitai prokuratūrai palaiko ir nukentėjusioji pusė.
Viešoje erdvėje skelbiama nemažai informacijos ir nuotraukų apie Panevėžio apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo P. Jasiukaičio dalyvavimą kultūrizmo reginiuose, 2019 m. lapkritį skelbta, kad panevėžietis prokuroras pirmasis Lietuvos istorijoje pasiekė pasaulio čempiono titulą seniausiose aktorių Arnoldą Schwarzeneggerį išgarsinusiose prestižinėse kultūrizmo varžybose.
Vyriausiojo prokuroro pavaduotojas P. Jasiukaitis anksčiau Eltai sakė, kad su J. Sadauskiene daugiau nei prieš trejus metus treniravosi viename iš Panevėžio sporto klubų, jos treneriu jis nebuvo.
Ikiteisminį tyrimą rezonansinėje byloje dėl paramediko nužudymo atlieka Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai. Tyrimui vadovauja Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Lukas Krivickas.
ELTA primena, kad paramediko M. Sadausko kūnas rastas balandžio 21 d. Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Kaip įtariama, nužudyto asmens kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje. Įvykio vietos apžiūros metu rastas ginklas.
Batutų nuoma ir pristatymu į užsakovų namus užsiėmusio M. Sadausko tėvas žurnalistams pasakojo, kad sūnus jam pranešė gavęs užsakymą – pristatyti batutą vaikų šventei darželyje. Dingus M. Sadauskui pastebėta, kad batutą užsakiusio asmens anketa ištrinta, o vietovės, kurioje esą užsakytas batutas, seniūnas žurnalistams pasakojo, kad darželio ten nėra.
Anot pareigūnų, M. Sadausko nužudymo motyvas gali būti susijęs su asmeninio pobūdžio nesutarimais.
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