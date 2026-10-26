Paramediko Manto Sadausko nužudymo byloje – naujausia žinia

„Išnagrinėjęs proceso dalyvių gynėjų Generalinei prokuratūrai pateiktus prašymus perduoti ikiteisminį tyrimą dėl M. Sadausko nužudymo organizuoti kitai teritorinei prokuratūrai, Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras priėmė sprendimą šiuos prašymus atmesti kaip nepagrįstus“, – Eltai pirmadienį teigė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė.
Generalinė prokuratūra: paramediko nužudymo byla toliau bus tiriama Panevėžyje
Pasak jos, įvertinęs gynėjų poziciją ir pateiktus argumentus, susipažinęs su ikiteisminio tyrimo eiga, priimtais procesiniais sprendimais bei kita aktualia medžiaga, Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimų departamento prokuroras konstatavo, kad nėra jokio pagrindo abejoti šiuo metu Panevėžio apygardos prokuratūroje kontroliuojamo ikiteisminio tyrimo išsamumu, detalumu ir nešališkumu.
Ikiteisminį tyrimą rezonansinėje byloje atlieka Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai. Tyrimui vadovauja Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Lukas Krivickas.
ELTA rašė, kad nužudymu įtariamos Justinos Sadauskienės advokatai siekia, kad bylos tyrimo organizavimas iš Panevėžio teisėsaugos institucijų būtų perduotas kitai prokuratūrai.
Vienas iš J. Sadauskienės advokatų Vytautas Sirvydis Eltai sakė, kad dalį argumentų dėl bylos perdavimo kitai prokuratūrai palaiko ir nukentėjusioji pusė. Pasak advokato, J. Sadauskienė, kaip kultūristė, visai neseniai treniravosi pas kultūrizmo sportininką, jis yra Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas.
Viešoje erdvėje skelbiama nemažai informacijos ir nuotraukų apie Panevėžio apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Pauliaus Jasiukaičio dalyvavimą kultūrizmo reginiuose, 2019 m. lapkritį skelbta, kad panevėžietis prokuroras pirmasis Lietuvos istorijoje pasiekė pasaulio čempiono titulą seniausiose aktorių Arnoldą Schwarzeneggerį išgarsinusiose prestižinėse kultūrizmo varžybose.
Vyriausiojo prokuroro pavaduotojas P. Jasiukaitis sakė, kad su J. Sadauskiene daugiau nei prieš trejus metus treniravosi viename iš Panevėžio sporto klubų, jos treneriu jis nebuvo.
Neseniai paskelbta, kad paramediko M. Sadausko nužudymu įtariamai jo buvusiai sutuoktinei J. Sadauskienei prokuratūra pareiškė daugiau įtarimų – ji dabar įtariama ir prieš beveik dvejus metus organizavusi aukos automobilių padegimus.
Anksčiau nužudytojo artimieji piktinosi teisėsaugos veiksmais tiriant minėtus padegimus, jie mano, kad, jei teisėsauga būtų juos išaiškinusi, žmogaus gyvybė galėjo būti išsaugota.
Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras, vadovaujantis didelio visuomenės atgarsio sulaukusio M. Sadausko nužudymo Panevėžio rajone ikiteisminiam tyrimui, priėmė sprendimą šį tyrimą sujungti su ikiteisminiu tyrimu dėl didelės vertės svetimo turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu.
Moters suėmimas pratęstas iki 2027 m. sausio 21 d.
Nužudytojo buvusiai sutuoktinei J. Sadauskienei bei jos draugui V. Solkanui pareikšti įtarimai dėl nužudymo, neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis bei neteisėto disponavimo dideliu kiekiu narkotinių ar psichotropinių medžiagų.
ELTA primena, kad paramediko M. Sadausko kūnas rastas balandžio 21 d. Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Kaip įtariama, nužudyto asmens kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje. Įvykio vietos apžiūros metu rastas ginklas.
Batutų nuoma ir pristatymu į užsakovų namus užsiėmusio M. Sadausko tėvas žurnalistams pasakojo, kad sūnus jam pranešė gavęs užsakymą – pristatyti batutą vaikų šventei darželyje. Dingus M. Sadauskui pastebėta, kad batutą užsakiusio asmens anketa ištrinta, o vietovės, kurioje esą užsakytas batutas, seniūnas žurnalistams pasakojo, kad darželio ten nėra.
Anot pareigūnų, M. Sadausko nužudymo motyvas gali būti susijęs su asmeninio pobūdžio nesutarimais.
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