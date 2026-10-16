Žiauriai nužudyto paramediko byla: iš Gaigalaitės – naujas žingsnis

Advokatas Vytautas Sirvydis Eltai teigė, kad su šiuo prašymu dėl bylos tyrimo ir kontrolės organizavimo perdavimo kitai prokuratūrai kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, atsakymas kol kas nėra gautas.
V. Sirvydis yra antras gynėjas, pasitelktas gynybai. J. Sadauskienei dar atstovauja advokatas Vaidotas Sviderskis.
„Du advokatai vienoje byloje – jokia retenybė. Tai kliento pasirinkimas“, – Eltai penktadienį sakė advokatas V. Sirvydis.
Sadauskienė gynybai pasitelkė dar vieną advokatą, prašo bylą perduoti kitai prokuratūrai
Pasak jo, dabar sprendžiamas klausimas, jog tyrimas šioje byloje būtų atliekamas kitur.
Ikiteisminį tyrimą rezonansinėje byloje atlieka Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai. Tyrimui vadovauja Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Lukas Krivickas.
„Mes manome, kad apskritai šis tyrimas neturėtų būti atliekamas Panevėžyje. Tam yra labai stiprių argumentų. Pabrėšiu, kad dalį tų argumentų palaiko ir nukentėjusioji pusė. Pirma – neseniai J. Sadauskienė, kaip kultūristė, visai neseniai treniravosi pas kultūrizmo sportininką, jis yra Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas. Ši aplinkybė svarbi. Šią aplinkybę kelia ir nukentėjusieji. Generalinei prokuratūrai reikėtų pagalvoti, ar pačiai perimti tyrimą, ar perduoti kitai prokuratūrai. Manau, kad Panevėžio prokuratūra nėra ta prokuratūra, kuri turėtų užsiimti šia byla. Kodėl reikia laikytis šitos bylos įsikabinus?“, – Eltai sakė V. Sirvydis.
Viešoje erdvėje skelbiama nemažai informacijos ir nuotraukų apie Panevėžio apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Pauliaus Jasiukaičio dalyvavimą kultūrizmo reginiuose, 2019 m. lapkritį skelbta, kad panevėžietis prokuroras pirmasis Lietuvos istorijoje pasiekė pasaulio čempiono titulą seniausiose aktorių Arnoldą Schwarzeneggerį išgarsinusiose prestižinėse kultūrizmo varžybose.
„Paskui J. Sadauskienė išėjo treniruotis pas kitą trenerį“, – Eltai sakė V. Sirvydis.
Vyriausiojo prokuroro pavaduotojas P. Jasiukaitis sakė, kad su J. Sadauskiene daugiau nei prieš trejus metus treniravosi viename iš Panevėžio sporto klubų, jos treneriu jis nebuvo.
„Kaip klube gali padėti žmogui. Ji tik kartu su mumis sportavo. Ir viskas. Tas klausimas išsemtas“, – Eltai sakė P. Jasiukaitis.
Pasak jo, J. Sadauskienė važiuodavo į varžybas.
„Tas truko pusę metų, kol išlindo jos nepageidaujami veiksmai. Išaiškėjo, kad truputį nepriimtina asmenybė, kolektyvas paprašė nebepriimti jos į klubą“, – Elta sakė P. Jasiukaitis.
Pareiškė daugiau įtarimų
Neseniai paskelbta, kad paramediko M. Sadausko nužudymu įtariamai jo buvusiai sutuoktinei J. Sadauskienei prokuratūra pareiškė daugiau įtarimų – ji dabar įtariama ir prieš beveik dvejus metus organizavusi aukos automobilių padegimus.
Anksčiau nužudytojo artimieji piktinosi teisėsaugos veiksmais tiriant minėtus padegimus, jie mano, kad, jei teisėsauga būtų juos išaiškinusi, žmogaus gyvybė galėjo būti išsaugota.
Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras, vadovaujantis didelio visuomenės atgarsio sulaukusio M. Sadausko nužudymo Panevėžio rajone ikiteisminiam tyrimui, priėmė sprendimą šį tyrimą sujungti su ikiteisminiu tyrimu dėl didelės vertės svetimo turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu
Trečiadienį Panevėžio apygardos teisme buvo nagrinėjami prokuroro L. Krivicko prašymai dėl kardomosios priemonės – suėmimo – termino pratęsimo J. Sadauskienei ir jos draugui Viliui Solkanui.
Pastarajam teismas suėmimą trijų mėnesių laikotarpiui jau pratęsė konstatavus jog įtariamasis gali bėgti, slėptis nuo teisingumo bei nusikalsti pakartotinai.
Sprendimą dėl J. Sadauskienės suėmimo teismas paskelbė penktadienį.
Panevėžio apygardos teismas tenkino prokuroro pareiškimą ir dar trims mėnesiams pratęsė J. Sadauskienei skirtą kardomąją priemonę – suėmimą. Moteris lieka suimta iki 2027 m. sausio 21 d., pranešė teismas.
„Šiandien priimtoje nutartyje dėl įtariamosios Justinos Sadauskienės teismas pažymėjo, kad prokuroro nurodyti suėmimo pagrindai nėra išnykę. Teismo vertinimu, būdama laisvėje moteris gali bėgti, slėptis nuo teisingumo, trukdyti procesui bei daryti naujas nusikalstamas veikas“, – rašoma teismo pranešime.
Nužudytojo buvusiai sutuoktinei J. Sadauskienei bei jos draugui V. Solkanui pareikšti įtarimai dėl nužudymo, neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis bei neteisėto disponavimo dideliu kiekiu narkotinių ar psichotropinių medžiagų.
Šioje byloje buvo suimtas ir J. Sadauskienės tėvas, Biržų medikas Egidijus Gaigalas.
Rugpjūčio 6 d. jis buvo paleistas iš suėmimo, jam skyrus dvi kitas kardomąsias priemones – 10 tūkst. eurų užstatą ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
E. Gaigalui pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimas šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis ir neteisėto disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu.
ELTA primena, kad paramediko M. Sadausko kūnas rastas balandžio 21 d. Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Kaip įtariama, nužudyto asmens kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje. Įvykio vietos apžiūros metu rastas ginklas.
Batutų nuoma ir pristatymu į užsakovų namus užsiėmusio M. Sadausko tėvas žurnalistams pasakojo, kad sūnus jam pranešė gavęs užsakymą – pristatyti batutą vaikų šventei darželyje. Dingus M. Sadauskui pastebėta, kad batutą užsakiusio asmens anketa ištrinta, o vietovės, kurioje esą užsakytas batutas, seniūnas žurnalistams pasakojo, kad darželio ten nėra.
Anot pareigūnų, M. Sadausko nužudymo motyvas gali būti susijęs su asmeninio pobūdžio nesutarimais.
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